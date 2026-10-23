Uống nước đun sôi để nguội: 5 sai lầm nhiều người mắc mà không biết

Để nước đun sôi để nguội quá lâu ở nhiệt độ phòng

Nhiều gia đình đun sẵn nước để dùng trong nhiều ngày, nhưng để nước ở nhiệt độ phòng quá lâu hoặc bảo quản không đúng cách có thể làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn. Sau khi đun sôi và để nguội, nước không còn chất khử trùng tồn dư như clo trong nước máy, nên vẫn có thể nhiễm khuẩn từ không khí, dụng cụ chứa hoặc quá trình lấy nước. Vì vậy, nên đun lượng nước vừa đủ dùng, bảo quản trong bình sạch có nắp kín và thay nước mới nếu không bảo đảm điều kiện lưu trữ.

Không đậy kín bình chứa nước sau khi đun sôi

Đậy nắp hờ hoặc dùng vải mỏng che miệng bình không thể ngăn hoàn toàn bụi bẩn, côn trùng và vi sinh vật xâm nhập, nhất là khi đặt bình gần bếp hoặc cửa sổ. Để hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn, nên dùng bình sạch có nắp kín, đặt ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và sử dụng dụng cụ lấy nước được vệ sinh thường xuyên.

Nước đun sôi để nguội chỉ an toàn khi được bảo quản và sử dụng đúng cách

Sử dụng bình, chai đựng nước không được vệ sinh thường xuyên

Bình chứa không được vệ sinh thường xuyên có thể tích tụ cặn bẩn, vi sinh vật, khiến nước mới bị tái nhiễm khuẩn. Cần chú ý làm sạch cả nắp, gioăng cao su và vòi lấy nước. Ngoài ra, nên tránh sử dụng chai nhựa không rõ nguồn gốc, không phù hợp để tái sử dụng hoặc đã xuống cấp. Bình chứa cần được rửa kỹ, để khô trước khi dùng lại nhằm hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn.

Liên tục châm nước mới vào bình khi vẫn còn nước cũ

Việc châm thêm nước mới khi nước cũ chưa dùng hết có thể khiến vi khuẩn lây lan nếu bình hoặc lượng nước còn lại đã bị nhiễm bẩn. Thói quen này cũng dễ khiến người dùng quên vệ sinh bình định kỳ. Ngoài ra, uống trực tiếp từ miệng bình hoặc dùng chung dụng cụ lấy nước có thể đưa vi sinh vật vào bên trong. Vì vậy, nên dùng hết nước cũ, vệ sinh bình trước khi châm nước mới và làm sạch cả nắp, vòi rót để hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn.

Cho rằng nước đun sôi đã loại bỏ hoàn toàn chất gây hại

Đun sôi giúp tiêu diệt nhiều vi khuẩn, virus và ký sinh trùng gây bệnh, nhưng không loại bỏ được tất cả chất ô nhiễm hóa học như chì, thủy ngân hay thuốc trừ sâu. Vì vậy, nếu nguồn nước bị nhiễm hóa chất hoặc kim loại nặng, cần có phương pháp xử lý phù hợp thay vì chỉ đun sôi. Ngoài ra, nước sau khi đun vẫn có thể tái nhiễm khuẩn nếu bình chứa không sạch hoặc bảo quản không đúng cách.