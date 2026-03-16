Vay nợ tiền tỷ để nuôi bạn gái, người đàn ông nhận về cú sốc không tưởng

Thứ Hai, 06:32, 16/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chi 15 tỷ đồng chu cấp cho bạn gái suốt 6 năm, người đàn ông ngỡ ngàng phát hiện cô thực chất đã có chồng và hai con.

Câu chuyện được chia sẻ trên chương trình "Tiểu Lý Giúp Người" phát sóng trên Đài truyền hình Hà Nam (Trung Quốc). Trong đó, người đàn ông họ Vương, sống tại Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, đã cầu cứu truyền thông sau khi phát hiện bạn gái họ Trương che giấu tình trạng hôn nhân suốt nhiều năm.

Cụ thể, ông Vương cho biết, trong thời gian yêu nhau, người phụ nữ này luôn khẳng định mình độc thân, khiến ông hoàn toàn tin tưởng và nghiêm túc tính đến chuyện cưới xin. Suốt 6 năm bên nhau, tổng số tiền ông chuyển cho bạn gái được cho là lên tới 4 triệu nhân dân tệ (tương đương 15,27 tỷ đồng). 

Trong đó, ông đã vay 200.000 nhân dân tệ (hơn 750 triệu đồng) từ bố mẹ, tiếp tục vay thêm 500.000 nhân dân tệ (hơn 1,8 tỷ đồng) từ ngân hàng và đến nay vẫn đang gánh nợ. Sự việc vỡ lở khi ông Vương ngỏ lời muốn kết hôn sớm nhưng liên tục bị bạn gái trì hoãn.

vay no tien ty de nuoi ban gai, nguoi dan ong nhan ve cu soc khong tuong hinh anh 1
(Ảnh minh họa)

Nghi ngờ có điều không hay, ông Vương tìm hiểu và bàng hoàng phát hiện bạn gái mình thực chất đã kết hôn từ sớm, chưa hề ly hôn và hiện có hai con. Cùng với ê kíp chương trình, ông Vương tìm đến nhà bạn gái nhưng phụ nữ này không có mặt tại nhà. Bố mẹ và chị gái cô cho biết cô đã kết hôn từ khi còn rất trẻ, chưa từng ly hôn và từ lâu không còn liên lạc với gia đình.

Trước lời tố cáo về việc chuyển tiền cứu giúp người thân lâm trọng bệnh, bố mẹ cô gái đã phủ nhận hoàn toàn. Họ khẳng định gia đình không có ai mắc bệnh hiểm nghèo, và thực tế cô gái cũng chẳng có người anh trai nào như lời ông Vương kể.

Đáng chú ý, việc cô gái đã lập gia đình và có con vốn là chuyện công khai tại địa phương, khiến dư luận không khỏi hoài nghi về sự ngây thơ khó tin của ông Vương suốt 6 năm qua. Trong một cuộc điện thoại ngắn do chương trình kết nối, cô gái chỉ đáp lại: "Cứ kiện tôi đi", rồi lập tức cúp máy.

Hiện ông Vương đã trình báo vụ việc với cảnh sát. Cơ quan chức năng cho biết, nếu có thể chứng minh đối phương cố tình che giấu tình trạng hôn nhân, lợi dụng quan hệ tình cảm để chiếm đoạt số tiền lớn, vụ việc có thể cấu thành hành vi lừa đảo và sẽ được điều tra dựa trên các bằng chứng thu thập được.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Tag: bạn gái nuôi bạn gái chu cấp cho bạn gái vay tiền tỷ nuôi bạn gái Trung Quốc
VOV.VN - 28 tuổi, kết hôn được 3 năm nhưng người vợ cho biết cuộc sống hôn nhân ngày càng ngột ngạt khi chồng thất nghiệp, thường xuyên ở nhà và mọi chuyện trong gia đình đều mang kể với mẹ. Sự can thiệp từ phía nhà chồng khiến mâu thuẫn vợ chồng liên tục gia tăng, khiến cô nghĩ đến việc chấm dứt hôn nhân.

VOV.VN - Người đàn ông 57 tuổi ở Ý vô tình ném bỏ 20 thỏi vàng, trị giá khoảng 142.000 USD, tương đương hơn 3,5 tỷ đồng vào thùng rác công cộng.

VOV.VN - Sau 5 năm yêu nhau rồi mới kết hôn, tôi luôn nghĩ mình may mắn khi lấy được một người chồng tử tế, biết chăm lo cho vợ con. Nhưng một lần tình cờ xem tin nhắn, tôi phát hiện trong suốt 5 năm yêu tôi và cả sau khi cưới, chồng vẫn qua lại với người yêu cũ

