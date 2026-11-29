Việc chuột bất ngờ xuất hiện trong sân vườn có thể khiến gia chủ lo lắng. Khi sinh sống gần nhà, chuột có thể làm lây lan bệnh tật, gây ô nhiễm thực phẩm và hư hại tài sản. Theo chuyên gia, việc xác định những yếu tố thu hút chuột sẽ giúp bạn điều chỉnh môi trường quanh nhà, hạn chế chúng tìm đến và quay trở lại.

Vì sao chuột xuất hiện trong sân vườn?

Có sẵn nguồn thức ăn

Chuột luôn tìm kiếm thức ăn. Những nguồn thu hút chúng có thể là máng cho chim ăn, thùng rác ngoài trời và thùng ủ phân hữu cơ không đậy kín, cây ăn quả hoặc thức ăn của vật nuôi. Theo chuyên gia, chuột sẽ tận dụng bất kỳ nguồn thức ăn nào mà con người vô tình để sẵn cho chúng.

Chuột xuất hiện trong sân vườn có thể do thức ăn, nước hoặc nơi trú ẩn (Nguồn: Martha Stewart)

Có nguồn nước dễ tiếp cận

Bát nước của vật nuôi, chậu nước cho chim tắm, vòi nước ngoài trời bị rò rỉ hay nước đọng trong vườn đều có thể thu hút chuột. Ngoài thức ăn, chuột cần nước để sống. Theo chuyên gia, chỉ một vòi nước ngoài trời bị rò rỉ cũng có thể đáp ứng nhu cầu này của chúng.

Thời tiết chuyển mùa

Sự thay đổi theo mùa cũng có thể khiến chuột tìm đến sân vườn để kiếm thức ăn, nước uống và nơi trú ẩn ấm áp. Vào mùa thu và mùa đông, khi nhiệt độ giảm, chuột có xu hướng tìm địa điểm mới để làm tổ. Vì vậy, theo chuyên gia, các gia đình thường phát hiện chuột nhiều hơn trong những tháng này.

Hoạt động xây dựng gần nhà

Chuột không thích nơi ẩn náu bị xáo trộn. Hoạt động xây dựng trong khu vực có thể khiến chúng rời tổ, tìm địa điểm mới để trú ẩn và làm tổ, trong đó có sân vườn nhà bạn. Theo chuyên gia, tình trạng này thường được ghi nhận tại những khu vực đang phát triển, nơi có nhà ở hoặc cơ sở kinh doanh mới được xây dựng.

Có đường tiếp cận mái nhà

Những khe hở nhỏ trên mái có thể tạo điều kiện cho chuột chui vào gác mái hoặc khoảng trống trong tường. Chuột leo trèo giỏi và có thể dùng cành cây làm cầu nối để lên mái. Từ đó, chúng luồn qua những lỗ nhỏ để vào nhà làm tổ.

Dấu hiệu chuột đang sinh sống quanh nhà

Một trong những dấu hiệu rõ nhất là phân chuột xuất hiện dọc mép mái, trên gác mái hoặc gần khu vực cất giữ đồ đạc. Theo chuyên gia, phân chuột lớn và dày hơn phân chuột nhắt, chiều dài khoảng bằng móng tay út.

Trái cây bị cắn dở cũng là dấu hiệu cần chú ý. Đó có thể là những quả bị ăn một phần dưới gốc cây trong vườn hoặc rau quả cất trong nhà có vết gặm.

Ngoài ra, tiếng cào hoặc tiếng chạy sột soạt vào ban đêm có thể cho thấy chuột đang hoạt động. Theo chuyên gia, chuột thường di chuyển sau khi mặt trời lặn, khi ngôi nhà đã yên tĩnh. Chuyên gia cũng lưu ý, việc bắt gặp chuột vào ban ngày có thể là dấu hiệu số lượng chuột đã nhiều và cần sự hỗ trợ của đơn vị kiểm soát sinh vật gây hại.

Làm gì để hạn chế chuột tìm đến?

Theo chuyên gia, trước hết cần xử lý những yếu tố đang thu hút chuột. Nếu chuột thường xuyên tìm thức ăn trong rác, hãy sử dụng thùng có nắp khóa hoặc nắp đậy khít. Thùng rác cũng cần được vệ sinh định kỳ để loại bỏ thức ăn còn bám lại.

Nếu đang để túi thức ăn của vật nuôi ngoài trời hoặc để bát thức ăn qua đêm, bạn nên chuyển sang bảo quản trong hộp kín hoặc cho vật nuôi ăn trong nhà.

Gia chủ cũng nên kiểm tra, bịt kín những vị trí chuột có thể chui qua tại móng nhà, khoảng trống dưới sàn, mái nhà, lỗ thông gió và nhà kho. Theo chuyên gia, nên thực hiện việc này trước mùa thu, thời điểm chuột có xu hướng tìm nơi ấm áp để làm tổ.

Bên cạnh đó, cần cắt tỉa cây bụi, cành cây và các loại cây khác để chúng không mọc sát nhà; đồng thời dọn cành lá, vật liệu và đồ đạc ngổn ngang trong sân vườn nhằm giảm nơi ẩn náu của chuột.

Khi nào cần gọi đơn vị xử lý chuyên nghiệp?

Theo chuyên gia, bạn nên tìm sự hỗ trợ nếu nhìn thấy nhiều hơn một con chuột vào ban ngày, nghe tiếng động trên gác mái hoặc trong tường, phát hiện nhiều phân chuột hay dấu gặm trong nhà, hoặc nhận thấy tài sản bị hư hại. Đây đều có thể là dấu hiệu chuột đã sinh sôi trong khu vực.

Đơn vị chuyên nghiệp cũng có thể giúp xác định loài chuột và lựa chọn biện pháp xử lý phù hợp. Theo chuyên gia, các loại bẫy mua sẵn thường không loại bỏ được toàn bộ chuột.