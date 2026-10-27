Vì sao không nên để điện thoại ngay cạnh giường khi ngủ?

Sử dụng điện thoại trước khi ngủ có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ

Nghiên cứu công bố trên JAMA Network Open năm 2025, thực hiện trên 122.058 người trưởng thành tại Mỹ, cho thấy người dùng điện thoại trong vòng 1 giờ trước khi ngủ có nguy cơ ngủ kém cao hơn 33%, ngủ ít hơn 7,6 phút mỗi ngày làm việc và đi ngủ muộn hơn gần 19 phút so với nhóm không sử dụng.

Một nghiên cứu khác trên hơn 4.000 người trưởng thành tại Thụy Sĩ ghi nhận thói quen dùng điện thoại trong 30 phút trước khi ngủ có liên quan đến việc đi ngủ sau nửa đêm, ngủ dưới 7 giờ và buồn ngủ nhiều hơn vào ban ngày. Dù chưa xác lập quan hệ nhân quả, các kết quả này cho thấy sử dụng màn hình buổi tối có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Ánh sáng và nội dung trên điện thoại đều đáng chú ý

Ánh sáng màn hình vào buổi tối có thể ảnh hưởng đến nhịp sinh học, ức chế sản xuất melatonin, khiến cơ thể khó thư giãn và chậm đi vào giấc ngủ. Bên cạnh đó, tin nhắn công việc, mạng xã hội hay video ngắn dễ khiến não bộ bị kích thích, kéo dài thời gian sử dụng điện thoại, dẫn đến ngủ muộn, thiếu ngủ và mệt mỏi vào sáng hôm sau.

Nhiều người có thói quen đặt điện thoại cạnh giường để tiện xem giờ, báo thức hoặc kiểm tra thông báo

Đừng đặt điện thoại dưới gối khi ngủ

Để điện thoại dưới gối, nhất là khi đang sạc, có thể cản trở quá trình tản nhiệt và làm tăng nguy cơ thiết bị quá nóng. Rủi ro này chủ yếu liên quan đến nhiệt phát sinh từ thiết bị và pin khi sạc, chứ không phải do sóng điện thoại. Vì vậy, người dùng nên tránh thói quen này, đặc biệt khi điện thoại hoặc bộ sạc có dấu hiệu hư hỏng.

Nếu cần sạc qua đêm, hãy đặt điện thoại trên bề mặt cứng, khô ráo, thông thoáng và không phủ chăn, gối lên thiết bị. Cách làm này giúp hạn chế nguy cơ quá nhiệt, đồng thời tạo khoảng cách để người dùng bớt kiểm tra điện thoại trong đêm.

Nên làm gì nếu có thói quen đặt điện thoại cạnh giường?

Nên đặt điện thoại xa giường, tắt thông báo không cần thiết hoặc bật chế độ không làm phiền vào ban đêm. Ngừng sử dụng điện thoại khoảng 30-60 phút trước khi ngủ giúp cơ thể thư giãn và chuẩn bị nghỉ ngơi. Bên cạnh đó, duy trì giờ ngủ ổn định, ăn uống cân bằng với các thực phẩm giàu magie, tryptophan và protein như rau xanh, các loại hạt, trứng, cá, sữa cũng góp phần hỗ trợ giấc ngủ. Tuy nhiên, dinh dưỡng không thể thay thế việc hạn chế dùng điện thoại trước khi ngủ.