English
/ ĐỜI SỐNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vì sao không nên để điện thoại ngay cạnh giường khi ngủ?

Thứ Ba, 06:09, 27/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhiều người có thói quen đặt điện thoại cạnh giường để tiện xem giờ, báo thức hoặc kiểm tra thông báo. Tuy nhiên, sử dụng điện thoại trước khi ngủ hoặc giữa đêm có thể làm gián đoạn giấc ngủ, ảnh hưởng đến thời lượng và chất lượng nghỉ ngơi.

 

Sử dụng điện thoại trước khi ngủ có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ

Nghiên cứu công bố trên JAMA Network Open năm 2025, thực hiện trên 122.058 người trưởng thành tại Mỹ, cho thấy người dùng điện thoại trong vòng 1 giờ trước khi ngủ có nguy cơ ngủ kém cao hơn 33%, ngủ ít hơn 7,6 phút mỗi ngày làm việc và đi ngủ muộn hơn gần 19 phút so với nhóm không sử dụng.

Một nghiên cứu khác trên hơn 4.000 người trưởng thành tại Thụy Sĩ ghi nhận thói quen dùng điện thoại trong 30 phút trước khi ngủ có liên quan đến việc đi ngủ sau nửa đêm, ngủ dưới 7 giờ và buồn ngủ nhiều hơn vào ban ngày. Dù chưa xác lập quan hệ nhân quả, các kết quả này cho thấy sử dụng màn hình buổi tối có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Ánh sáng và nội dung trên điện thoại đều đáng chú ý

Ánh sáng màn hình vào buổi tối có thể ảnh hưởng đến nhịp sinh học, ức chế sản xuất melatonin, khiến cơ thể khó thư giãn và chậm đi vào giấc ngủ. Bên cạnh đó, tin nhắn công việc, mạng xã hội hay video ngắn dễ khiến não bộ bị kích thích, kéo dài thời gian sử dụng điện thoại, dẫn đến ngủ muộn, thiếu ngủ và mệt mỏi vào sáng hôm sau.

vi sao khong nen de dien thoai ngay canh giuong khi ngu hinh anh 1
Nhiều người có thói quen đặt điện thoại cạnh giường để tiện xem giờ, báo thức hoặc kiểm tra thông báo

Đừng đặt điện thoại dưới gối khi ngủ

Để điện thoại dưới gối, nhất là khi đang sạc, có thể cản trở quá trình tản nhiệt và làm tăng nguy cơ thiết bị quá nóng. Rủi ro này chủ yếu liên quan đến nhiệt phát sinh từ thiết bị và pin khi sạc, chứ không phải do sóng điện thoại. Vì vậy, người dùng nên tránh thói quen này, đặc biệt khi điện thoại hoặc bộ sạc có dấu hiệu hư hỏng.

Nếu cần sạc qua đêm, hãy đặt điện thoại trên bề mặt cứng, khô ráo, thông thoáng và không phủ chăn, gối lên thiết bị. Cách làm này giúp hạn chế nguy cơ quá nhiệt, đồng thời tạo khoảng cách để người dùng bớt kiểm tra điện thoại trong đêm.

Nên làm gì nếu có thói quen đặt điện thoại cạnh giường?

Nên đặt điện thoại xa giường, tắt thông báo không cần thiết hoặc bật chế độ không làm phiền vào ban đêm. Ngừng sử dụng điện thoại khoảng 30-60 phút trước khi ngủ giúp cơ thể thư giãn và chuẩn bị nghỉ ngơi. Bên cạnh đó, duy trì giờ ngủ ổn định, ăn uống cân bằng với các thực phẩm giàu magie, tryptophan và protein như rau xanh, các loại hạt, trứng, cá, sữa cũng góp phần hỗ trợ giấc ngủ. Tuy nhiên, dinh dưỡng không thể thay thế việc hạn chế dùng điện thoại trước khi ngủ.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Sử dụng điện thoại trước khi ngủ nguy hiểm hơn nhiều người dùng nghĩ
Sử dụng điện thoại trước khi ngủ nguy hiểm hơn nhiều người dùng nghĩ

VOV.VN - Việc sử dụng điện thoại trước giờ ngủ không chỉ khiến người dùng thức khuya hơn mà còn làm não bộ khó thư giãn và giảm chất lượng ngủ.

Sử dụng điện thoại trước khi ngủ nguy hiểm hơn nhiều người dùng nghĩ

Sử dụng điện thoại trước khi ngủ nguy hiểm hơn nhiều người dùng nghĩ

VOV.VN - Việc sử dụng điện thoại trước giờ ngủ không chỉ khiến người dùng thức khuya hơn mà còn làm não bộ khó thư giãn và giảm chất lượng ngủ.

Những lý do khiến bạn không nên sử dụng điện thoại trước khi đi ngủ
Những lý do khiến bạn không nên sử dụng điện thoại trước khi đi ngủ

VOV.VN - Ngày nay, thật không khó để sở hữu cho mình những chiếc điện thoại thông minh kết nối Internet. Chính điều này đã hình thành nên thói quen sử dụng chúng để giải trí trước khi bước vào giấc ngủ. Tuy nhiên, điều này thật sự có hại đối với sức khỏe của bạn.

Những lý do khiến bạn không nên sử dụng điện thoại trước khi đi ngủ

Những lý do khiến bạn không nên sử dụng điện thoại trước khi đi ngủ

VOV.VN - Ngày nay, thật không khó để sở hữu cho mình những chiếc điện thoại thông minh kết nối Internet. Chính điều này đã hình thành nên thói quen sử dụng chúng để giải trí trước khi bước vào giấc ngủ. Tuy nhiên, điều này thật sự có hại đối với sức khỏe của bạn.

Trước giờ ngủ bao lâu nên “cai” điện thoại để cơ thể được nghỉ ngơi?
Trước giờ ngủ bao lâu nên “cai” điện thoại để cơ thể được nghỉ ngơi?

VOV.VN - Nếu chưa thể bỏ hẳn điện thoại trước giờ ngủ, việc giảm thời gian sử dụng là cần thiết để hạn chế ảnh hưởng đến giấc ngủ, mắt và làn da. Vậy nên đặt điện thoại xuống bao lâu trước khi lên giường?

Trước giờ ngủ bao lâu nên “cai” điện thoại để cơ thể được nghỉ ngơi?

Trước giờ ngủ bao lâu nên “cai” điện thoại để cơ thể được nghỉ ngơi?

VOV.VN - Nếu chưa thể bỏ hẳn điện thoại trước giờ ngủ, việc giảm thời gian sử dụng là cần thiết để hạn chế ảnh hưởng đến giấc ngủ, mắt và làn da. Vậy nên đặt điện thoại xuống bao lâu trước khi lên giường?

 
KINH TẾ
Du lịch
XÃ HỘI
Văn học
Bóng đá quốc tế
Tin nóng
Dự báo thời tiết
Giải trí
Bất Động sản