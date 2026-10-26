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Vì sao người bệnh tiểu đường vẫn cần carbohydrate?

Thứ Hai, 09:00, 26/10/2026
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VOV.VN - Carbohydrate cung cấp năng lượng và dưỡng chất. Người bệnh tiểu đường cần chọn nguồn carbohydrate phù hợp để hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

Theo Nhóm Dinh dưỡng và Sức khỏe, Hiệp hội Đái tháo đường Mỹ (ADA), carbohydrate thường bị đánh giá không tốt, đặc biệt với người bệnh tiểu đường. Do đây là chất dinh dưỡng tác động nhiều nhất đến đường huyết, bạn có thể nghĩ rằng cần ngừng ăn các thực phẩm chứa carbohydrate. Tuy nhiên, những thực phẩm này cung cấp năng lượng và các dưỡng chất cơ thể cần như vitamin nhóm B, chất xơ, canxi và folate.

Theo chuyên gia, bổ sung nguồn carbohydrate chất lượng vào chế độ ăn giúp bảo đảm năng lượng, dưỡng chất cần thiết, hỗ trợ kiểm soát đường huyết và sức khỏe tổng thể.

vi sao nguoi benh tieu duong van can carbohydrate hinh anh 1
Người bệnh tiểu đường cần chọn nguồn carbohydrate phù hợp để hỗ trợ kiểm soát đường huyết (Ảnh: By ADA Nutrition & Wellness Team)

Carbohydrate hoạt động thế nào trong cơ thể?

Khi bạn ăn carbohydrate, cơ thể phân giải chúng thành glucose rồi đưa vào máu, tạo thành đường huyết. Insulin giúp vận chuyển glucose từ máu vào tế bào, nơi glucose được sử dụng ngay để tạo năng lượng hoặc dự trữ cho nhu cầu sau này.

Bệnh tiểu đường khiến đường huyết tăng cao hơn mức bình thường, còn gọi là tăng đường huyết. Vì vậy, carbohydrate trong chế độ ăn có vai trò quan trọng đối với việc kiểm soát bệnh.

Vì sao cơ thể cần carbohydrate?

Carbohydrate giúp duy trì hoạt động của cơ thể và cung cấp năng lượng cần thiết trong ngày. Khi không có đủ glucose trong máu để tạo năng lượng, hoạt động của cơ thể có thể bị ảnh hưởng.

Chẳng hạn, nếu não không được cung cấp glucose ổn định để hoạt động, bạn có thể dễ bực bội vì những chuyện nhỏ, tức giận hoặc gặp khó khăn khi suy nghĩ.

Theo chuyên gia, nếu đang sử dụng insulin hoặc một số loại thuốc điều trị tiểu đường khác mà không ăn đủ carbohydrate, đường huyết có thể xuống quá thấp, gây hạ đường huyết và có thể nguy hiểm.

Lựa chọn nguồn carbohydrate chất lượng

Các nguồn carbohydrate chất lượng gồm rau, các loại đậu, đậu lăng, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, sữa và sữa chua. Những thực phẩm này được phân giải chậm, đồng thời cung cấp các dưỡng chất quan trọng như chất xơ hoặc protein, vitamin và khoáng chất, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Chất xơ làm chậm quá trình tiêu hóa, giúp duy trì cảm giác no và hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa, tim mạch, não bộ. Chế độ ăn giàu chất xơ còn hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh. Các “vi khuẩn có lợi” trong đường ruột cũng góp phần vào việc kiểm soát đường huyết.

Theo chuyên gia, khuyến nghị chung là ăn ít nhất 14g chất xơ cho mỗi 1.000 calo nạp vào. Chẳng hạn, nếu ăn khoảng 2.000 calo mỗi ngày, bạn nên hướng tới ít nhất 28 g chất xơ.

An Na/VOV.VN (Tổng hợp)
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