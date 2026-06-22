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Vì sao người châu Âu thích ăn ốc sên?

Thứ Hai, 08:53, 22/06/2026
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VOV.VN - Nghe nói đến việc ăn ốc sên, nhiều người Việt Nam sẽ "thấy ghê", nhưng ốc sên lại là thực phẩm được yêu thích tại châu Âu, thậm chí là thực phẩm cao cấp.

Khi nhắc đến ẩm thực châu Âu, người ta thường nghĩ ngay đến những miếng bít tết mọng nước, những lát phô mai béo ngậy hay những ly vang thượng hạng. Thế nhưng, có một món ăn với người Việt Nam là "sự thách thức lòng can đảm" nhưng lại là "chân ái" trên bàn tiệc của người châu Âu, đó là ốc sên.

Vì sao người châu Âu thích ăn ốc sên?

Từ những nhà hàng gắn sao Michelin sang trọng tại Pháp cho đến các lễ hội ẩm thực đường phố ở Tây Ban Nha, Hy Lạp ốc sên luôn chiếm một vị trí trang trọng. Việc ăn ốc sên nghe có vẻ kỳ lạ với nhiều người, nhưng đối với người châu Âu, đây là một nét văn hóa ẩm thực tinh tế, có lịch sử lâu đời.

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Tây Ban Nha có lễ hội ốc sên thu hút hơn 200.000 du khách đổ về Lleida mỗi năm. (Ảnh: CNBC)

Di sản lịch sử và văn hóa lâu đời

Từ lâu, người La Mã và người Hy Lạp cổ đại đã biến ốc sên tầm thương thành một món cao lương mỹ vị. Người La Mã thậm chí đã xây dựng những trang trại đặc biệt gọi là "cochlearia" để nuôi ốc sên bằng sữa và rượu ngũ cốc nhằm làm cho thịt của chúng béo ngậy và thơm ngon hơn.

Đến thời kỳ Trung Cổ, Giáo hội Công giáo ban hành các quy định nghiêm ngặt về việc nhịn ăn vào các ngày lễ và mùa Chay. Trong những giai đoạn này, thịt gia súc và gia cầm bị cấm hoàn toàn, nhưng ốc sên lại được phân loại là "sinh vật không phải thịt" (tương tự như cá).

Nhờ vậy, ốc sên trở thành nguồn cung cấp protein cứu cánh cho cả giới quý tộc lẫn dân nghèo trong những ngày ăn chay trường kỳ. Trải qua hàng thế kỷ, việc ăn ốc sên không còn là một biện pháp thay thế mà đã ăn sâu vào tiềm thức, trở thành một phần di sản văn hóa không thể tách rời của châu Âu.

Biểu tượng của sự sang trọng

Mặc dù có nguồn gốc từ món ăn dân dã, ốc sên đã có một bước chuyển mình ngoạn mục để trở thành biểu tượng của sự xa hoa vào thế kỷ 19. Câu chuyện bắt đầu khi đầu bếp huyền thoại Marie-Antoine Carême chuẩn bị một bữa tiệc hoàng gia để tiếp đón Sa hoàng Nga Alexander I tại Paris.

Ông phục vụ món ốc sên nướng bơ tỏi và món ăn này ngay lập tức chinh phục vị hoàng đế. Kể từ đó, ốc sên chính thức bước vào thực đơn của các nhà hàng cao cấp.

Ngày nay, thưởng thức ốc sên tại các nhà hàng Âu không chỉ đơn thuần là ăn uống, mà là một nghi thức nghệ thuật. Thực khách sẽ được trang bị một bộ dụng cụ chuyên dụng gồm kẹp giữ vỏ ốc bằng kim loại và một chiếc nĩa nhỏ hai răng để khều thịt ốc. Việc sử dụng thành thạo các dụng cụ này, nhâm nhi thịt ốc béo ngậy cùng một ly vang trắng Bourgogne khô được xem là chuẩn mực của sự tinh tế và phong cách sống sành điệu của giới thượng lưu châu Âu.

Hương vị tinh tế

Bản thân thịt ốc sên có vị khá trung tính, hơi dai giòn giống như mô cơ của các loài động vật thân mềm khác. Tuy nhiên, kết cấu độc đáo này lại hoàn hảo để các đầu bếp châu Âu thỏa sức sáng tạo hương vị.

Người Pháp đã nâng tầm món ăn này thành biểu tượng toàn cầu với món Escargot de Bourgogne. Ốc sên được luộc chín, sau đó cho lại vào vỏ và nhồi chặt bằng hỗn hợp bơ, tỏi băm nhuyễn và ngò tây Pháp (parsley), rồi đem nướng lò.

Khi bơ tan chảy thấm đẫm vào từng thớ thịt ốc, mùi tỏi thơm nồng quyện với vị béo ngậy của bơ tạo nên một trải nghiệm vị giác bùng nổ. Người Tây Ban Nha lại thích nấu ốc sên trong các nồi nước dùng đậm đà với cà chua, ớt và xúc xích chorizo, hoặc cho thẳng vào món cơm rang Paella truyền thống. Khả năng hấp thụ gia vị tuyệt vời chính là lý do khiến các đầu bếp và thực khách sành ăn tại châu Âu mê mẩn loài vật này.

Giá trị dinh dưỡng

Người châu Âu hiện đại ngày càng quan tâm đến chế độ ăn uống lành mạnh, và ốc sên hoàn toàn đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe nhất. Thịt ốc sên là một nguồn protein chất lượng cao nhưng lại chứa hàm lượng chất béo cực kỳ thấp.

Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn phát triển cơ bắp hoặc duy trì vóc dáng mà không lo ngại về lượng calo dư thừa. Bên cạnh đó, ốc sên rất giàu các khoáng chất thiết yếu như sắt, magie, canxi và kẽm. Hàm lượng axit béo Omega-3 trong ốc sên cũng rất đáng chú ý, giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch và giảm viêm.

Đặc biệt, chúng còn chứa lượng vitamin vitamin E và B12 dồi dào, giúp cải thiện hệ miễn dịch và tái tạo tế bào. Thay vì tiêu thụ các loại thịt đỏ nhiều cholesterol, người châu Âu chọn ốc sên như một giải pháp thay thế thông minh và bổ dưỡng.

Hài hòa môi trường

Trong bối cảnh ngành chăn nuôi gia súc truyền thống đang đối mặt với nhiều chỉ trích vì gây ra lượng khí thải nhà kính lớn và tiêu tốn tài nguyên nước, việc nuôi ốc sên nổi lên như một giải pháp nông nghiệp bền vững.

Người châu Âu, vốn là những người đi đầu trong các phong trào bảo vệ môi trường, nhanh chóng nhận ra lợi ích này. Ốc sên cần rất ít không gian để sinh trưởng và lượng thức ăn tiêu thụ của chúng cũng không đáng kể so với bò hay heo.

Quá trình nuôi dưỡng ốc sên thải ra lượng khí carbon và methane gần như bằng không, đồng thời không đòi hỏi lượng nước tiêu thụ khổng lồ. Việc phát triển các trang trại nuôi ốc sên (heliciculture) tại Italia, Pháp và Hy Lạp không chỉ cung cấp nguồn thực phẩm ổn định mà còn phù hợp với xu hướng tiêu dùng xanh, thân thiện với hệ sinh thái mà người dân châu Âu đang hướng tới.

Hoàng Hà/VTC News
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