English
/ ĐỜI SỐNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vì sao nhiều người trồng cây hương thảo trong nhà đều thất bại?

Thứ Ba, 11:00, 23/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cây hương thảo được nhiều người yêu thích nhờ hương thơm dễ chịu và vẻ ngoài đẹp mắt. Tuy nhiên, không ít người gặp tình trạng cây nhanh héo, vàng lá rồi chết dù vẫn tưới nước đều đặn. Theo các chuyên gia, nguyên nhân thường đến từ những sai lầm chăm sóc rất phổ biến.

Cây hương thảo được nhiều người yêu thích nhờ mùi hương dễ chịu, vẻ ngoài đẹp mắt và có thể dùng làm gia vị trong nấu ăn. Tuy nhiên, không ít người than phiền rằng cây nhanh khô héo, vàng lá hoặc chết dù được chăm sóc thường xuyên.

Theo các chuyên gia làm vườn, hương thảo không phải là loại cây khó trồng, nhưng lại có những yêu cầu khá đặc biệt khi được đặt trong nhà. Chỉ cần mắc một vài sai lầm phổ biến, cây có thể suy yếu nhanh chóng.

Sai lầm lớn nhất là trồng cây hương thảo thiếu ánh sáng

Hương thảo có nguồn gốc từ vùng Địa Trung Hải và là loại cây rất ưa nắng. Đây cũng là nguyên nhân phổ biến nhất khiến cây chết khi được đưa vào nhà.

vi sao nhieu nguoi trong cay huong thao trong nha deu that bai hinh anh 1
Hương thảo không phải là loại cây khó trồng, nhưng lại có những yêu cầu khá đặc biệt khi được đặt trong nhà (Ảnh southernliving)

Các chuyên gia khuyến cáo nên đặt cây ở cửa sổ hướng Nam hoặc vị trí nhận được ít nhất 6 giờ nắng trực tiếp mỗi ngày. Nếu nhà thiếu ánh sáng tự nhiên, có thể bổ sung đèn trồng cây chuyên dụng.

Nhiều người cho rằng vị trí cạnh cửa sổ là đủ sáng, nhưng thực tế lượng ánh sáng trong nhà thường thấp hơn rất nhiều so với ngoài trời. Đây là lý do khiến cây phát triển èo uột, thân dài bất thường và dần suy kiệt.

Tưới quá nhiều nước còn nguy hiểm hơn thiếu nước

Một sai lầm phổ biến khác là tưới cây theo lịch cố định. Theo chuyên gia, hương thảo không thích đất luôn ẩm ướt. Chỉ nên tưới khi lớp đất mặt đã khô từ 2-5 cm. Sau khi tưới, nước cần thoát hết khỏi đáy chậu để tránh úng rễ.

Việc tưới quá nhiều có thể dẫn đến thối rễ - nguyên nhân khiến cây chết nhanh hơn cả việc quên tưới vài ngày.

Chọn chậu sai khiến cây khó sống

Không ít người trồng hương thảo trong các chậu trang trí đẹp mắt nhưng khả năng thoát nước kém. Các chuyên gia khuyến nghị sử dụng chậu đất nung có lỗ thoát nước vì chất liệu này giúp hơi ẩm bốc hơi nhanh hơn, hạn chế tình trạng đất bị giữ nước quá lâu.

Bên cạnh đó, đất trồng cần tơi xốp, thoát nước tốt. Có thể sử dụng đất dành cho xương rồng hoặc bổ sung thêm cát thô, đá trân châu để tăng khả năng thoát nước.

Hương thảo thích không khí thoáng mát

Mặc dù sống tốt trong nhà, hương thảo không thích bị đặt cạnh điều hòa, quạt sưởi hoặc những khu vực bí khí.

Nhiệt độ lý tưởng cho cây dao động khoảng 15-24 độ C cùng với sự lưu thông không khí tốt. Độ ẩm vừa phải sẽ giúp cây phát triển ổn định hơn.

Càng cắt tỉa, cây càng xanh tốt

Nhiều người ngại thu hoạch vì sợ cây chậm phát triển. Thực tế, việc cắt tỉa thường xuyên lại giúp hương thảo ra nhiều nhánh mới hơn. Bạn có thể cắt những ngọn non để sử dụng trong nấu ăn. Việc thu hoạch đúng cách sẽ kích thích cây phát triển rậm rạp và hạn chế tình trạng thân hóa gỗ.

Điều quan trọng nhất trước khi mua cây

Các chuyên gia cho rằng hương thảo không phải là loại cây phù hợp với mọi không gian sống.

Nếu căn hộ hoặc nhà ở không có vị trí nhận được nhiều ánh nắng trực tiếp mỗi ngày, việc duy trì một cây hương thảo khỏe mạnh trong thời gian dài sẽ khá khó khăn. Trong trường hợp này, các loại cây như trầu bà, lan ý hoặc lưỡi hổ có thể là lựa chọn dễ chăm sóc hơn.

trong_dau_tay_khong_ra_qua.jpg

Dâu tây không ra trái: Chuyên gia chỉ ra 7 nguyên nhân

VOV.VN - Dâu tây là loại cây được nhiều người yêu thích nhờ khả năng thích nghi tốt và có thể trồng trong chậu, trên ban công hoặc ngoài vườn. Tuy nhiên, không ít người làm vườn gặp tình trạng cây phát triển khỏe mạnh, lá xanh tốt nhưng lại rất ít hoa hoặc không kết trái.

Võ Na/VOV.VN (Tổng hợp)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

8 món đồ trang trí nội thất đang dần bị giới thiết kế "quay lưng"
8 món đồ trang trí nội thất đang dần bị giới thiết kế "quay lưng"

VOV.VN - Nhiều món đồ trang trí từng xuất hiện dày đặc trong các không gian sống hiện đại đang dần bị giới thiết kế nội thất đánh giá là thiếu tính cá nhân hoặc không còn phù hợp với xu hướng hiện nay. Thay vào đó, các chuyên gia khuyến khích lựa chọn những món đồ có giá trị sử dụng lâu dài và phản ánh dấu ấn riêng của

8 món đồ trang trí nội thất đang dần bị giới thiết kế "quay lưng"

8 món đồ trang trí nội thất đang dần bị giới thiết kế "quay lưng"

VOV.VN - Nhiều món đồ trang trí từng xuất hiện dày đặc trong các không gian sống hiện đại đang dần bị giới thiết kế nội thất đánh giá là thiếu tính cá nhân hoặc không còn phù hợp với xu hướng hiện nay. Thay vào đó, các chuyên gia khuyến khích lựa chọn những món đồ có giá trị sử dụng lâu dài và phản ánh dấu ấn riêng của

Vì sao người châu Âu thích ăn ốc sên?
Vì sao người châu Âu thích ăn ốc sên?

VOV.VN - Nghe nói đến việc ăn ốc sên, nhiều người Việt Nam sẽ "thấy ghê", nhưng ốc sên lại là thực phẩm được yêu thích tại châu Âu, thậm chí là thực phẩm cao cấp.

Vì sao người châu Âu thích ăn ốc sên?

Vì sao người châu Âu thích ăn ốc sên?

VOV.VN - Nghe nói đến việc ăn ốc sên, nhiều người Việt Nam sẽ "thấy ghê", nhưng ốc sên lại là thực phẩm được yêu thích tại châu Âu, thậm chí là thực phẩm cao cấp.

Thứ bám trên tủ bếp có thể tích tụ hàng tháng nếu không xử lý đúng
Thứ bám trên tủ bếp có thể tích tụ hàng tháng nếu không xử lý đúng

VOV.VN - Dầu mỡ là "kẻ thù thầm lặng" của mọi căn bếp. Trong quá trình nấu nướng hằng ngày, đặc biệt là khi chiên, xào ở nhiệt độ cao, các hạt dầu li ti liên tục phát tán vào không khí rồi bám lên tường, mặt bếp và đặc biệt là hệ thống tủ bếp.

Thứ bám trên tủ bếp có thể tích tụ hàng tháng nếu không xử lý đúng

Thứ bám trên tủ bếp có thể tích tụ hàng tháng nếu không xử lý đúng

VOV.VN - Dầu mỡ là "kẻ thù thầm lặng" của mọi căn bếp. Trong quá trình nấu nướng hằng ngày, đặc biệt là khi chiên, xào ở nhiệt độ cao, các hạt dầu li ti liên tục phát tán vào không khí rồi bám lên tường, mặt bếp và đặc biệt là hệ thống tủ bếp.

KINH TẾ
Du lịch
XÃ HỘI
Văn học
Bóng đá quốc tế
Tin nóng
Dự báo thời tiết
Giải trí
Bất Động sản