Vì sao uống đủ nước quan trọng với người bệnh tiểu đường?

Theo Nhóm Dinh dưỡng và Sức khỏe, Hiệp hội Đái tháo đường Mỹ (ADA), protein và chất xơ thường được chú ý khi nói đến dinh dưỡng cho người bệnh tiểu đường. Trong khi đó, nước là một dưỡng chất thiết yếu nhưng lại chưa được quan tâm đúng mức. Nước chiếm khoảng 55-65% cơ thể người, vì vậy, việc mất quá nhiều nước có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Đối với người bệnh tiểu đường, mất nước có thể đặc biệt nguy hiểm vì khiến đường huyết tăng và ảnh hưởng thêm đến các biến chứng liên quan đến thần kinh, thận. Hình thành thói quen uống đủ các loại đồ uống không chứa năng lượng có thể giúp kiểm soát đường huyết và sức khỏe tổng thể tốt hơn.

Mối liên hệ giữa mất nước và bệnh tiểu đường

Mất nước có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân, bao gồm đổ mồ hôi khi trời nóng, sử dụng một số loại thuốc như thuốc lợi tiểu hoặc không uống đủ nước. Người uống các loại đồ uống có đường cũng có thể không được cung cấp đủ nước.

Uống đủ nước giúp người bệnh tiểu đường kiểm soát đường huyết (Ảnh: ADA)

Bên cạnh đó, tiểu nhiều - một triệu chứng của đường huyết cao - có thể làm tăng lượng nước mất đi, khiến tình trạng thiếu nước trở nên trầm trọng hơn.

Khi đường huyết cao, thận phải hoạt động nhiều hơn để lọc và đào thải lượng glucose dư thừa qua nước tiểu, từ đó làm tăng nguy cơ mất nước.

Những dấu hiệu có thể cảnh báo mất nước gồm:

Nước tiểu sẫm màu.

Cảm thấy mệt mỏi, chóng mặt hoặc choáng váng.

Khô miệng hoặc khô môi.

Đau đầu.

Buồn nôn.

Chuột rút.

Theo chuyên gia, nước lọc là lựa chọn tốt nhất để bù nước.

Lựa chọn đồ uống phù hợp để kiểm soát đường huyết

Các nghiên cứu tiếp tục cho thấy vai trò quan trọng của việc uống đủ nước đối với sức khỏe.

Những đồ uống ngọt như nước ép trái cây và nước chanh pha đường vẫn có thể cung cấp nước cho cơ thể. Tuy nhiên, chúng có thể không phải lựa chọn tốt nhất để kiểm soát bệnh tiểu đường và cân nặng. Đường trong các loại đồ uống này được hấp thu nhanh, có thể khiến đường huyết tăng vọt. Lượng năng lượng bổ sung cũng có thể góp phần gây tăng cân.

Trong khi đó, nước lọc không chứa đường bổ sung, năng lượng hay chất tạo ngọt và nên là đồ uống được lựa chọn thường xuyên nhất.

Lượng nước cần uống khác nhau ở mỗi người. Theo chuyên gia, bạn nên trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để xác định lượng nước phù hợp với nhu cầu cá nhân.

Nếu không thích hương vị của nước lọc, bạn có thể thêm trái cây và các loại rau thơm để tạo hương vị, giúp bản thân dễ uống nước hơn. Những lựa chọn khác gồm nước có ga không đường, không chứa năng lượng; trà không đường và cà phê nguyên chất không thêm đường.

Ngoài đồ uống, thực phẩm cũng là nguồn cung cấp nước cho cơ thể. Bạn có thể bổ sung những thực phẩm giàu nước như rau, trái cây, sữa chua nguyên vị và nước dùng ít muối.