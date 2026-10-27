Việt quất hay nho tốt hơn cho đường huyết?

Theo EatingWell, đường huyết là lượng glucose, hay đường, có trong máu tại một thời điểm. Theo chuyên gia, cơ thể cần glucose để cung cấp năng lượng cho não, cơ bắp và các cơ quan khác. Tuy nhiên, đường huyết cao kéo dài có thể làm tăng nguy cơ biến chứng, đặc biệt ở người mắc đái tháo đường. Đường huyết biến động mạnh trong ngày cũng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến năng lượng, tâm trạng và sức khỏe chuyển hóa.

Trái cây thường bị e ngại vì chứa đường tự nhiên, trong đó có fructose. Tuy nhiên, không phải thực phẩm chứa đường nào cũng tác động đến đường huyết giống nhau.

Theo chuyên gia, chất xơ trong trái cây nguyên quả giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, khiến đường huyết tăng từ từ hơn so với thực phẩm chứa đường bổ sung nhưng ít chất xơ. Trái cây cũng cung cấp các chất chống oxy hóa có thể hỗ trợ duy trì đường huyết ở mức lành mạnh.

Việt quất và nho đều là những loại trái cây phổ biến. Vậy loại nào có lợi thế hơn đối với việc kiểm soát đường huyết?

Việt quất và nho đều có thể phù hợp với chế độ ăn kiểm soát đường huyết (Ảnh: Getty)

Việt quất ảnh hưởng đến đường huyết thế nào?

Theo chuyên gia, việt quất chứa carbohydrate và đường tự nhiên nên vẫn làm đường huyết tăng ở một mức độ nhất định. Tuy nhiên, loại quả này cũng cung cấp chất xơ và có tổng lượng carbohydrate tương đối thấp trong một khẩu phần trái cây. Một cốc việt quất cung cấp khoảng 84 kcal, 22 g carbohydrate, 15 g đường và 4 g chất xơ.

Chất xơ làm chậm quá trình thức ăn rời khỏi dạ dày, quá trình phân giải carbohydrate và tốc độ glucose được hấp thu vào máu. Vì vậy, ăn việt quất nguyên quả thường không khiến đường huyết tăng mạnh như uống nước ép trái cây vốn thường thiếu chất xơ.

Theo chuyên gia, các nghiên cứu cho thấy việt quất và những loại quả mọng khác có lợi cho quá trình điều hòa glucose. Một tổng quan hệ thống và phân tích gộp ghi nhận sự cải thiện đường huyết lúc đói và chỉ số HbA1c ở người mắc đái tháo đường sử dụng việt quất hoặc nam việt quất.

Một phần lợi ích này có thể đến từ anthocyanin, nhóm hợp chất thực vật tạo nên màu xanh đậm của việt quất và có khả năng chống oxy hóa mạnh. Bên cạnh tác dụng chống viêm và giảm stress oxy hóa, nghiên cứu cho thấy anthocyanin còn tham gia vào quá trình phân giải carbohydrate, giúp giảm lượng glucose được giải phóng vào máu.

Nho ảnh hưởng đến đường huyết ra sao?

So với việt quất, nho chứa nhiều đường hơn và ít chất xơ hơn. Một cốc nho cung cấp khoảng 125 kcal, 29 g carbohydrate, 25 g đường và 1,4 g chất xơ. Vì vậy, khi so sánh cùng khẩu phần một cốc, nho có thể khiến đường huyết tăng nhanh hơn việt quất.

Tuy nhiên, theo chuyên gia, nho vẫn là loại trái cây giàu dinh dưỡng, cung cấp chất xơ, nước, vitamin và các hợp chất thực vật có lợi. Không cần tránh ăn nho chỉ vì loại quả này chứa đường tự nhiên. Điều cần chú ý là kết hợp nho với thực phẩm giàu chất xơ, protein hoặc chất béo để hạn chế đường huyết tăng vọt.

Tương tự việt quất, nho đỏ và nho tím chứa anthocyanin. Vỏ của các loại nho cũng chứa một lượng resveratrol, một hợp chất thực vật có khả năng chống oxy hóa mạnh.

Theo chuyên gia, nghiên cứu về nho và các sản phẩm từ nho cho thấy một số lợi ích tiềm năng đối với tình trạng kháng insulin. Tuy nhiên, kết quả về đường huyết lúc đói và HbA1c chưa thống nhất. Phần lớn nghiên cứu tập trung vào sản phẩm từ nho thay vì nho tươi. Dù vậy, nho vẫn có thể được đưa vào chế độ ăn hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

Loại quả nào có lợi thế hơn?

Theo chuyên gia, việt quất nhỉnh hơn khi xét đến khả năng hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Loại quả này cung cấp nhiều chất xơ hơn, ít carbohydrate hơn nho và có thêm bằng chứng nghiên cứu về vai trò của quả mọng trong điều hòa glucose.

Điều đó không có nghĩa nho là lựa chọn kém lành mạnh hoặc cần loại bỏ khỏi khẩu phần. Sự khác biệt giữa hai loại quả tương đối nhỏ khi đặt trong tổng thể bữa ăn, lượng ăn và những thực phẩm dùng kèm.

Bài viết dẫn các nghiên cứu cho thấy ăn trái cây có thể giúp giảm nguy cơ mắc đái tháo đường type 2. Người ăn khoảng 1,5–2 cốc trái cây mỗi ngày cũng được ghi nhận có nguy cơ tử vong do bệnh mạn tính thấp hơn.

Theo chuyên gia, những yếu tố cần chú ý là khẩu phần, thực phẩm ăn kèm và phản ứng đường huyết của từng người.

Cách ăn việt quất và nho để hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Kết hợp thực phẩm chứa protein, chất xơ và chất béo có thể giúp đường huyết ổn định hơn. Bạn có thể tham khảo những cách sau:

Ăn cùng sữa chua Hy Lạp: Thêm việt quất vào sữa chua Hy Lạp giàu protein để dùng trong bữa sáng hoặc bữa phụ. Theo chuyên gia, kết hợp trái cây chứa carbohydrate với protein, chất béo hoặc chất xơ giúp bữa ăn no lâu hơn và đường huyết tăng từ từ hơn. Có thể thêm các loại hạt hoặc hạt chia để bổ sung dưỡng chất.

Kết hợp nho với phô mai hoặc các loại hạt: Đây là gợi ý cho bữa phụ hoặc món khai vị cân bằng. Protein và chất béo trong phô mai, các loại hạt phối hợp giúp làm chậm mức tăng đường huyết.

Xay sinh tố: Kết hợp việt quất hoặc nho với sữa chua Hy Lạp hay bột protein, sữa và một thìa canh bơ hạnh nhân để có bữa ăn hoặc bữa phụ tiện mang theo.

Bổ sung vào bữa trưa: Chia sẵn một khẩu phần việt quất hoặc nho khoảng một cốc để ăn cùng bữa trưa có nguồn protein. Bạn cũng có thể thêm việt quất vào salad hoặc nho vào salad thịt gà để tạo vị ngọt tự nhiên.