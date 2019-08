Vu Lan chùa Phúc Khánh: Không còn cảnh biển người ngồi tràn lòng đường

Đại đức Minh Đức (chùa Phúc Khánh) cho biết, để phục vụ nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng cho đồng bào Phật tử và nhân dân, năm nay nhà chùa tổ chức Đại lễ Vu Lan vào 2 buổi là tối ngày 13 và 14/7 âm lịch, do đó, không còn cảnh người dân ngồi tràn lòng đường như trước. Nhà chùa cũng tuyên truyền, vận động nhân dân không đem vàng mã tới chùa và phối hợp với chính quyền địa phương đảm bảo an ninh trật tự xung quanh khu vực chùa.

