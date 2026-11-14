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Xúc động clip mẹ chồng rón rén bế cháu để con dâu được ngủ nướng

Thứ Bảy, 08:29, 14/11/2026
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VOV.VN - Clip bà nội nhẹ nhàng bế cháu nhỏ vừa tỉnh giấc để con dâu có thể ngủ nướng thêm chút ít thu hút 3 triệu lượt xem trên TikTok, dân mạng gọi là "mẹ chồng quốc dân".

 

Trong clip đang thu hút 3 triệu lượt xem trên nền tảng TikTok, vào khoảng 7h, mẹ chồng nhẹ nhàng bước vào phòng, cúi xuống bế em bé đã thức dậy cạnh mẹ.

Mọi thao tác đều được bà thực hiện một cách khẽ khàng, từ lúc đón cháu vào lòng đến khi đưa bé ra ngoài, tránh làm con dâu thức giấc. Bà còn mở tủ lấy quần áo để thay cho cháu. Trong khi đó, bố mẹ đứa trẻ vẫn ngủ mê mệt sau một đêm chăm con. Người đăng clip ghi chú: “May mắn khi chăm con vẫn được ngủ tới 9h”.

Nhiều cư dân mạng gọi bà là “mẹ chồng quốc dân”, “niềm ao ước của những người đi làm dâu”. Chăm con nhỏ là khoảng thời gian vất vả nhất với người mẹ. Việc phải thức đêm cho con bú, thay tã, dỗ dành em bé khiến giấc ngủ bị gián đoạn. Bởi vậy, việc có người chủ động đỡ đần một lát vào buổi sáng là rất quý giá, giúp người mẹ lấy lại sức lực.

“Chẳng biết ngoài đời bà còn làm bao nhiêu việc nữa, nhưng chỉ riêng chuyện nhớ rõ con dâu cần ngủ thêm đã thấy đáng quý rồi”; “Có con nhỏ mới hiểu một buổi sáng được ngủ liền mạch quý đến thế nào. Nhiều hôm nghe con ọ ẹ là mẹ đã bật dậy, chẳng dám ngủ sâu. Người mẹ chồng quá tâm lý khi san sẻ nỗi khó nhọc cùng các con”; “Tôi nghĩ điều hạnh phúc nhất của cô con dâu không chỉ là được ngủ thêm mà là có thể yên tâm giao con cho bà nội”...

Mai Huyền viết: “Nhiều người có tuổi quan niệm mẹ phải tự chăm con mới tốt. Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ bế cháu cho mẹ ngủ là chuyện nhỏ, nhưng trong cuộc sống chung, những chuyện nhỏ như vậy lại quyết định rất nhiều đến tình cảm gia đình”.

xuc dong clip me chong ron ren be chau de con dau duoc ngu nuong hinh anh 1
Dân mạng khen ngợi người mẹ chồng vừa tinh tế, vừa tận tâm với con dâu. (Ảnh chụp màn hình)

An Nguyễn bình luận: “Bà nội này đúng là điểm 10 không có nhưng. Vừa thương cháu, vừa thương con dâu, lại biết lúc nào nên để con nghỉ ngơi. Bà hiểu con dâu cũng là một người con của mình đang cần được chăm sóc, điều đó đáng quý làm sao”.

Phan Giang nhận xét: “Mẹ chồng như thế này thì con dâu chắc chẳng bao giờ cảm thấy tủi thân khi sống ở nhà chồng. Bà không chỉ chăm cháu mà còn để ý đến sức khỏe, giấc ngủ của con. Cách bà nhẹ nhàng ngồi lên giường bế cháu rón rén ra ngoài thật đáng yêu”.

Nhiều phụ nữ từng trải qua cảnh nuôi con nhỏ bộc bạch rằng họ thấy ghen tị với nàng dâu trong clip, bởi không phải ai sau khi sinh con cũng có được sự hỗ trợ và thấu hiểu từ gia đình chồng. “5 năm trước sinh con, tôi cũng mong có được một buổi sáng như cô con dâu trong clip. Nhưng thực tế là đêm thức chăm con, sáng vẫn phải tự xoay xở mọi thứ. Nhiều lúc chỉ ước có người bế con giúp mình ngủ thêm một tiếng thôi cũng đủ mừng rồi”, Kim Tuyến chia sẻ.

 

Thu Trang tâm sự: “Ngày mới sinh, mẹ chồng tôi chưa một lần chủ động bế cháu để con dâu nghỉ ngơi. Thậm chí tôi còn phải nghe những lời so sánh ngày xưa bà nuôi mấy đứa con vẫn làm được đủ việc. Nhìn gia đình người ta mà thấy khoảng cách giữa hai cách làm mẹ chồng thật lớn”.

Hải Yến kể: “Tôi sinh hai bé, cả hai lần đều gần như tự chăm con là chính. Chồng đi làm, ông bà nội ngoại đều xa, có những hôm mệt đến mức vừa bế con vừa khóc. Bây giờ xem những clip như thế này mới thấy sự giúp đỡ của người thân quý giá đến nhường nào”.

Hoàng Hà/VTC News
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