10 bức ảnh du lịch đẹp nhất năm 2018

Nhiếp ảnh gia người Mỹ Naresh Balaguru đã chụp cầu vồng qua hẻm núi của đại vực Grand Canyon thuộc vườn Quốc gia Grand Canyon, bang Arizona, Mỹ. Thời điểm chụp bức ảnh là khi ông đi tham quan thì xuất hiện con bão từ rìa phía Nam của dãy núi. Sau khi đóng gói đồ đạc xong thì khung cảnh tuyệt vời này hiện lên. Bức ảnh hoa anh đào nở rực vào ban đêm được nhiếp ảnh gia Hiroki Inoue ghi lại ở khu Nakameguro, Tokyo, Nhật Bản. Bức ảnh khu khảo cổ Teotihuacan ở Mexico được chụp bởi nhiếp ảnh gia người Ý Enrico Pescantini. Ông nói: "Đây là kim tự tháp lớn thứ 3 trên thế giới, được dành riêng cho thần mặt trời. Sự hoàn hảo về kiến trúc hình học của kim tự tháp tạo nên sự ngưỡng mộ về nền văn minh đã tạo ra nó,..." Bức ảnh được chụp ở Kenya do nhiếp ảnh gia người Malaysia Khai Chuin Sim. Ông kể: "Tôi đã đi sớm để chụp lại cuộc di cư lớn của động vật ở đây. Khi tôi nhìn thấy một con tê giác từ xa đứng bên cạnh một cây, ánh sáng mặt trời quá mạnh nên tôi đã chụp là hình bóng của nó". Bức ảnh những người chăn cừu lùa gia súc leo dãy núi Himalaya do nhiếp ảnh gia Ấn Độ Nitish Thakur ghi lại. Ông nói: "Hầu hết những nhu cầu cơ bản của người dân nơi đây đều trông cả vào đàn cừu, giống như là sự sống của họ vậy. Những chú chó chăn cừu được quấn bảo hộ quanh cổ, luôn sẵn sàng chống lại một cuộc tấn công bất ngờ từ báo hay gấu". Mattia Passarini, người đến từ Trung Quốc, đã sống gần gũi với người dân thuộc bộ tộc Mundari ở Nam Sudan. Ông nói: "Mundari là một trong những bộ lạc chăn gia súc giỏi nhất. Họ chủ yếu là những người nông dân di chuyển đàn gia súc sang đồng cỏ vào mùa khô và trở lại các khu định cư trong rừng cây nhiệt đới trong mùa mưa". Một cặp chị em ngồi ở cầu thang trong nhà nhâm nhi masala chai - thức uống pha trộn hoàn hảo giữa trà và những loại gia vị thơm, thảo mộc ở Rajasthan, Ấn Độ. Bức ảnh chụp được chụp bởi nhiếp ảnh gia Malaysia Firdaus Hadzri. Sông nham thạch Sol de Manana mờ ảo trong buổi sáng sớm, được chụp bởi nhiếp ảnh gia người Hong Kong Hi Antony Tang. Ông cho biết: "Tôi đã rất ấn tượng với phong cảnh đặc biệt, kết cấu thổ nhưỡng và bầu không khí nơi đây rất tuyệt vời. Tôi rất vui khi có cơ hội lưu lại khoảnh khắc này với tất cả các bạn". Sau khi một vụ phun trào núi lửa ở Bolivia, dung nham chảy vào biển. Nhiếp ảnh gia người Nhật Bản Tetsuya Nomura cho biết, "một vụ nổ lớn xảy ra và không khí nóng tỏa ra. Ống kính máy ảnh của tôi bao phủ một lớp sương và bụi...". Nhiếp ảnh gia người Nhật Bản Hideyuki Katagiri đã chụp được bức ảnh của tuyến đường sắt Enoshima ngoài khơi bờ biển Nhật Bản, kết nối Ga Kamakura ở Kamakura với ga Fujisawa ở Fujisawa./.

