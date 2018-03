12 đầu bếp danh tiếng thế giới đến Hội An so tài

Tối nay (13/3), tại Vườn tượng An Hội, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, 12 đầu bếp danh tiếng toàn cầu đến từ 12 quốc gia trên thế giới bắt đầu so tài tại Liên hoan ẩm thực Quốc tế lần thứ 3-2018 do Công ty Tổ chức sự kiện Ẩm thực HACE phối hợp với UBND thành phố Hội An tổ chức.

Liên hoan ẩm thực lần thứ 3 tại Hội An thu hút 12 đầu bếp thế giới.

Liên hoan ẩm thực Quốc tế lần này thu hút sự tham gia của 12 đầu bếp danh tiếng thế giới đến từ 12 quốc gia. Trong đó có thể kể đến những đầu bếp như David Sosson (Pháp); Wan Chung Sy- Bill Sy, Giám đốc Ẩm thực Viện nghệ thuật Hoa Kỳ trong suốt 20 năm; Mauricico Armendáris Carrasco, Giám đốc Hiệp hội Tổ chức các Hiệp hội Ẩm thực Châu Mỹ và Caribe.

Bên cạnh đó là các bếp trưởng danh tiếng đến từ Thụy Sỹ, Nam Phi, Nhật, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Hàn Quốc… Đại diện duy nhất của Việt Nam tham gia Liên hoan là bà Trịnh Diễm Vy, người được xem là linh hồn ẩm thực của Hội An trong suốt 20 năm qua sẽ trực tiếp giao lưu, trình diễn, hướng dẫn, giới thiệu về ẩm thực Việt Nam, ẩm thực Hội An với 12 đầu bếp Quốc tế.

Các đầu bếp trổ tài nấu món ăn truyền thống của nước mình.

Trong 1 tuần diễn ra Liên hoan, mỗi đầu bếp sẽ phụ trách 1 gian hàng, chế biến món ăn truyền thống của quốc gia mình. Các đầu bếp cũng hòa vào các hoạt động trải nghiệm thú vị như: mua nguyên liệu, tham quan chợ Hội An, các làng rau, diễn đàn ẩm thực với sự tham gia của các diễn giả, chuyên gia ẩm thực thế giới…

Ngoài 12 gian hàng đại diện cho 12 nước biểu diễn và phục vụ ẩm thực cho du khách thì mỗi đêm Chủ tịch Hiệp hội đầu bếp thế giới sẽ chọn ra 1 đầu bếp tiêu biểu đại diện của nước đó biểu diễn và nấu món ăn đặc trưng tại khu vực Big Dish.

Du khách rất thích thú thưởng thức những món ăn do chính đầu bếp nổi tiếng của thế giới chế biến.

Liên hoan Ẩm thực quốc tế Hội An được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2016. Các kỳ liên hoan đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp, góp phần quảng bá những giá trị của văn hóa ẩm thực Hội An đến với du khách.

Đặc biệt, tại Liên hoan Ẩm thực Quốc tế Hội An lần thứ 2-2017, ông Thomas Andeas Gugler, Chủ tịch Hiệp hội đầu bếp thế giới đã trao giấy chứng nhận “Hội An- Thủ phủ ẩm thực của Việt Nam” cho thành phố Hội An./.