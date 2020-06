Ăn uống an toàn khi đi du lịch - Những điều cần lưu ý

Thời điểm này, các chuyến du lịch đang được các gia đình lên kế hoạch với mong muốn chuyến đi sẽ thật hấp dẫn, thú vị, tất nhiên không thể thiếu việc thưởng thức những món ăn ngon. Thế nhưng, những điều không ngờ xảy ra rất có thể sẽ làm cho chuyến đi bị phá hỏng, ví dụ như bạn hay ai đó trong đoàn bị ngộ độc thực phẩm.

Vậy, phải làm sao để phòng tránh sự cố này? Cần trang bị những thông tin và kỹ năng gì để việc ăn uống trở nên an toàn khi đi du lịch?

Mùa hè là mùa cao điểm của du lịch. Ở các khu du lịch, nhất là ở vùng biển lượng khách tăng đột biến khiến cho nhiều nhà hàng, quán ăn phục vụ không còn khả năng đảm bảo vệ sinh như ngày thường. Bên cạnh đó, việc bảo quản quá nhiều đồ ăn cũng khiến cho thực phẩm bị giảm chất lượng.

Ảnh minh hoạ

Đầu tháng 3 năm nay, 6 người trong một gia đình ở huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đã bị ngộ độc thực phẩm. Nguyên nhân là do trước đó, cả nhà đã đi du lịch Vũng Tàu và ăn sam biển. Đáng tiếc vụ ngộ độc đã khiến cho một cháu bé 8 tuổi tử vong.

Tháng 5 năm 2019, hàng chục khách du lịch của một công ty có chi nhánh ở Thái Nguyên và Bắc Ninh đã phải nhập viện cấp cứu nghi bị ngộ độc thực phẩm khi đang đi nghỉ tại Khu du lịch Hải Tiến ở Thanh Hóa.

Chị Phạm Ngọc Thanh – Giám đốc Công ty S-Việt Nam chia sẻ: "Hiện nay đang là mùa cao điểm của du lịch, ngoài việc đi tour thì nhiều gia đình có nhu cầu tự tổ chức đi. Tuy nhiên, do khách du lich đông nên nhiều nhà hàng, quán ăn ở các vùng du lịch dễ bị quá tải, do vậy việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cho khách du lịch cũng trở nên khó khăn hơn".

Những vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra, ngoài chuyện chế biến không đảm bảo vệ sinh còn do thói quen ăn uống khá dễ dãi của chúng ta. GS.TS Lê Thị Hương - Viện trưởng Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, ĐH Y Hà Nội cho biết, thói quen ăn lẫn nhiều loại thực phẩm cùng lúc cũng gây hậu quả xấu cho đường tiêu hóa.

"Một số món hải sản dù là thức ăn khoái khẩu của nhiều người nhưng cũng chính là nguồn gốc gây bệnh. Tốt nhất bạn nên ăn thực phẩm còn tươi sống, đã được nấu chín. Nếu hải sản đã ươn thì bạn nên bỏ, bởi dù có được nấu chín thì một số loại virus vẫn còn tồn tại.

Khi đi du lịch, thuốc hạ sốt, dung dịch bù nước, men tiêu hóa... là những loại thuốc các bạn luôn phải có trong vali. Trong trường hợp bị ngộ độc thực phẩm, các bạn nên uống dung dịch điện giải để bù nước cho cơ thể. Sau đó, hãy tới ngay các cơ sở y tế gần nhất để được bác sĩ khám và điều trị", GS.TS Lê Thị Hương cho hay./.