“Hàu. Bánh nướng nhân mặn. Bánh pudding”.

Khó có thể tìm thấy lời chào đón nào mang đậm nét Anh hơn thế tại một nhà hàng. Ba từ này được viết bằng chữ vàng óng ánh trên cửa sổ của Rules, một nhà hàng nổi tiếng ở Covent Garden, nơi tự hào nhận danh hiệu nhà hàng lâu đời nhất London.

Với những lá cờ đỏ rực rỡ và mái hiên viền vàng, nhà hàng mang dấu ấn lịch sử này rất dễ nhận ra trên phố Maiden Lane, một con phố được dành một phần cho người đi bộ ở trung tâm London.

Được Thomas Rule mở cửa lần đầu vào năm 1798 dưới hình thức một quán chuyên phục vụ hàu, nhà hàng đã đón tiếp nhiều nhân vật nổi tiếng trên thế giới trong suốt gần 230 năm qua. Danh sách thực khách trải dài qua nhiều thế kỷ, từ đại văn hào Charles Dickens đến những ngôi sao nhạc pop như Madonna, David Bowie và cả Nữ hoàng Elizabeth II.

Rules đã phục vụ các món ăn Anh thượng hạng cho thực khách tại London từ năm 1798. Ảnh: Nhà hàng Rules

Địa điểm yêu thích của Hollywood

Nếu không gian bên trong nhà hàng trông có vẻ quen thuộc, rất có thể bạn đã từng nhìn thấy nơi này trên màn ảnh. Rules đã xuất hiện trong hàng chục bộ phim điện ảnh và chương trình truyền hình. Trong bộ phim James Bond “Spectre” (2015), nhân vật M do Ralph Fiennes thủ vai dùng bữa một mình tại đây trước khi Q và Moneypenny xuất hiện.

Nhà hàng cũng thường xuyên được chọn làm bối cảnh cho bộ phim truyền hình “Downton Abbey”. Các nhà sản xuất chắc chắn yêu thích địa điểm này bởi họ gần như không cần thay đổi bất cứ điều gì, vì không gian nội thất mang phong cách cổ điển vẫn được bảo tồn gần như nguyên vẹn.

Trong suốt hơn 200 năm hoạt động, nhà hàng này trải qua năm đời chủ. Ảnh: Nhà hàng Rules

Ngay khi bước vào bên trong, thực khách có cảm giác như được đưa trở về một thời đại khác. Từng khoảng trống trên tường đều được phủ kín bằng những tấm gương cổ, tượng cùng vô số bản vẽ, tranh biếm họa và tranh hội họa. Nếu quan sát kỹ, bạn sẽ bắt gặp chân dung của những thực khách nổi tiếng từng ghé thăm nhà hàng như Laurence Olivier, Buster Keaton, Clark Gable và Charlie Chaplin.

Sự thay đổi âm thầm

Chủ sở hữu Ricky McMenemy đã gắn bó và gìn giữ Rules suốt 37 năm. Ban đầu, ông đảm nhận vị trí quản lý trước khi chính thức trở thành chủ sở hữu nhà hàng vào năm 2022.

“Đối với tôi, Rules giống như một đứa con mà tôi nhận chăm sóc”, McMenemy chia sẻ. “Nếu không có niềm đam mê, bạn không nên làm công việc này. Nơi đây có điều gì đó khiến người ta thực sự rung động. Đây là một địa điểm rất đặc biệt, có sức hấp dẫn khiến mọi người say mê”.

Không gian nhà hàng Rules. Ảnh: Chris Dwyer

Khi McMenemy lần đầu đến làm việc tại Rules vào năm 1993, nhà hàng chỉ còn là cái bóng của thời kỳ hoàng kim trước đây và cần được đầu tư hàng trăm nghìn USD để tu sửa, cải thiện.

“Nơi này thực sự cần được chăm chút rất nhiều”, ông nhớ lại. “Chất lượng món ăn, dịch vụ và cách bài trí đều đã xuống cấp, vì vậy chúng tôi phải mất nhiều năm để khôi phục. Chúng tôi đã chi nửa triệu bảng Anh để cải tạo khu bếp, qua đó cũng giúp nhà hàng thu hút được một đầu bếp giỏi hơn nhiều”.

Kể từ đó, đội ngũ nhà hàng tập trung vào việc nâng cấp từng bước một cách thận trọng.

“Chúng tôi chưa bao giờ muốn Rules trở thành một nơi bị đóng băng trong quá khứ, không có bất kỳ sự thay đổi nào”, McMenemy nói. “Chúng tôi thực hiện những thay đổi âm thầm, từng bước để nhà hàng không ngừng được cải thiện”.

Những món ăn mang hương vị vượt thời gian

Thực đơn của nhà hàng như một lời ca ngợi dành cho nền ẩm thực Anh. Các món khai vị gồm salad cua tươi từ Dorset, tôm chế biến và bảo quản trong bơ ăn kèm bánh mì nướng, cùng cá hồi hun khói Uig Lodge có nguồn gốc từ đảo Lewis ở Scotland.

Với món chính, thực khách có thể lựa chọn bánh pudding nhân thịt bò và thận, sườn bò nướng ăn kèm bánh Yorkshire pudding dành cho hai người, cùng nhiều loại bánh nướng nhân mặn.

Một trong những món ăn đặc trưng của nhà hàng là bánh nướng nhân thịt bò và thận, được phục vụ cùng một bình bạc đựng nước sốt thịt đậm đà, khoai tây nghiền và một hũ mù tạt Anh có vị cay nồng. Bên trong lớp vỏ bánh vàng nâu là phần nhân đầy đặn gồm thịt bò chất lượng cao và một ít thận. Thực khách cũng có thể gọi món này dưới dạng bánh pudding hấp làm từ bột nhào với mỡ bò, thậm chí thêm hàu nếu muốn thưởng thức phiên bản cầu kỳ và đậm đà hơn.

Thực đơn bao gồm những món từng được phục vụ từ thế kỷ 18. Ảnh: Chris Dwyer

Không phải lúc nào nhà hàng cũng nhận được những lời khen từ giới phê bình. Trong ấn bản năm 1975, cẩm nang ẩm thực “Good Food Guide” từng phàn nàn rằng các nhân viên phục vụ có thái độ như thể đang bất mãn với cuộc sống. Một nhà phê bình khác nhận xét rằng các món rau “có vị như thể đã được bảo quản từ năm 1798”.

Tuy nhiên, đó đã là câu chuyện của một thời kỳ khác. Ngày nay, London được đánh giá rộng rãi là một trong những thành phố ẩm thực hàng đầu thế giới. Rules cũng tự tin bắt kịp sự phát triển ấy, đồng thời vẫn giữ gìn những giá trị truyền thống của mình.

Các món tráng miệng vẫn mang đậm phong cách cổ điển, gần như không chạy theo bất kỳ xu hướng hiện đại nào. Thực đơn có bánh crumble đại hoàng phủ sốt custard, bánh bông lan dùng với siro vàng và bánh pudding sốt kẹo bơ. Hoàn toàn không có sự xuất hiện của quả acai hay bất kỳ loại siêu thực phẩm thời thượng nào.

Phòng cocktail Winter Garden phục vụ các loại đồ uống mang hơi hướng của thời xưa. Ảnh: Nhà hàng Rules

Về đồ uống, thực khách có thể gọi Black Velvet, loại cocktail kết hợp champagne và bia Guinness, hoặc khám phá danh sách rượu vang với nhiều lựa chọn vang đỏ Bordeaux.

Những ai muốn thư giãn sau một bữa trưa kéo dài hoặc thưởng thức đồ uống trước khi xem một vở diễn tại khu West End có thể lên quầy bar cocktail Winter Garden ở tầng trên. Không gian nơi đây mang vẻ sang trọng cổ điển nhưng không phô trương, không có những yếu tố gây xao nhãng của cuộc sống hiện đại như âm nhạc, để tiếng trò chuyện nhẹ nhàng không bị gián đoạn. Tuy nhiên, quầy bar có quy định về trang phục: bất kỳ ai mặc quần short đều sẽ không được nhân viên cho vào.