Lễ hội ẩm thực 500 món ngon tại TP.HCM hút khách trong ngày khai mạc

Thứ Năm, 21:22, 26/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thực khách được thưởng thức tinh hoa ẩm thực ba miền ngay tại TP.HCM, từ những món ăn dân dã “gây thương nhớ” đến các đặc sản vùng cao, món biển đảo, ẩm thực hoàng gia, đến ẩm thực xanh - chay và khu “ẩm thực không biên giới” với sự tham gia của các đối tác quốc tế.

Tối 26/3, Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group 2026 chính thức khai mạc tại Khu Du lịch Văn Thánh, TP.HCM (quận Bình Thạnh cũ). Lễ hội mở cửa phục vụ công chúng từ 15h - 22h mỗi ngày, từ nay đến hết ngày 29/3.

Lễ hội năm nay được nâng tầm quy mô với sự tham gia của 50 đơn vị khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng 4 - 5 sao thuộc hệ thống Saigontourist Group trên toàn quốc, cùng các địa phương liên kết phát triển du lịch.

le hoi am thuc 500 mon ngon tai tp.hcm hut khach trong ngay khai mac hinh anh 1
Rất đông thực khách đến thưởng thức các món ngon tại lễ hội. Ảnh: Tỷ Huỳnh

Ngoài ra, lễ hội lần đầu tiên có sự góp mặt của gian hàng Tổng Lãnh sự quán Hà Lan, Thái Lan và nhiều thương hiệu ẩm thực quốc tế, tạo nên không gian giao thoa văn hóa ẩm thực đa sắc màu.

Với “500 món ăn - 10 hành trình hương vị”, không gian lễ hội được thiết kế theo dòng chảy văn hoá ẩm thực xuyên suốt ba miền.

Đến đây, thực khách có thể trải nghiệm nhiều món ngon, từ đặc sản vùng cao Tây Bắc, Tây Nguyên, đến món ngon biển đảo, ẩm thực hoàng gia, ẩm thực xanh - chay và khu “ẩm thực không biên giới” của các thương hiệu ẩm thực quốc tế.

le hoi am thuc 500 mon ngon tai tp.hcm hut khach trong ngay khai mac hinh anh 2
Bên cạnh ẩm thực, lễ hội còn mang đến nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật đặc sắc như: trình diễn múa xòe, nhảy sạp, đờn ca tài tử, cồng chiêng Tây Nguyên, chợ nổi miền Tây. Ảnh: Tỷ Huỳnh

Bà Phan Thị Phương Thảo, cùng người thân là Việt kiều Canada tham quan lễ hội cho biết, đây là lần thứ hai bà đến với lễ hội và đặc biệt yêu thích không gian, món ăn ở đây.

“Mùi rơm rạ mang lại cảm giác gần gũi, như được trở về với làng quê ngày trước. Về giá cả, tôi thấy mức giá tại lễ hội khá ưu đãi. Nếu vào các khách sạn lớn để thưởng thức một món ăn tương tự thì chi phí chắc chắn sẽ cao hơn nhiều, trong khi tại lễ hội, thực khách vẫn có thể trải nghiệm chất lượng ẩm thực của các đơn vị này với mức giá dễ tiếp cận hơn”, bà Thảo chia sẻ.

le hoi am thuc 500 mon ngon tai tp.hcm hut khach trong ngay khai mac hinh anh 3
Nhiều bạn trẻ đã đến tham quan, thưởng thức các món ngon từ trước giờ khai mạc. Ảnh: Tỷ Huỳnh

Ngoài thưởng thức ẩm thực, lễ hội còn mang đến nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật đặc sắc như: trình diễn múa xòe, nhảy sạp, đờn ca tài tử, cồng chiêng Tây Nguyên, chợ nổi miền Tây, xiếc đường phố, trò chơi dân gian và trải nghiệm làng nghề truyền thống.

Chị Nguyễn Thị Bích Hương (phường Gò Vấp) chia sẻ, năm ngoái chị đã bỏ lỡ nhiều món ngon do không thể chen chân, năm nay chị quyết tâm đến sớm để thưởng thức.

“Tôi chắc chắn sẽ thử ẩm thực của Tây Bắc và Tây Nguyên, bởi vì năm ngoái tôi đã đến lễ hội nhưng không thể chen vào mua được hai khu ẩm thực này, nên hôm nay tôi quyết tâm thưởng thức các món ăn này. Các món có đặc trưng riêng, ví dụ như ẩm thực Tây Bắc có hạt mắc khén ướp vào đồ ăn rất ngon và có vị rất riêng. Tôi cũng thấy năm nay không gian rộng rãi hơn và có nhiều gian hàng mới hơn so với năm ngoái”, chị Hương nói.

le hoi am thuc 500 mon ngon tai tp.hcm hut khach trong ngay khai mac hinh anh 4
Lễ hội năm nay bố trí nhiều góc check-in ấn tượng, với các tiểu cảnh được thiết kế công phu cùng các đặc sản vùng miền. Ảnh: Tỷ Huỳnh

Ngoài ra, lễ hội còn tổ chức chuỗi hội thi tôn vinh đầu bếp, chuyên gia pha chế, các chuyên đề về ẩm thực bền vững cùng chương trình ưu đãi du lịch quy mô lớn xuyên suốt sự kiện.

Được biết, năm 2025, lễ hội đã tiếp đón và phục vụ hơn 70.000 lượt khách, năm nay lễ hội được kỳ vọng sẽ lan toả và tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu văn hóa - du lịch TP.HCM năng động, hội nhập và giàu bản sắc.

Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM
Tin liên quan

VOV.VN - Tối 27/12, tại Công viên Bãi sau, phường Vũng Tàu (TP. Vũng Tàu cũ), Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan khai mạc Lễ hội ẩm thực “Khơi sóng bình minh – Hương vị biển xanh”. Sự kiện diễn trong 9 ngày, nhân dịp chào đón năm mới 2026.

VOV.VN - Tối 19/12, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội khai mạc Lễ hội văn hoá ẩm thực Hà Nội 2025 với chủ đề “Hà Nội - Hành trình ẩm thực kết nối sáng tạo” tại Công viên Thống Nhất.

VOV.VN - Cộng đồng người Chăm có nhiều lễ hội, tục cúng tế và mỗi lễ hội, mỗi tục cúng tế đều dâng cúng những vật lễ (đồ cúng) khác nhau. Vì thế, mỗi đồ cúng là ước vọng cầu an, cầu cho mùa màng tươi tốt, nhà nhà no đủ. Như vậy, ẩm thực của người Chăm không chỉ để thưởng thức mà còn thoả mãn về mặt tâm linh.

