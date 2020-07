Ninh Thuận đẩy mạnh phát triển du lịch nông nghiệp, cộng đồng

Cùng với việc khai thác các giá trị văn hóa bản địa, lợi thế về biển, hiện ngành du lịch tỉnh Ninh Thuận đang đẩy mạnh phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng để đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách. Các loại hình du lịch này đang tạo nhiều ấn tượng đẹp cho các đoàn lữ hành, khách du lịch khi đến với Ninh Thuận.

Biển Ninh Chữ.

Những năm gần đây, làng nho Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải trở thành điểm du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước khi đến với Ninh Thuận. Mỗi năm, làng nho Thái An đón hàng ngàn lượt khách ghé thăm, dẫn tới sự ra đời của nhiều dịch vụ đi kèm, đáp ứng nhu cầu của khách. Anh Nguyễn Anh Thịnh – chủ cơ sở Bigdog homestay ở đây cho biết, làng nho Thái An nằm trên tuyến đường 702 nối Ninh Thuận với Khánh Hòa, gắn với biển Mỹ Hòa, Hang Rái, Vườn Quốc gia Núi Chúa và vịnh Vĩnh Hy, được ví là “cung đường du lịch”:



"Cung đường vịnh Vĩnh Hy tập trung khá nhiều điểm mà mình có thể ghé chơi được, những khu cánh đồng muối khách có thể dừng lại chụp hình sau đó đi tiếp tới làng nho Thái An. Nhà nào có nho chín thì mình vào tham quan, không tốn phí và có thể mua nho về", anh Thịnh kể.

Hải sản tươi sống.

Không chỉ khai thác du lịch từ các vườn nho, hiện nay, nhiều trang trại, cánh đồng cừu, dê cũng đã được người dân, chủ doanh nghiệp đưa vào khai thác phục vụ du khách. Có thể kể đến cánh đồng cừu An Hòa, thôn An Hòa, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận với số lượng đàn từ vài trăm đến cả ngàn con đã thu hút đông đảo du khách đến tham quan, chụp ảnh với đàn cừu và trải nghiệm cuộc sống của dân nơi đây.



Anh K’Thủy – một du khách đến từ tỉnh Lâm Đồng cho biết, khi tham quan, chụp hình ở làng nho Thái An, đồng cừu An Hòa xong, thường đi xuống tắm biển Ninh Chữ rồi đi chợ Đầm Nại để săn tìm hải sản tươi sống mà giá cả cũng rất phải chăng.

"Tôi hay mua về làm quà, mua về cho gia đình tôi sinh hoạt. Khi về tới đây tôi thường chọn cho mình loại hình lưu trú homestay vì nó tạo cho tôi cảm giác hết sức thoải mái. Tôi có thể vui chơi cùng gia đình, sinh hoạt cùng bạn bè. Gia đình tôi cùng nhau nấu ăn, sinh hoạt như ở nhà của mình. Khi được tiếp xúc với ngư dân người bán hải sản ở chợ Đầm Nại tôi cảm thấy rằng đất Ninh Thuận này rất đẹp và giàu tình người. Họ đã cho tôi thêm cái trải nghiệm rất thú vị", anh K’Thủy chia sẻ.

Hang Rái.

Còn anh Trương Phúc Đồng, một du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: "Mỗi năm gia đình tôi đi du lịch khắp nơi nhưng nhà tôi vẫn thích chọn vịnh Vĩnh Hy là nơi đến. Vì biển ở đây sạch và xanh, nắng xuống rất là đẹp, cát ở đây trắng mịn rất phù hợp cho việc chụp ảnh. Gia đình tôi cũng rất thích leo núi nên xuống đây kết hợp vừa tắm biển vừa leo núi. Vườn quốc gia Núi Chúa có đến 6 ngọn núi. Tôi kết hợp vừa du lịch nghỉ dưỡng vừa du lịch thể thao".



Để quảng bá sâu rộng đến du khách trong nước cũng như cộng đồng doanh nghiệp du lịch biết đến tiềm năng du lịch Ninh Thuận, đầu tháng 7 vừa qua, ngành du lịch Ninh Thuận đã tổ chức Chương trình “Famtrip khảo sát sản phẩm Du lịch cộng đồng tại Ninh Thuận 2020”. Trong khuôn khổ chương trình, các doanh nghiệp tham gia đã khảo sát các điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh, như: Tháp Po Klong Girai, làng nho Thái An, vịnh vĩnh Hy, làng gốm Bàu Túc,…

Ông Phạm Thanh Bình, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch (Sở VHTTDL tỉnh Ninh Thuận) cho biết, nhận thấy tiềm năng từ việc phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp của địa phương, Sở Văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt đề án phát triển “Chương trình mỗi xã một sản phẩm du lịch nông nghiệp”. Trọng tâm là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị.

"Đối với Ninh Thuận thì du lịch cộng đồng chưa được hình thành rõ nét. Trong thời gian gần đây tỉnh cũng đã phát triển được hai mươi mấy cơ sở du lịch homestay phục vụ khách lưu trú khi đến với Ninh Thuận. Một số du khách ở thị trường trọng điểm như Hà Nội rất thích mô hình này. Đây là xu hướng mới, xu hướng đón đầu du lịch Ninh Thuận", ông Bình cho biết.

Ninh Thuận là một tỉnh nằm giữa 2 tỉnh Khánh Hòa và Bình Thuận. Đây là 2 địa phương nổi tiếng về du lịch với đầy đủ các loại hình và sản phẩm du lịch cũng rất là phong phú. Vì vậy, là 1 địa phương đi sau và bị kẹp giữa bởi 2 ông lớn trong ngành du lịch, Ninh Thuận cần phải có hướng đi khác, nên tạo ra các điểm đến mới với các sản phẩm mang tính tự nhiên, khác biệt để thu hút du khách. Trong đó du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng đang tạo nên sự khác biệt đó./.