Tuần lễ Ẩm thực Hàn Quốc 2023: Mang hương vị núi rừng Hàn Quốc đến thực khách

Ngày 30/11 tại Khách sạn InterContinental Hanoi Landmark72 đã diễn ra lễ khai mạc sự kiện Tuần lễ Ẩm thực Hàn Quốc. Buổi lễ có sự tham dự của Ông Choi Young-sam, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, Ông Park Min-cheol, Giám đốc Tổng công ty Phân phối Nông thủy sản và Thực phẩm Hàn Quốc tại ASEAN cùng đại diện cấp cao từ InterContinental Hanoi Landmark72.

Đây là sự kiện được tổ chức thường niên tại Hà Nội với mục đích mang văn hóa ẩm thực xứ sở kim chi đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Tiếp nối thành công của 3 mùa trước, Tuần lễ Ẩm thực Hàn Quốc 2023 chính thức trở lại với chủ đề Autumn Forest nhằm giới thiệu và quảng bá các món ăn độc đáo từ nguyên liệu đặc trưng của núi rừng Hàn Quốc.

Sản phẩm chủ đạo của lễ hội ẩm thực lần này là các lâm sản Hàn Quốc được canh tác và thu hoạch hoàn toàn tự nhiên. Từ lâu, lâm sản đã là một hạng mục trọng điểm trong xuất khẩu thực phẩm của Hàn Quốc. Nhờ vào môi trường tự nhiên được bảo tồn và điều kiện thổ nhưỡng đặc biệt, lâm sản Hàn Quốc khi ứng dụng trong ẩm thực có tác dụng nâng tầm cả về hương vị lẫn giá trị dinh dưỡng của món ăn.

Ông Choi Young-sam, Đại sứ của Hàn Quốc tại Việt Nam vui mừng bày tỏ: "Ẩm thực và văn hóa của một quốc gia là một trong những phương tiện quan trọng nhất để hiểu biết về đất nước và con người. Tuần lễ ẩm thực Hàn Quốc 2023 nhằm giới thiệu các nguyên liệu thực phẩm cao cấp của Hàn Quốc đến Việt Nam cũng như thực đơn món ăn Hàn Quốc chất lượng cao do đầu bếp 2-sao Michelin phát triển; mở rộng cơ hội để tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc và đưa hai nước đến gần nhau hơn".

Lee Jun - bếp trưởng 2 sao Michelin đến từ Hàn Quốc là đầu bếp chính đồng hành xuyên suốt sự kiện. Phong cách nấu ăn của Lee Jun thể hiện kinh nghiệm quốc tế đa dạng của anh. Mỗi món ăn trong menu đặc biệt của Lee Jun hướng tới sự nâng tầm trong trải nghiệm ẩm thực người dùng. Đó là sự hòa trộn độc đáo những kỹ thuật nấu các món ăn xứ Hàn, cũng như văn hóa thưởng thức ẩm thực của người Hàn Quốc.

Sau lễ khai mạc, chuỗi sự kiện Korean Gastronomy Week 2023 sẽ được tiếp tục với nhiều hoạt động văn hóa - ẩm thực thú vị: Soko Night với sự góp mặt của bartender khách mời Son Soko, Lớp Học Pha Chế Rượu Whiskey Hàn Quốc dưới sự dẫn dắt của người sáng lập và chủ sở hữu của Ki One Whiskey - Bryan Do, Lớp Học Làm Namul cùng Master Chef Choi Hyangran, Lớp Học Làm Kimchi cùng Master Chef Lee Sunhee, Lớp Học Làm Món Tráng Miệng "Hankwa" do đầu bếp Kang Hyo Sung hướng dẫn.

Tuần lễ Ẩm thực Hàn Quốc diễn ra từ ngày 30/11 đến ngày 10/12 tại Khách sạn InterContinental Hanoi Landmark72, quy tụ các đầu bếp và bartender đẳng cấp hàng đầu đến từ Hàn Quốc, hứa hẹn mang đến cho thực khách những trải nghiệm khó quên đối với nền ẩm thực và văn hóa của "xứ sở kim chi". Sự kiện còn là cơ hội giao lưu, thúc đẩy thương mại và tăng cường trao đổi văn hóa giữa hai quốc gia Việt - Hàn trong thời gian tới.