English
/ DU LỊCH
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ấn Độ rực sáng trong ngày hội đoàn viên, Lễ hội Ánh sáng Diwali

Chủ Nhật, 14:42, 08/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Những ngày này, khắp các thành phố và làng quê Ấn Độ đang rộn ràng đón Lễ hội Ánh sáng Diwali, lễ hội lớn nhất trong năm của người Hindu, thường được ví như Tết của người Ấn Độ. Năm nay, ngày lễ chính đúng ngày 8/11.

 

Điểm đặc trưng nhất của Lễ hội Diwali là ánh sáng. Vào buổi tối, người dân thắp những chiếc đèn nhỏ bằng đất nung và trang hoàng đèn nháy trước cửa nhà, trên ban công và dọc các con phố. Nhiều gia đình còn trang trí lối vào bằng những họa tiết nhiều màu sắc, bày biện bánh kẹo và làm những món ăn truyền thống để đón khách. Theo quan niệm của người Hindu, ánh sáng tượng trưng cho điều tốt đẹp chiến thắng bóng tối, cái thiện vượt qua cái ác, đồng thời mang đến hy vọng và may mắn cho cuộc sống.

Tại miền Bắc Ấn Độ, Diwali thường gắn với câu chuyện thần Rama trở về quê hương sau 14 năm lưu lạc và chiến thắng cái ác. Người dân thắp đèn để chào đón sự trở về ấy. Ở nhiều nơi, các gia đình còn làm lễ cầu mong tài lộc, sức khỏe và bình an cho năm mới. Dù có những phong tục khác nhau giữa các vùng miền, điểm chung của ngày lễ Diwali vẫn là mong muốn về một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc hơn.

An Do ruc sang trong ngay hoi doan vien, le hoi Anh sang diwali hinh anh 1
Người dân thắp đèn dầu ở Haldwani dịp Diwali.

“Lễ hội Diwali là một trong những lễ hội lớn nhất ở Ấn Độ. Đây là lễ kỷ niệm ngày mà vị Thần của chúng tôi trở về nhà. Khi ngài trở về nhà, cả đất nước đã thắp sáng lên để ăn mừng. Đó là lý do tại sao bây giờ chúng tôi vẫn thắp rất nhiều đèn sáng ở đây. Hiện tôi đang sống ở Đức, nhưng tôi luôn quay lại Ấn Độ vào dịp Diwali, thăm gia đình để cùng nhau ăn mừng, để cho thấy rằng tình yêu thương, sự gắn kết trong gia đình cần phải bền chặt hơn. Và đó thực sự là điều chúng tôi làm mỗi năm. Đó là tất cả ý nghĩa của lễ hội này, để ở bên nhau, thể hiện tình yêu thương với những người xung quanh, cùng nhau ăn mừng và hãy sống hạnh phúc”, người dân chia sẻ trong ngày lễ hội.

“Chúng tôi đang đón mừng Diwali bằng cách trang trí nhà cửa, chúng tôi treo đèn và đi mua sắm. Nhân dịp Diwali, tôi muốn gửi tới những người tôi quen và người dân trên thế giới một thông điệp hòa bình. Cầu mong hòa bình trong Lễ hội Ánh sáng này, và một nền hòa bình trường tồn mãi mãi trên toàn thế giới”, một người dây khác bày tỏ.

An Do ruc sang trong ngay hoi doan vien, le hoi Anh sang diwali hinh anh 2
Diwali ở Jaipur. 

Năm nay, thành phố Ayodhya, bang Uttar Pradesh, tiếp tục là tâm điểm của mùa lễ hội với hơn 3 triệu chiếc đèn đất nung được thắp sáng dọc bờ sông Saryu từ đêm 7/11, biến khu vực ven sông thành một biển ánh sáng lung linh, thu hút đông đảo người dân và du khách. Điểm nhấn của chương trình còn có màn trình diễn 2.100 thiết bị bay không người lái, tạo nên những hình ảnh rực rỡ trên bầu trời, tái hiện các câu chuyện trong sử thi Ramayana, bộ sử thi nổi tiếng của Ấn Độ. Không chỉ mang đến không gian lễ hội ấn tượng, sự kiện còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương. Nhiều đơn hàng đèn đất nung được đặt từ các hộ làm nghề gốm, trong đó có những nhóm phụ nữ nông thôn. Qua đó, lễ hội vừa tôn vinh những giá trị văn hóa lâu đời, vừa giúp duy trì các nghề thủ công truyền thống và cải thiện sinh kế cho cộng đồng.

Không khí Diwali cũng mang đến sức sống cho các hoạt động kinh doanh. Người dân mua sắm quần áo, đồ gia dụng, vàng bạc và bánh kẹo để chuẩn bị đón lễ. Nhiều người đi làm xa tranh thủ trở về quê, giống như người Việt về nhà đón Tết. Các nhà ga, sân bay và bến xe đông đúc hơn thường ngày. Những món quà được trao tặng, những bữa cơm gia đình được chuẩn bị và những cuộc gặp gỡ sau thời gian xa cách trở thành một phần không thể thiếu của mùa lễ hội.

An Do ruc sang trong ngay hoi doan vien, le hoi Anh sang diwali hinh anh 3
Quang cảnh thành phố được thắp sáng rực rỡ bằng những ánh đèn màu sắc và trang trí để chào mừng lễ Diwali, tại Jaipur.

Tuy nhiên, Diwali năm nay cũng được nhắc đến với một thông điệp mới: Vui lễ hội nhưng không quên bảo vệ môi trường. Tại New Delhi và nhiều thành phố lớn, tình trạng ô nhiễm không khí vào mùa đông khiến việc đốt pháo trở thành vấn đề đáng lo ngại. Các chiến dịch Diwali Xanh khuyến khích người dân hạn chế pháo nổ, sử dụng đèn tiết kiệm năng lượng, giảm rác thải nhựa và giữ gìn vệ sinh nơi công cộng. Đây là cách để người dân tiếp tục gìn giữ phong tục truyền thống mà vẫn quan tâm đến sức khỏe của gia đình và cộng đồng.

Từ những ngọn đèn nhỏ trước mỗi ngôi nhà đến hàng triệu ánh sáng bên dòng sông, Diwali mang đến một bức tranh sinh động về đời sống văn hóa Ấn Độ. Lễ hội cũng được cộng đồng người gốc Ấn tổ chức tại nhiều quốc gia, trở thành dịp giới thiệu văn hóa và kết nối các thế hệ xa quê hương.

An Do ruc sang trong ngay hoi doan vien, le hoi Anh sang diwali hinh anh 4
Nghệ sĩ điêu khắc cát Sudarsan Pattnaik tạo ra tác phẩm điêu khắc cát hình thần Ram Dhanush.

Có thể nói, Diwali có nhiều nét gần gũi với Tết cổ truyền của người Việt: cùng là dịp để mỗi người trở về với gia đình, dọn dẹp và trang hoàng nhà cửa, thăm hỏi người thân, trao nhau quà tặng và gửi gắm mong ước về một năm mới bình an, sung túc. Và thông điệp mà lễ hội ánh sáng muốn gửi gắm không nằm ở sự rực rỡ của những ngọn đèn, mà ở niềm tin vào điều tốt đẹp, tình yêu thương và sự sẻ chia giữa con người với con người.

Ấn Độ rực sáng trong ngày hội đoàn viên, Lễ hội Ánh sáng Diwali
hoi-thao-quang-ba-du-lich-viet-nam-nhung-chan-troi-moi-tai-thu-do-new-delhi.-anh_-dinh-nam_rs.jpg

Đẩy mạnh quảng bá du lịch Việt Nam tại thị trường Ấn Độ

VOV.VN - Phú Quốc, Đà Nẵng đang là 2 điểm đến ưa thích nhất của du khách Ấn Độ khi đến Việt Nam. Tuy nhiên, dư địa phát triển du lịch của Việt Nam với thị trường này còn rất lớn, đặc biệt ở phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch kết hợp hội nghị, khen thưởng và tổ chức sự kiện.

Đình Nam/VOV-New Delhi
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ấn Độ rộn ràng chuẩn bị đón “Lễ hội Ánh sáng Xanh” Diwali 2026
Ấn Độ rộn ràng chuẩn bị đón “Lễ hội Ánh sáng Xanh” Diwali 2026

VOV.VN - Còn hơn một tuần nữa mới đến Diwali - thường biết đến với tên gọi Lễ hội Ánh sáng và Năm mới của người Hindu, nhưng không khí chuẩn bị đã bắt đầu sôi động tại Ấn Độ.

Ấn Độ rộn ràng chuẩn bị đón “Lễ hội Ánh sáng Xanh” Diwali 2026

Ấn Độ rộn ràng chuẩn bị đón “Lễ hội Ánh sáng Xanh” Diwali 2026

VOV.VN - Còn hơn một tuần nữa mới đến Diwali - thường biết đến với tên gọi Lễ hội Ánh sáng và Năm mới của người Hindu, nhưng không khí chuẩn bị đã bắt đầu sôi động tại Ấn Độ.

Cà phê cốt dừa, phở Việt khiến khách quốc tế thích thú ở Ấn Độ
Cà phê cốt dừa, phở Việt khiến khách quốc tế thích thú ở Ấn Độ

VOV.VN - Tại hội chợ ASEAN 2026 ở New Delhi, những món ăn quen thuộc, sản phẩm thủ công và các tiết mục nghệ thuật Việt Nam tạo nên sức hút riêng với bạn bè quốc tế.

Cà phê cốt dừa, phở Việt khiến khách quốc tế thích thú ở Ấn Độ

Cà phê cốt dừa, phở Việt khiến khách quốc tế thích thú ở Ấn Độ

VOV.VN - Tại hội chợ ASEAN 2026 ở New Delhi, những món ăn quen thuộc, sản phẩm thủ công và các tiết mục nghệ thuật Việt Nam tạo nên sức hút riêng với bạn bè quốc tế.

“Bom tấn” Sử thi Ramayana lớn nhất lịch sử Ấn Độ chính thức lên màn ảnh rộng
“Bom tấn” Sử thi Ramayana lớn nhất lịch sử Ấn Độ chính thức lên màn ảnh rộng

VOV.VN - Phim “bom tấn” Sử thi Ramayana, thiên sử thi lâu đời nhất của nhân loại, chính thức xưng danh trên màn ảnh rộng với chi phí đắt đỏ hàng đầu lịch sử điện ảnh Ấn Độ, chốt lịch lên sóng càn quét phòng vé toàn cầu vào tháng 11/2026.

“Bom tấn” Sử thi Ramayana lớn nhất lịch sử Ấn Độ chính thức lên màn ảnh rộng

“Bom tấn” Sử thi Ramayana lớn nhất lịch sử Ấn Độ chính thức lên màn ảnh rộng

VOV.VN - Phim “bom tấn” Sử thi Ramayana, thiên sử thi lâu đời nhất của nhân loại, chính thức xưng danh trên màn ảnh rộng với chi phí đắt đỏ hàng đầu lịch sử điện ảnh Ấn Độ, chốt lịch lên sóng càn quét phòng vé toàn cầu vào tháng 11/2026.

Độc đáo lễ hội mừng ngày sinh Thần Krishna tại Ấn Độ
Độc đáo lễ hội mừng ngày sinh Thần Krishna tại Ấn Độ

VOV.VN - Hôm nay (4/9), hàng triệu người dân Ấn Độ đang hòa mình vào không khí lễ hội Janmashtami, một trong những lễ hội Hindu giáo lớn nhất trong năm của nước này, kỷ niệm ngày sinh Thần Krishna.

Độc đáo lễ hội mừng ngày sinh Thần Krishna tại Ấn Độ

Độc đáo lễ hội mừng ngày sinh Thần Krishna tại Ấn Độ

VOV.VN - Hôm nay (4/9), hàng triệu người dân Ấn Độ đang hòa mình vào không khí lễ hội Janmashtami, một trong những lễ hội Hindu giáo lớn nhất trong năm của nước này, kỷ niệm ngày sinh Thần Krishna.

AI nhanh chóng xâm nhập ngành điện ảnh Ấn Độ
AI nhanh chóng xâm nhập ngành điện ảnh Ấn Độ

VOV.VN - Ngành công nghiệp điện ảnh “đồ sộ” của Ấn Độ đang bước vào một cuộc chuyển đổi sâu sắc khi trí tuệ nhân tạo (AI) nhanh chóng thâm nhập vào mọi khâu sản xuất. Từ việc tạo dựng cảnh quay khó, xây dựng nhân vật đến chỉnh sửa nội dung và phát hành đa ngôn ngữ, … AI đang làm thay đổi cách Bollywood vận hành.

AI nhanh chóng xâm nhập ngành điện ảnh Ấn Độ

AI nhanh chóng xâm nhập ngành điện ảnh Ấn Độ

VOV.VN - Ngành công nghiệp điện ảnh “đồ sộ” của Ấn Độ đang bước vào một cuộc chuyển đổi sâu sắc khi trí tuệ nhân tạo (AI) nhanh chóng thâm nhập vào mọi khâu sản xuất. Từ việc tạo dựng cảnh quay khó, xây dựng nhân vật đến chỉnh sửa nội dung và phát hành đa ngôn ngữ, … AI đang làm thay đổi cách Bollywood vận hành.

 
Săn Tour
Check-in
ĐỜI SỐNG
Ảnh của bạn
Check-in
Ẩm thực