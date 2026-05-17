Cải chính

Du lịch hè 2026: Đà Nẵng và Busan dẫn đầu danh sách điểm đến tại châu Á

Chủ Nhật, 08:01, 17/05/2026

VOV.VN - Tạp chí du lịch Lonely Planet vừa công bố danh sách những điểm đến lý tưởng nhất châu Á mùa hè 2026. Trong đó, Đà Nẵng của Việt Nam được đánh giá cao nhờ bãi biển thơ mộng và chi phí hợp lý, trở thành lựa chọn hàng đầu bên cạnh những điểm đến lớn như Busan (Hàn Quốc) hay Bali (Indonesia).

Nam Anh/VOV.VN (tổng hợp)
Theo Lonely Planet
Cho mùa du lịch hè 2026, trang Lonely Planet đề xuất thành phố biển Busan là một trong những điểm đến nổi bật tại châu Á. Không thua kém Seoul, thành phố lớn thứ hai Hàn Quốc này cũng tràn ngập các địa điểm nổi tiếng, các cửa hàng mỹ phẩm... nhưng ít đông đúc hơn và giá cả cũng phải chăng hơn. Đặc biệt, các bãi biển tại Busan như Haeundae vẫn mang đến sự dễ chịu ngay cả trong mùa hè.
Trang Lonely Planet mô tả Đà Nẵng (Việt Nam) là điểm đến lý tưởng dành cho những người yêu thích hoạt động ngoài trời, dù là vui chơi trên những bãi biển thơ mộng như Mỹ Khê và Non Nước hay khám phá kiến ​​trúc độc đáo tại các địa điểm như Cầu Rồng. ​​Các tiện nghi hiện đại với giá cả phải chăng khiến Đà Nẵng trở thành một trong những địa điểm đáng sống nhất Đông Nam Á.
Mặc dù khí hậu nhiệt đới của Singapore ổn định quanh năm, tháng 6 vẫn là thời điểm tốt để ghé thăm do độ ẩm thấp hơn, và mưa mùa hè ít hơn nhiều so với các tháng còn lại trong năm. Du khách có thể thưởng thức các món đặc sản địa phương với giá cả khá phải chăng tại các trung tâm ẩm thực đường phố, các nhà ăn cộng đồng ngoài trời, ví dụ như trung tâm Newton Hawker.
Shimla - thành phố nằm ở bang cực bắc Himachal Pradesh (Ấn Độ) này từng là nơi nghỉ dưỡng của người Anh vào thế kỷ 19. Để tránh những mùa hè khắc nghiệt của Ấn Độ, họ đã đến vùng chân núi Himalaya, biến Shimla thành một trạm nghỉ mát với đầy đủ tiện nghi từ đó cho đến nay.
Không có thời điểm nào tốt hơn để đến thăm Bali (Indonesia) ngoài tháng 7, khi thời tiết tương đối khô ráo và dễ chịu. Bali thường đông khách quanh năm, nhưng đến đây vào đầu tháng 7 có thể giúp bạn tránh được những gia đình đang chờ đến kỳ nghỉ hè.
Là điểm đến không quá phổ biến ở châu Á, một chuyến thăm Almaty (Kazakhstan) vào mùa hè sẽ cho du khách cảm nhận sự sôi động chứ không quá đông đúc. Nhiệt độ dao động từ 14 - 27 độ C, và thời tiết lý tưởng để khám phá các bảo tàng và nhà thờ của thành phố hoặc tận hưởng cuộc sống về đêm.
Nếu muốn tránh những đám đông ở Kyoto, Tokyo và Osaka, du khách hãy cân nhắc Sendai, hay còn gọi là "thành phố cây xanh" của Nhật Bản để có một kỳ nghỉ thư giãn. Sendai chỉ cách Tokyo 90 phút đi tàu cao tốc, nhưng lại mát mẻ hơn rất nhiều. Nhiệt độ cao nhất vào tháng 8 đạt khoảng 26 độ C. Đây cũng là tháng diễn ra Lễ hội Tanabata ở Sendai, được đánh dấu bằng các cuộc diễu hành, các màn trình diễn truyền thống và rất nhiều món ăn đường phố.
Thành Đô (Trung Quốc) nổi tiếng là quê hương của gấu trúc. Với một chuyến thăm Thành Đô vào cuối tháng 8, du khách có cơ hội được ngắm nhìn những chú gấu trúc con đáng yêu. Từ Thành Đô, du khách có thể tìm đến vườn quốc gia Cửu Trại Câu hùng vĩ - một điểm đến tuyệt vời để tránh nóng.
Altai (Mông Cổ) sở hữu những ngọn núi phủ tuyết trắng phù hợp cho chuyến leo núi hoặc đi bộ đường dài, và những thung lũng xanh mướt với vô số loài hươu và cừu bản địa. Du khách có thể chọn cắm trại bên bờ hồ Khoton Nuur hoặc tham gia lưu trú tại nhà dân trong một ngôi làng truyền thống để tìm hiểu về văn hóa du mục địa phương.

Du lịch Cần Thơ hè 2026: Bùng nổ các hoạt động trải nghiệm
VOV.VN - Những vườn cây trĩu quả và các khu du lịch sinh thái rộn ràng sản phẩm mới đã góp phần tạo nên bức tranh du lịch Cần Thơ đầy sắc màu. Không chỉ là nơi nghỉ dưỡng, nhiều điểm đến còn lồng ghép hoạt động trải nghiệm, quảng bá văn hóa nông nghiệp, giúp du khách gắn kết với thiên nhiên.

Du lịch Quảng Ninh: Chinh phục đỉnh Cao Xiêm hùng vĩ
VOV.VN - Băng qua những cánh rừng hồi ngát hương, vượt qua những sườn cỏ xanh mướt để đặt chân lên đỉnh núi cao 1.429m - tour du lịch leo núi Cao Xiêm (xã Lục Hồn) là một trong những sản phẩm mới của du lịch Quảng Ninh. Hành trình này phù hợp với du khách yêu thích trekking, khám phá thiên nhiên và văn hóa vùng cao.

Du lịch biển Thịnh Long hồi sinh: Hiệu ứng từ kích cầu và làm mới điểm đến
VOV.VN - Sau nhiều năm trầm lắng du lịch biển Thịnh Long, tỉnh Ninh Bình ghi nhận sự phục hồi rõ nét. Phía sau sự tăng trưởng lượng khách là áp lực về chất lượng dịch vụ, năng lực vận hành và bài toán phát triển bền vững của của một điểm đến từng nhiều năm “sống cầm cự".

Du lịch Điện Biên "hút khách" nhờ bản sắc văn hóa độc đáo
VOV.VN - Ngoài phát huy hệ thống di tích lịch sử, nhất là Di tích quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ, ngành du lịch Điện Biên cũng đang tập trung khai thác hiệu quả giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc, nhằm từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Khám phá những tuyến đường sắt có cảnh quan hấp dẫn nhất
VOV.VN - Hành trình trên những tuyến đường sắt có cảnh quan hấp dẫn nhất thế giới sẽ đưa bạn đi từ khu rừng Nhật Bản đến dãy Alps hùng vĩ. Trải nghiệm bằng tàu hỏa không chỉ giúp du khách thư giãn mà còn mở ra cơ hội ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên ngoạn mục.

