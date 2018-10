Ảnh: Những công trình tiêu biểu tạo nên diện mạo hiện đại của Hà Nội

Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia (TTHNQG) là công trình đầu tiên của Việt Nam được xây dựng dựa trên công nghệ tiên tiến và hiện đại bậc nhất, với kiến trúc độc đáo kết hợp giữa tính dân tộc và hiện đại. Ðược khởi công tháng 11/2004 và hoàn thành vào tháng 11/2006, TTHNQG là 1 trong 3 trung tâm Hội nghị lớn nhất khu vực Ðông Nam Á. Sau 5 năm xây dựng, công trình Nhà Quốc hội được đưa vào sử dụng từ cuối năm 2014. Công trình có phong cách kiến trúc hiện đại nhưng vẫn mang đậm bản sắc dân tộc, tạo nên hình ảnh kết nối giữa quá khứ và tương lai của đất nước. Công trình đã nhận Giải thưởng Lớn – Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia năm 2014. Tượng đài Lý Thái Tổ khắc hoạ hình tượng người có công khởi lập và tạo dựng nên mảnh đất ngàn năm văn hiến - Vua Lý Thái Tổ, đầu đội mũ bình thiên, tay phải cầm “Chiếu dời đô”, tay trái chỉ xuống nơi định đô. Tượng đài Lý Thái Tổ là công trình văn hoá trọng điểm chào mừng 50 năm giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2004). Keangnam Hanoi Landmark Tower là một khu phức hợp khách sạn-văn phòng-căn hộ-trung tâm thương mại tại đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đây là toà nhà cao nhất Việt Nam từ năm 2010 đến tháng 2/2018. Với độ cao 350 m, bạn có thể ngắm toàn cảnh Hà Nội từ đài quan sát trên tầng 72. Khách sạn 5 sao Marriot JW Marriott có thiết kế lấy cảm hứng từ “con rồng huyền thoại”, một biểu tượng trong di sản văn hóa Việt Nam. Khách sạn gần kề Trung tâm Hội nghị Quốc gia, rất thuận tiện để tới sân bay quốc tế Nội Bài. Khách sạn từng nhận giải “Khách sạn có thiết kế và xây dựng đẹp nhất” khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đại lộ Thăng Long được khởi công ngày 20/3/2005, hoàn thành ngày 3/10/2010, là công trình mừng Hà Nội 1000 năm tuổi. Đại lộ chạy cơ bản theo hướng Đông - Tây, bắt đầu tại ngã tư giao cắt giữa đường Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến - Trần Duy Hưng, kết thúc ở xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất. Chiều dài toàn tuyến là 29,26 km, chiều rộng trung bình tuyến đường là 140 m. Cầu Đông Trù bắc qua sông Đuống, nằm trên quốc lộ 5 kéo dài, nối xã Đông Hội (huyện Đông Anh) và phường Ngọc Thụy (quận Long Biên). Cầu chính thức khánh thành ngày 9/10/2014 sau 8 năm thi công. Cầu Vĩnh Tuy nối quận Hai Bà Trưng và quận Long Biên. Khởi công xây dựng ngày 3/2/2005, khánh thành vào tháng 9/2010. Cầu được thi công với công nghệ đúc hẫng và đạt kỉ lục về chiều dài nhịp đúc hẫng ở Việt Nam. Cầu Nhật Tân được khánh thành vào tháng 1/2015, đồng bộ với đường Nhật Tân - Nội Bài tạo nên một tuyến cao tốc nội đô hiện đại, rút ngắn thời gian di chuyển từ sân bay quốc tế Nội Bài tới trung tâm Hà Nội. Cầu được xem là biểu tượng mới của Thủ đô Hà Nội với 5 nhịp dây văng tượng trưng cho 5 cửa ô Hà Nội. Nút giao thông Nguyễn Trãi – Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển là nút giao thông đặc biệt quan trọng bởi đây là cửa ngõ đón hai hướng giao thông chính vào nội đô. Với hệ thống hầm chui, đường sắt trên cao, đường vành đai 3, đường bộ, đây sẽ là nút giao đầu tiên của Thủ đô có 4 tầng xe chạy . Nhà ga hành khách T2 - sân bay quốc tế Nội Bài được thiết kế theo mô hình dạng cánh mang ý tưởng hài hòa với thiên nhiên, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, tiết kiệm năng lượng. Nhà ga T2 được đầu tư hệ thống thiết bị, dây chuyền công nghệ hàng không tiên tiến, theo tiêu chuẩn quốc tế, được khánh thành vào tháng 1/2015. Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính là nơi tập trung của nhiều trụ sở quan trọng. Nơi này rất gần với Trung tâm Hội nghị Quốc gia, siêu thị Big C Thăng Long, tòa nhà Hanoi Landmark 72 cùng các trục đường huyết mạch như đường cao tốc Phạm Hùng, đường Trần Duy Hưng, đường Lê Văn Lương,... nên được coi là trung tâm mới của Hà Nội. Khu đô thị The Manor mang hơi hướng của các nét kiến trúc cổ điển, lãng mạn và được mệnh danh là “Paris giữa lòng Hà Nội”. Tọa lạc tại khu vực giữa thành phố và sân bay quốc tế Nội Bài, The Manor Hà Nội là một tổ hợp công trình bao gồm căn hộ chung cư cao cấp, biệt thự, văn phòng, nhà liền kề và biệt thự, các cửa hàng quán xá sầm uất, tạo nên một quần thể kiến trúc đẳng cấp. Khu đô thị Vinhomes Times City Hà Nội là một tổ hợp đô thị phức hợp gồm nhiều phân khu chức năng: căn hộ, trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học, công viên, hồ nước, hồ bơi, thủy cung, quảng trường với sân khấu nhạc nước đặc trưng... Royal City là khu đô thị cao cấp đa chức năng, tích hợp nhiều tiện ích như: Căn hộ cao cấp, trung tâm thương mai, khu vui chơi giải trí, chăm sóc sắc đẹp, khu ẩm thực…

