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Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau trăn trở về tour du lịch biển từ Quảng Ninh về Đất Mũi

Thứ Bảy, 14:41, 31/10/2026
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VOV.VN - Ông Nguyễn Hồ Hải-Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau bày tỏ trăn trở phát triển du lịch địa phương và đặt ra bài toán, làm sao khai thác được tour du lịch đường biển từ Quảng Ninh về tới Đất Mũi-Cà Mau.

Ngày 31/10, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ ký kết hợp tác phát triển du lịch giữa UBND tỉnh Cà Mau và Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) Giai đoạn 2025-2030.

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Ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau phát biểu tại buổi lễ ký kết.

Đại diện Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa–Chủ tịch HĐTV, đánh giá cao tiềm năng du lịch của Cà Mau. Đơn vị cam kết đồng hành và ngay sau ký kết sẽ mở chi nhánh tại Cà Mau. Bà Ánh Hoa yêu cầu, đơn vị chức năng của công ty bắt tay ngay vào việc đẩy mạnh khai thác các sản phẩm du lịch, các đặc sản đặc trưng của Cà Mau để phục vụ du khách.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hồ Hải-Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau cần Saigontourist Group đồng hành trong khó khăn. Về phía tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất, ngược lại Cà Mau cần được hỗ trợ đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch để nâng cao tính chuyên nghiệp, nâng cao thương hiệu.

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Tỉnh Cà Mau kỳ vọng Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn sẽ hỗ trợ phát triển mạnh về du lịch.

Ông Hải cho biết, tỉnh nhà có lợi thế phát triển du lịch văn hóa và du lịch trải nghiệm. Tuy hạ tầng còn thiếu nhưng tới đây sân bay được nâng cấp xong, kỳ vọng có thể liên kết phát triển du lịch với Phú Quốc, về Cà Mau du khách có thể bay ra Hà Nội.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau bày tỏ trăn trở về phát triển du lịch của địa phương và gợi mở về tour du lịch xuyên Việt bằng đường biển. Tàu du lịch có thể đi từ Quảng Ninh qua các địa điểm danh thắng khác ven biển và về Đất Mũi-Cà Mau là điểm khám phá cuối cùng.

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Cà Mau có thế mạnh phát triển du lịch văn hóa và trải nghiệm.
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Lãnh đạo tỉnh Cà Mau tặng quà đại diện Saigontourist Group.

Ông cũng nhắc tới những giá trị văn hóa, tâm linh bản địa, như: chuyện về Bác Ba Phi, giai thoại Công tử Bạc Liêu, Cha Trương Bửu Diệp đã tuyên phong Chân phước và những đặc sản ẩm thực nổi tiếng cua, tôm… của tỉnh, để Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn cùng ngành du lịch địa phương tạo thành những sản phẩm du lịch hút khách.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
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