Biết những điều này, bạn sẽ thành chuyên gia du lịch hàng không

Phi công không để râu dài. Một số hãng hàng không cấm các phi công để râu. Lý do là mặt nạ oxy phù hợp với khuôn mặt nếu tình huống khẩn cấp xảy ra (phi công, cũng như hành khách sẽ phải dùng đến mặt nạ). Râu có thể gây rắc rối trong tình huống này. Độ lạnh trên máy bay ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Theo nghiên cứu, có một mối liên hệ giữa nhiệt độ, áp suất trên máy bay và mất ý thức do tình trạng thiếu oxy. Mặt khác, không khí trong buồng lái rất nóng. Đó là lý do tại sao nhiệt độ không khí luôn được giữ mát. Hãy mặc áo ấm trên mỗi chuyến bay! Máy bay không bao giờ bay theo đường thẳng. Trên một số chuyến bay dài, hành khách sẽ thấy bản đồ với quỹ đạo của chuyến bay. Bạn có thể thấy máy bay không bay thẳng mà bay theo một đường cong, thậm chí bay theo đường zigzag. Đó là vì Trái đất là một quả cầu, trong khi bản đồ hiển thị trên màn hình phẳng. Lý do thứ hai là các yêu cầu đặc biệt cho các chuyến bay, theo đó tất cả các tuyến đường phải luôn ở gần sân bay để có đủ thời gian trong trường hợp hạ cánh bắt buộc. Các điều kiện thời tiết cũng ảnh hưởng đến quỹ đạo. Nên mang giày khi bay vì trong trường hợp sơ tán khẩn cấp, bạn có thể thấy mình đang đứng trên đường nóng hoặc trong cỏ dại dưới chân trần. Trong phim ảnh, chúng ta thường thấy các phi công không thể hạ cánh vì những kẻ xấu. Và đó là khi nhân vật chính, một người có kỹ năng, bắt đầu trò chơi của mình. Thực ra, gần như không thể làm điều đó trong cuộc sống thực. Ngay cả khi một người là một thiên tài, thích các máy tính mô phỏng phù hợp với mô hình thực của máy bay 100%, và sẵn sàng làm theo tất cả các hướng dẫn từ mặt đất, anh ta có thể sẽ thất bại vì một khía cạnh đơn giản: căng thẳng. Trì hoãn chuyến bay ảnh hưởng không chỉ đối với hành khách mà còn cả các tiếp viên hàng không. Thực tế là các tiếp viên hàng không được trả công theo giờ bay. Thời gian trên mặt đất không được tính. Điều duy nhất mà các hãng hàng không chi trả là một khoản chi phí nhỏ cho mỗi giờ ở lại sân bay. Các phi công lần lượt sử dụng nhà vệ sinh. Khi một trong những phi công cần sử dụng nhà vệ sinh, người khác sẽ vào buồng lái và đợi cho đến khi phi công đó trở về. Điều này được thực hiện để tránh những vấn đề như cửa bị khóa khi ra khỏi buồng lái trong khi phi công thứ hai đột nhiên có vấn đề. Thức ăn trên máy bay vô vị và không có ai để đổ lỗi. Đó không phải là lỗi của nhân viên mặt đất. Lý do là ở độ cao, vị giác và khứu giác bị ảnh hưởng. Việc không đủ độ ẩm, tiếng ồn trong máy bay và áp suất thấp cũng đóng một vai trò lớn trong việc này. Quần áo thoải mái giúp bạn khỏe mạnh. Khi lên máy bay, hãy lựa chọn quần áo thoải mái với các loại vải thoáng khí. Nó sẽ giúp ích rất nhiều khi bạn ngủ. Cũng nên nhớ rằng mặc quần áo rộng rãi để ngăn ngừa sự xuất hiện của huyết khối tĩnh mạch. Cố gắng tránh caffeine, ngay cả trong ngày, để có thể ngủ vào ban đêm. Hãy nhớ mang theo nút tai và mặt nạ ngủ. Nếu bạn muốn có một chuyến bay yên tĩnh, ít bị xóc và say, hãy chọn chỗ ngồi ở giữa, gần cánh máy bay. Có một cách để báo hiệu với sân bay nếu máy bay có vấn đề. Các phi công đưa ra một tín hiệu đặc biệt khi hạ cánh, họ mở cánh lên. Đó là một trong những cách để cho thấy rằng có một điều gì đó xảy ra trên máy bay. Đèn chiếu bị tắt trong thời gian hạ cánh ban đêm. Điều này để điều chỉnh mắt của hành khách trong tầm nhìn ban đêm. Nếu tình huống khẩn cấp xảy ra, không được bật đèn, thì hành khách đã quen với bóng tối và có khả năng điều hướng tốt hơn. Oxy trong mặt nạ chỉ đủ 15 phút nhưng bạn không nên hoảng sợ - thời gian này là đủ cho phi công đưa bạn đến một độ cao thấp hơn, nơi bạn có thể thở bình thường.

Phi công không để râu dài. Một số hãng hàng không cấm các phi công để râu. Lý do là mặt nạ oxy phù hợp với khuôn mặt nếu tình huống khẩn cấp xảy ra (phi công, cũng như hành khách sẽ phải dùng đến mặt nạ). Râu có thể gây rắc rối trong tình huống này.

Độ lạnh trên máy bay ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Theo nghiên cứu, có một mối liên hệ giữa nhiệt độ, áp suất trên máy bay và mất ý thức do tình trạng thiếu oxy. Mặt khác, không khí trong buồng lái rất nóng. Đó là lý do tại sao nhiệt độ không khí luôn được giữ mát. Hãy mặc áo ấm trên mỗi chuyến bay!

Máy bay không bao giờ bay theo đường thẳng. Trên một số chuyến bay dài, hành khách sẽ thấy bản đồ với quỹ đạo của chuyến bay. Bạn có thể thấy máy bay không bay thẳng mà bay theo một đường cong, thậm chí bay theo đường zigzag. Đó là vì Trái đất là một quả cầu, trong khi bản đồ hiển thị trên màn hình phẳng. Lý do thứ hai là các yêu cầu đặc biệt cho các chuyến bay, theo đó tất cả các tuyến đường phải luôn ở gần sân bay để có đủ thời gian trong trường hợp hạ cánh bắt buộc. Các điều kiện thời tiết cũng ảnh hưởng đến quỹ đạo.

Nên mang giày khi bay vì trong trường hợp sơ tán khẩn cấp, bạn có thể thấy mình đang đứng trên đường nóng hoặc trong cỏ dại dưới chân trần.

Trong phim ảnh, chúng ta thường thấy các phi công không thể hạ cánh vì những kẻ xấu. Và đó là khi nhân vật chính, một người có kỹ năng, bắt đầu trò chơi của mình. Thực ra, gần như không thể làm điều đó trong cuộc sống thực. Ngay cả khi một người là một thiên tài, thích các máy tính mô phỏng phù hợp với mô hình thực của máy bay 100%, và sẵn sàng làm theo tất cả các hướng dẫn từ mặt đất, anh ta có thể sẽ thất bại vì một khía cạnh đơn giản: căng thẳng. Trì hoãn chuyến bay ảnh hưởng không chỉ đối với hành khách mà còn cả các tiếp viên hàng không. Thực tế là các tiếp viên hàng không được trả công theo giờ bay. Thời gian trên mặt đất không được tính. Điều duy nhất mà các hãng hàng không chi trả là một khoản chi phí nhỏ cho mỗi giờ ở lại sân bay.

Các phi công lần lượt sử dụng nhà vệ sinh. Khi một trong những phi công cần sử dụng nhà vệ sinh, người khác sẽ vào buồng lái và đợi cho đến khi phi công đó trở về. Điều này được thực hiện để tránh những vấn đề như cửa bị khóa khi ra khỏi buồng lái trong khi phi công thứ hai đột nhiên có vấn đề.

Thức ăn trên máy bay vô vị và không có ai để đổ lỗi. Đó không phải là lỗi của nhân viên mặt đất. Lý do là ở độ cao, vị giác và khứu giác bị ảnh hưởng. Việc không đủ độ ẩm, tiếng ồn trong máy bay và áp suất thấp cũng đóng một vai trò lớn trong việc này.

Quần áo thoải mái giúp bạn khỏe mạnh. Khi lên máy bay, hãy lựa chọn quần áo thoải mái với các loại vải thoáng khí. Nó sẽ giúp ích rất nhiều khi bạn ngủ. Cũng nên nhớ rằng mặc quần áo rộng rãi để ngăn ngừa sự xuất hiện của huyết khối tĩnh mạch. Cố gắng tránh caffeine, ngay cả trong ngày, để có thể ngủ vào ban đêm. Hãy nhớ mang theo nút tai và mặt nạ ngủ.

Nếu bạn muốn có một chuyến bay yên tĩnh, ít bị xóc và say, hãy chọn chỗ ngồi ở giữa, gần cánh máy bay.

Có một cách để báo hiệu với sân bay nếu máy bay có vấn đề. Các phi công đưa ra một tín hiệu đặc biệt khi hạ cánh, họ mở cánh lên. Đó là một trong những cách để cho thấy rằng có một điều gì đó xảy ra trên máy bay.

Đèn chiếu bị tắt trong thời gian hạ cánh ban đêm. Điều này để điều chỉnh mắt của hành khách trong tầm nhìn ban đêm. Nếu tình huống khẩn cấp xảy ra, không được bật đèn, thì hành khách đã quen với bóng tối và có khả năng điều hướng tốt hơn.

Oxy trong mặt nạ chỉ đủ 15 phút nhưng bạn không nên hoảng sợ - thời gian này là đủ cho phi công đưa bạn đến một độ cao thấp hơn, nơi bạn có thể thở bình thường.