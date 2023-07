Bình Định phát động du lịch an toàn ở huyện miền núi An Lão

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tỉnh Bình Định đón khoảng 2,7 triệu lượt khách, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2022, doanh thu ước đạt 7.600 tỷ đồng. Huyện miền núi An Lão, tỉnh Bình Định có nhiều tiềm năng phát triển du lịch như: thác Đá Ghe, hồ Hưng Long, thác 4 Tầng… Tại lễ phát động, ông Trần Văn Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định kêu gọi mỗi người dân, cộng đồng, doanh nghiệp du lịch tiếp tục nâng cao ý thức trong ứng xử văn minh, thân thiện với khách du lịch; bảo vệ hình ảnh, môi trường du lịch. Tỉnh Bình Định xây dựng huyện An Lão thành điểm du lịch “3 tốt” (an ninh tốt, môi trường tốt và quan hệ cộng đồng tốt).

Các đại biểu tham dự lễ phát động.

Ông Trần Văn Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bịnh phát biểu tại lễ phát động.

Ông Trần Văn Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định cho biết: “Huyện An Lão cách trung tâm thành phố Quy Nhơn trên 100 km. Trong thời gian đến, ngành du lịch tỉnh Bình Định phối hợp với huyện An Lão tổ chức nhiều hoạt động để tạo sự lan tỏa. Bây giờ muốn du lịch An Lão phát triển liền thì rất khó. Lễ phát động lần này tạo sự lan tỏa để sau này du khách biết đến An Lão. Chúng tôi cũng đã làm việc với huyện cần phải đẩy mạnh công tác truyền thông để mọi người biết được huyện An Lão có được những sản phẩm du lịch”.

Cảnh đồng quê thanh bình ở huyện An Lão, tình Bình Định.

Sau lễ phát động, huyện An Lão, tỉnh Bình Định tổ chức Tour môtô khám phá cảnh quan Hồ Đồng Mít trên cung đường gần 15 km. Tham gia tour lần này có 40 xe môtô đến từ các câu lạc bộ môtô trong tỉnh. Đây là dịp để du khách khám phá, quảng bá hình ảnh cung đường, vẻ đẹp quê hương An Lão nói chung và vẻ đẹp cung đường hồ Đồng Mít nói riêng.