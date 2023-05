Bình Thuận ước đón lượng khách nghỉ lễ 30/4 - 1/5 gấp đôi năm ngoái

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 năm 2023 (từ ngày 29/4 - 3/5), ngành du lịch Bình Thuận ước đón và phục vụ 160.000 lượt khách tham quan lưu trú, gấp đôi so với cùng kỳ năm 2022. Công suất phòng bình quân cả tỉnh Bình Thuận đạt từ 70 - 90%, doanh thu ước khoảng 230 tỷ đồng.

Năm nay Bình Thuận ước đón lượng khách nghỉ lễ 30/4 gấp đôi năm 2022. Ảnh: Sở VHTTDL Bình Thuận

Một điểm đến đang thu hút sự chú ý tại Bình Thuận là đảo Phú Quý, với việc nhiều hãng tàu tăng cường lịch chạy tàu cùng các phương tiện hiện đại, nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cao của du khách trong dịp lễ và mùa hè. Hiện thời gian di chuyển bằng tàu cao tốc từ Phan Thiết đến đảo Phú Quý đã được rút ngắn khá nhiều, trung bình chỉ khoảng 2,5 tiếng.

Theo thống kê sơ bộ của Ban Quản lý Khu du lịch Phú Quý, từ ngày 29/4 - 2/5/2023, lượng du khách đến đảo đạt trên 6.800 lượt, trong đó có nhiều nhóm du khách quốc tế. Bà Thùy Dương - Giám đốc Công ty Truyền thông sự kiện và du lịch Bờ Cát Vàng cho biết tàu cao tốc Phú Quý Island vận hành suốt trong dịp lễ và luôn kín chỗ: "Không chỉ tàu của Bờ Cát Vàng mà các tàu khác tăng cường từ 2 - 4 chuyến vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu đi lại của du khách trong dịp lễ".

Du khách hào hứng với chuyến thăm đảo Phú Quý, Bình Thuận. Ảnh: Thùy Dương

Dịp lễ năm nay nhờ đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây được thông xe nên khách đến Phan Thiết, Bình Thuận chủ yếu theo gia đình, nhóm bạn bè và khách lẻ bằng phương tiện xe cá nhân. Ngoài chuẩn bị chu đáo về nhân lực, chất lượng dịch vụ để đón khách, các đơn vị kinh doanh du lịch, dịch vụ tại Bình Thuận còn tổ chức các sự kiện, hoạt động vui chơi, giải trí phục vụ nhu cầu của nhiều đối tượng khách.

Đánh giá chung, khách du lịch đến Bình Thuận tập trung đông nhất trong 3 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ (29/4 - 1/5) với công suất phòng đạt bình quân từ 90 - 100%. Trong đó các cơ sở lưu trú tiêu chuẩn từ 3 đến 5 sao và tương đương gần như kín phòng. Khách du lịch nội địa chiếm phần lớn, chủ yếu đến từ TP.HCM, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, Khánh Hòa, các tỉnh Tây Nam Bộ, Hà Nội...

Khu nghỉ dưỡng The Anam Mũi Né tại Phan Thiết, Bình Thuận. Ảnh: Hải Nam

Nối tiếp kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, hướng tới mùa du lịch hè sôi động, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận đã đề nghị các địa phương, ban quản lý các khu, điểm du lịch, các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh triển khai công tác phục vụ du lịch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, môi trường, giá cả cũng như các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Ngoài ra phải thực hiện nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa với du khách, tuyên truyền, quảng bá hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh” đảm bảo cho du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng được an toàn, thoải mái, có ấn tượng đẹp về một điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn./.