Bố trí thêm 2 chốt kiểm soát vé tham quan phố cổ Hội An

Từ sáng nay 15/5, ngoài 10 chốt kiểm soát vé vào khu phố cổ Hội An như lâu nay, thành phố Hội An đặt thêm 2 chốt kiểm soát vé mới tại bến sông Bạch Đằng và khu vực bãi đỗ xe trước Nhà hát thành phố Hội An. Lãnh đạo UBND thành phố Hội An cho rằng, cách làm này vừa tạo thuận lợi cho du khách mua vé, vừa giảm thất thoát vé tham quan. Tại mỗi chốt bán vé có 2 nhân viên trực, khi du khách muốn vào tham quan phố cổ sẽ được hướng dẫn mua vé và giới thiệu các điểm tham quan. Hiện, thành phố Hội An vẫn bán 2 loại vé, 1 loại vé có mức giá 80 ngàn đồng có 4 ô vé tương đương với 4 điểm du lịch; 1 loại vé có mức giá 120 ngàn đồng với 6 ô vé, tương đương với 6 điểm du lịch.

Khách du lịch được hướng dẫn vào tham quan phố cổ Hội An.

Khu phố cổ Hội An có khoảng 20 kiệt, hẻm. Ngoài tăng cường lực lượng để kiểm soát du khách đi theo tour, thành phố Hội An dựng các bảng thông tin, chỉ dẫn các đoàn khách đi vào kiệt, hẻm phải có vé tham quan. Nếu du khách chưa mua vé thì sẽ được các lực lượng hướng dẫn đến các quầy vé để mua. Đối với khách lẻ và người dân địa phương được phép đi vào kiệt, hẻm như trước đây mà không yêu cầu phải mua vé tham quan.

Trong ngày đầu tiên thành phố Hội An tăng cường kiểm soát vé tham quan, hầu hết các đoàn khách đi theo tour đều chấp hành việc mua vé vào khu phố cổ. Chị Huỳnh Thị Kiều Oanh, hướng dẫn viên du lịch tại phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam cho hay, việc kiểm soát chặt chẽ vé tham quan sẽ tạo nên sự công bằng đối với các đơn vị lữ hành, ngăn chặn việc các đơn vị lữ hành cho khách tách nhỏ đoàn đi “chui”, “trốn” mua vé: “Việc mua vé theo đúng quy định của công ty, nguyện vọng tham quan của du khách. Việc đóng góp vé là điều hiển nhiên cho việc bảo tồn và phát triển di sản văn hóa, lịch sử của phố cổ Hội An. Việc bán vé như thế nào cho phù hợp thì chính người Hội An cũng phải hiểu".

Khách nước ngoài mua vé tham quan phố cổ Hội An.

Đặt bảng thông tin tại các kiệt, hẻm để hướng dẫn du khách tham quan phố cổ Hội An.

Ông Harry đến từ Mỹ đi cùng đoàn gần 10 người đến phố cổ Hội An tham quan các di tích ủng hộ việc mua vé để vào tham quan các di tích bên trong phố cổ Hội An: “Tôi nghĩ mua vé vào tham quan di sản là điều hiển nhiên, tôi đồng ý với ý tưởng thu vé. Nhưng các bạn nên có giá phù hợp cho các đối tượng khác như sinh viên, người già, người khuyết tật".

Việc bán vé tham quan phố cổ Hội An đã thực hiện gần 30 năm nay. Thành phố này đã 7 lần điều chỉnh phương thức bán vé tham quan phố cổ. Lãnh đạo UBND thành phố Hội An khẳng định, không bắt buộc tất cả mọi người vào phố cổ phải mua vé. Từ ngày 15/5, các phương án siết chặt quản lý hoạt động tham quan khu phố cổ Hội An và kiểm soát bán vé đối với khách đi theo đoàn và khách nước ngoài. Đối với người vào phố cổ Hội An không có nhu cầu tham quan mà chỉ để thăm thân, dạo chơi, uống cà phê, chụp ảnh… thì không cần mua vé. Ngoài ra, người nước ngoài hoặc người từ địa phương khác đến lưu trú tại thành phố Hội An cũng chỉ mua vé 1 lần khi vào tham quan các điểm trong phố cổ chứ không yêu cầu khách phải mua vé mỗi lần đặt chân vào phố cổ. Lãnh đạo UBND thành phố Hội An cũng khẳng định, không có chuyện phân luồng du khách vào phố cổ theo kiểu “ngăn sông, cấm chợ”, ảnh hưởng đến hình ảnh “Hội An nhân tình thuần hậu”.

Tối 15/5, thành phố Hội An mở rộng và khai trương phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ trên đường Phan Châu Trinh nhằm giảm tải áp lực cho các tuyến trong phố cổ. Không gian phố cổ Hội An sẽ được mở rộng, thông thoáng hơn. Lãnh đạo UBND thành phố Hội An kỳ vọng, phương án siết chặt quản lý hoạt động tham quan khu phố cổ sẽ cải thiện nhược điểm về kiểm soát vé tham quan, hạn chế trình trạng quá tải du khách trong khu phố cổ. Thành phố Hội An cũng tăng cường gần gấp đôi nhân lực ở các Đội Quy tắc đô thị so với số lượng vận hành phục vụ kiểm soát vé trước đây. Ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An cho biết, một số điểm đón khách và quầy vé sẽ được dịch chuyển ra tuyến phố đi bộ Phan Châu Trinh. Thành phố sẽ hạn chế, hoặc có tuyến cấm hẳn ô tô đi vào vành đai của khu phố cổ, tạo hành lang thông thoáng khi du khách đến với Hội An.

"Khi du khách đến những điểm này, việc tiếp cận các quầy vé và kiểm soát vé rất thuận tiện, đồng thời được thông tin, hướng dẫn chu đáo hơn. Tại đây, chúng tôi bố trí những bộ nhận diện, thông tin cần thiết cho du khách tham quan phố cổ cũng như hướng dẫn du khách cần phải làm gì, và được anh em hướng dẫn viên hướng dẫn tận tình", ông nói.

Lãnh đạo UBND thành phố Hội An cho biết, các phương án quản lý hoạt động tham quan khu phố cổ áp dụng từ ngày 15/5 chỉ là cơ sở ban đầu, trong quá trình thực hiện sẽ tiếp tục rút kinh nghiệm, lắng nghe ý kiến góp ý để điều chỉnh, hoàn thiện. Trước đó, đầu tháng 4 vừa qua, dư luận cả nước xôn xao trước thông tin từ ngày 15/5, UBND thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam yêu cầu tất cả du khách trong và ngoài nước phải mua vé tham quan tại các quầy vé trước khi vào phố cổ Hội An. Riêng người dân địa phương sẽ được phân luồng một lối đi riêng và dùng người phố cổ để nhận diện người phố cổ./.