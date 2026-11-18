Trong chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Festival Tôm Cà Mau năm 2026, UBND tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình “Xin chào Cà Mau 2026” tại quảng trường Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Royal City (đường Nguyễn Trãi, Hà Nội) từ ngày 27/11 - 01/12/2026 nhằm quảng bá vùng đất, con người, văn hóa và du lịch Cà Mau; giới thiệu các điểm đến, tour, tuyến, sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh đến người dân, du khách, doanh nghiệp, đối tác tại Hà Nội và thị trường phía Bắc.

Mốc tọa độ GPS-0001 là điểm check-in nổi tiếng tại Cà Mau. Ảnh: Trần Hiếu

Tại chương trình cung cấp thông tin về sự kiện “Xin chào Cà Mau 2026” và Festival Tôm Cà Mau lần thứ 2 - năm 2026, ông Hồ Trung Việt - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau cho biết sự kiện “Xin chào Cà Mau 2026” với nhiều hoạt động đặc sắc là dịp để nhân dân Thủ đô và cả nước có dịp tiếp cận, hiểu thêm về Cà Mau với hình ảnh và vị thế mới, cũng như những tiềm năng và cơ hội phát triển mới của Cà Mau, qua đó đồng hành với địa phương trong quá trình phát triển sắp tới.

Trong khuôn khổ sự kiện, Cà Mau bố trí các gian hàng giới thiệu hình ảnh, văn hóa, sản phẩm đặc trưng và du lịch Cà Mau. Không gian trưng bày với chủ đề “Cà Mau - Sắc màu di sản địa đầu cực Nam” tập trung giới thiệu những giá trị nổi bật của vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, từ hệ sinh thái đa dạng đến các giá trị lịch sử, văn hóa và đời sống cộng đồng.

Sự kiện “Xin chào Cà Mau 2026” với nhiều hoạt động đặc sắc sẽ là dịp để nhân dân Thủ đô và cả nước tiếp cận, hiểu thêm về Cà Mau với hình ảnh và vị thế mới.

Tại đây, những hình ảnh tiêu biểu về các điểm đến du lịch, di sản, lễ hội, nghề truyền thống, đặc sản, ẩm thực và những thành tựu nổi bật của Cà Mau được trưng bày kết hợp với màn hình, trụ tương tác trình chiếu video và tích hợp mã QR, mang đến trải nghiệm trực quan, sinh động cho khách tham quan. Bên cạnh đó là không gian giới thiệu các sản phẩm OCOP, đặc sản, ẩm thực và sản vật tiêu biểu, ưu tiên những sản phẩm gắn với nghề truyền thống, bản sắc văn hóa và thế mạnh của địa phương, góp phần quảng bá thương hiệu và kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết các chuyến bay thẳng từ Hà Nội đến Cà Mau sẽ được khai thác từ trung tuần tháng 12/2026

Ông Nguyễn Văn Đen - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết sự kiện “Xin chào Cà Mau 2026” sẽ có các chương trình biểu diễn nghệ thuật, giao lưu văn hóa và Đờn ca tài tử Nam Bộ, giới thiệu những nét đặc sắc trong đời sống văn hóa, nghệ thuật của vùng đất và con người Cà Mau. Các tiết mục được lựa chọn phù hợp với không gian sự kiện, tạo điểm nhấn văn hóa, góp phần thu hút người dân, du khách tham quan và trải nghiệm.

Các điểm đến, tour, tuyến và sản phẩm du lịch đặc trưng của Cà Mau được giới thiệu thông qua hình ảnh, video clip, ấn phẩm, tập gấp, bản đồ và các hình thức truyền thông trực quan. Du khách được cung cấp thông tin, tư vấn về các chương trình tham quan, trải nghiệm du lịch sinh thái, khám phá văn hóa địa phương và những sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh. Đội ngũ thuyết minh viên sẽ trực tiếp hướng dẫn du khách tại các không gian trưng bày.

Dự kiến vào trung tuần tháng 12/2026, sau khi nâng cấp hoàn thiện sân bay Cà Mau, các chuyến bay thẳng từ Hà Nội đến Cà Mau sẽ được khai thác với tần suất trung bình 1 chuyến bay/ngày, tạo điều kiện thuận tiện cho du khách từ các tỉnh phía Bắc đến Cà Mau.