Các điểm du lịch ở huyện Đồng Văn hoạt động trở lại

Trước chủ trương nới lỏng giãn cách xã hội, vừa chủ động trong phòng chống dịch Covid-19 vừa thực hiện các biện pháp phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới của Chính phủ, đến thời điểm hiện tại nhiều điểm du lịch tại huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang như Dinh Nhà Vương, cột cờ Quốc gia Lũng Cú đã mở cửa, đón khách tham quan trở lại nhưng vẫn tuân thủ các bước phòng chống dịch bệnh.

Cột cờ Lúng Cú.

Điểm du lịch được nhiều du khách lựa chọn trong chuyến du hành vùng Cao nguyên Đá Đồng Văn không thể bỏ qua đó là Khu di tích kiến trúc Nhà Vương Sà Phìn. Để tuân thủ Ban quản lý, chính quyền địa phương đã tiến hành phun thuốc tiêu độc khử trùng xung quanh điểm du lịch ngày 1 lần, cùng với đó yêu cầu 100% du khách đến thăm quan tại đây phải rửa tay bằng nước sát khuẩn, đeo khẩu trang và tránh tập trung không quá 20 người.

Mặc dù số lượng du khách quay trở lại chưa nhộn nhịp so với những ngày chưa có dịch, tuy nhiên do huyện Đồng Văn vẫn là điểm đến lý tưởng, với nhiều điểm du lịch hấp dẫn. Trong quý I năm nay, huyện Đồng Văn đã đón trên 52.000 lượt khách trong đó chiếm 80% là khách nội địa; giảm 20% so với cùng kỳ khi chưa có dịch.

Ngoài các điểm du lịch đã mở cửa đón khách, huyện Đồng Văn cũng cho phép các cơ sở lưu trú hoạt động. Để bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19, các cơ quan chức năng yêu cầu, các cơ sở kinh doanh du lịch, kinh doanh lưu trú, homestay, các nhà hàng kinh doanh ăn uống phải thực hiện đúng các hướng dẫn về phòng chống dịch./.