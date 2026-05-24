Campuchia khởi động các chương trình thu hút khách du lịch Trung Quốc

Chủ Nhật, 17:40, 24/05/2026
VOV.VN - Bộ Du lịch Campuchia đã chính thức phát động chiến dịch du lịch “Mùa xanh” và chính sách miễn thị thực thí điểm cho công dân Trung Quốc, nhằm thu hút thêm nhiều khách du lịch đến khám phá các địa điểm nổi tiếng tại nước này.

Từ ngày 21 - 23/5 vừa qua, Bộ Du lịch Campuchia đã phối hợp với chính quyền thành phố Hải Khẩu, Trung Quốc tổ chức sự kiện “Chương trình giới thiệu du lịch Campuchia tại Trung Quốc” nhằm quảng bá du lịch Campuchia và chính sách miễn visa cho công dân Trung Quốc.

Bộ trưởng Du lịch Campuchia Huot Hak phát biểu.

Tại sự kiện, Bộ trưởng Du lịch Campuchia Huot Hak cho biết Campuchia là một điểm đến du lịch an toàn, mang đến sự ấm áp, hiếu khách và thuận tiện cho du khách mọi quốc tịch, đặc biệt là du khách Trung Quốc. Đồng thời, khẳng định cam kết của Campuchia trong việc tăng cường các cơ chế tạo thuận lợi cho du lịch và nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo tất cả du khách đều có những trải nghiệm đáng nhớ khi du lịch tại Campuchia.

Bộ trưởng Du lịch Campuchia khuyến khích du khách Trung Quốc khám phá Campuchia thông qua 2 chiến dịch đặc biệt là “Du lịch Campuchia mùa xanh” và miễn thị thực thí điểm cho công dân Trung Quốc. Trong đó, chiến dịch "Du lịch Campuchia mùa xanh" diễn ra từ tháng 5 đến tháng 10/2026 hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm tận hưởng cảnh quan thiên nhiên, các di sản thế giới, khám phá tiềm năng du lịch, di sản văn hóa, du lịch chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm ẩm thực phong phú của Campuchia. Chương trình miễn thị thực cho công dân Trung Quốc có hộ chiếu hợp lệ sẽ được thực hiện thí điểm từ ngày 15/6 - 15/10/2026 nhằm tạo điều kiện thuận lợi và tối đa hóa lượng khách du lịch Trung Quốc đến Campuchia.

Quần thể Angkor Wat là điểm đến nổi tiếng tại Campuchia

Lượng khách du lịch đến Campuchia thời gian gần đây có xu hướng suy giảm, trong quý I năm nay Campuchia chỉ đón 1,01 triệu khách du lịch quốc tế, giảm 44,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Trung Quốc là nguồn khách du lịch nước ngoài lớn nhất đến Campuchia với hơn 240.000 người, tiếp theo là Việt Nam và Mỹ. Năm 2025, Campuchia đã đón 5,57 triệu khách du lịch quốc tế, đem lại doanh thu 3,87 tỷ USD.

Văn Đỗ, Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh
Tin liên quan

Campuchia đón hơn 21 triệu lượt khách du lịch trong dịp Tết Khmer

VOV.VN - Theo Bộ Du lịch Campuchia, trong kỳ nghỉ Tết Khmer kéo dài 3 ngày từ 14 đến 16/4 vừa qua, nước này đã đón hơn 21 triệu lượt khách du lịch - một tín hiệu lạc quan đối với ngành du lịch Campuchia vốn đang gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua.

VOV.VN - Theo Bộ Du lịch Campuchia, trong kỳ nghỉ Tết Khmer kéo dài 3 ngày từ 14 đến 16/4 vừa qua, nước này đã đón hơn 21 triệu lượt khách du lịch - một tín hiệu lạc quan đối với ngành du lịch Campuchia vốn đang gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua.

Du lịch Campuchia gặp thách thức lớn: Khách quốc tế đến Angkor Wat giảm kỷ lục 32%

VOV.VN - Sự sụt giảm mạnh lượng du khách tới quần thể Angkor, "trái tim" của ngành du lịch Campuchia, không chỉ là con số thống kê đơn thuần, mà đang bộc lộ những thách thức nghiêm trọng đối với toàn ngành du lịch xứ sở Chùa Tháp.

VOV.VN - Sự sụt giảm mạnh lượng du khách tới quần thể Angkor, "trái tim" của ngành du lịch Campuchia, không chỉ là con số thống kê đơn thuần, mà đang bộc lộ những thách thức nghiêm trọng đối với toàn ngành du lịch xứ sở Chùa Tháp.

Rộn ràng lễ hội sông Kratie - quê hương của loài cá heo nước ngọt quý hiếm

VOV.VN - Với mục tiêu tôn vinh giá trị tài nguyên sông nước và thúc đẩy kinh tế địa phương, Lễ hội sông nước lần thứ 10 tại tỉnh Kratie, Campuchia đã chính thức khai mạc, với hàng loạt các sự kiện và chào đón hàng ngàn du khách.

VOV.VN - Với mục tiêu tôn vinh giá trị tài nguyên sông nước và thúc đẩy kinh tế địa phương, Lễ hội sông nước lần thứ 10 tại tỉnh Kratie, Campuchia đã chính thức khai mạc, với hàng loạt các sự kiện và chào đón hàng ngàn du khách.

Lượng du khách đến quần thể Angkor sụt giảm mạnh trong 2 tháng đầu năm 2026

VOV.VN - Dù vẫn là điểm đến biểu tượng của Campuchia, nhưng trong 2 tháng đầu năm 2026, khu quần thể di tích Angkor chỉ đón chưa đầy 190.000 lượt khách, kéo theo doanh thu từ bán vé sụt giảm mạnh hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

VOV.VN - Dù vẫn là điểm đến biểu tượng của Campuchia, nhưng trong 2 tháng đầu năm 2026, khu quần thể di tích Angkor chỉ đón chưa đầy 190.000 lượt khách, kéo theo doanh thu từ bán vé sụt giảm mạnh hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Việt Nam là nguồn khách quốc tế lớn nhất của Campuchia năm 2025

VOV.VN - Theo số liệu thống kê của Bộ Du lịch Campuchia, trong tổng số hơn 5,5 triệu lượt khách quốc tế đến xứ sở Chùa Tháp năm 2025, số lượng du khách Việt Nam dẫn đầu với hơn 1,22 triệu lượt; tiếp đến là các thị trường khách Trung Quốc và Thái Lan.

VOV.VN - Theo số liệu thống kê của Bộ Du lịch Campuchia, trong tổng số hơn 5,5 triệu lượt khách quốc tế đến xứ sở Chùa Tháp năm 2025, số lượng du khách Việt Nam dẫn đầu với hơn 1,22 triệu lượt; tiếp đến là các thị trường khách Trung Quốc và Thái Lan.

