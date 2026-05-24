Campuchia khởi động các chương trình thu hút khách du lịch Trung Quốc

Từ ngày 21 - 23/5 vừa qua, Bộ Du lịch Campuchia đã phối hợp với chính quyền thành phố Hải Khẩu, Trung Quốc tổ chức sự kiện “Chương trình giới thiệu du lịch Campuchia tại Trung Quốc” nhằm quảng bá du lịch Campuchia và chính sách miễn visa cho công dân Trung Quốc.

Bộ trưởng Du lịch Campuchia Huot Hak phát biểu.

Tại sự kiện, Bộ trưởng Du lịch Campuchia Huot Hak cho biết Campuchia là một điểm đến du lịch an toàn, mang đến sự ấm áp, hiếu khách và thuận tiện cho du khách mọi quốc tịch, đặc biệt là du khách Trung Quốc. Đồng thời, khẳng định cam kết của Campuchia trong việc tăng cường các cơ chế tạo thuận lợi cho du lịch và nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo tất cả du khách đều có những trải nghiệm đáng nhớ khi du lịch tại Campuchia.

Bộ trưởng Du lịch Campuchia khuyến khích du khách Trung Quốc khám phá Campuchia thông qua 2 chiến dịch đặc biệt là “Du lịch Campuchia mùa xanh” và miễn thị thực thí điểm cho công dân Trung Quốc. Trong đó, chiến dịch "Du lịch Campuchia mùa xanh" diễn ra từ tháng 5 đến tháng 10/2026 hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm tận hưởng cảnh quan thiên nhiên, các di sản thế giới, khám phá tiềm năng du lịch, di sản văn hóa, du lịch chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm ẩm thực phong phú của Campuchia. Chương trình miễn thị thực cho công dân Trung Quốc có hộ chiếu hợp lệ sẽ được thực hiện thí điểm từ ngày 15/6 - 15/10/2026 nhằm tạo điều kiện thuận lợi và tối đa hóa lượng khách du lịch Trung Quốc đến Campuchia.

Quần thể Angkor Wat là điểm đến nổi tiếng tại Campuchia

Lượng khách du lịch đến Campuchia thời gian gần đây có xu hướng suy giảm, trong quý I năm nay Campuchia chỉ đón 1,01 triệu khách du lịch quốc tế, giảm 44,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Trung Quốc là nguồn khách du lịch nước ngoài lớn nhất đến Campuchia với hơn 240.000 người, tiếp theo là Việt Nam và Mỹ. Năm 2025, Campuchia đã đón 5,57 triệu khách du lịch quốc tế, đem lại doanh thu 3,87 tỷ USD.