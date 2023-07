Cần điều chỉnh hoạt động biểu diễn trên bãi biển công cộng tại Quảng Ninh

Sôi động, náo nhiệt, hút khách là những hình ảnh phóng viên ghi nhận được trong tối 3/7 tại một cơ sở kinh doanh bar khu vực bãi biển Bãi Cháy, thành phố Hạ Long. Tiếng "nhạc sàn" cùng ánh sáng đèn led rực rỡ màu sắc thu hút nhiều du khách với nhiều lứa tuổi. Chương trình được coi là hấp dẫn nhất chính là màn biểu diễn của những vũ công với trang phục vô vùng "tiết kiệm" vải trong các ô kính được quây tròn.

Khu vực thu hút nhất tại các quán bar ven biển là nơi các vũ công biểu diễn

Đáng chú ý, trong những khán giá cổ vũ có những trẻ nhỏ được bố vác trên vai và không ít thiếu niên... nhún nhẩy, theo dõi chăm chú màn biểu diễn của vũ công ngay sát đường giao thông. Hoạt động này thu hút nhiều ý kiến trái chiều.

Anh Bùi Mạnh Cường, du khách đến từ Hải Dương chia sẻ:"Tôi rất thích các hoạt động này, tôi ở bãi biển từ 4h chiều đến bây giờ. Giờ đây cuộc sống văn minh rồi cũng cần có những dịch vụ du lịch như thế này để thu hút du khách".

Nhưng cũng có những ý kiến cho rằng cần kiểm soát trang phục của các vũ công và có hình thức tổ chức phù hợp với không gian công cộng, nhất là tại bãi tắm cộng đồng.

Thực tế, các bar, pub tại bãi biển Bãi Cháy là những loại hình dịch vụ mới, thu hút khá nhiều du khách tới Quảng Ninh vào buổi tối

Chị Trương Thị My cho rằng: "Với các động tác nhảy múa và trang phục khá ngắn như các vũ công đang mặc thì sẽ phù hợp hơn ở không gian riêng, vì đây là nơi công cộng có nhiều lứa tuổi, nhất là có rất nhiều trẻ nhỏ và người lớn tuổi. Tôi đã đi Bà Rịa Vũng Tàu, họ có quán, ai có nhu cầu thì vô quán, không muốn thì ra bãi biển".

Anh Trần Duy Phúc, du khách từ tỉnh Tiền Giang chia sẻ: "Tôi thấy với người lớn thì chưa phù hợp nhưng giới trẻ thì lại thích. Các bạn ăn mặc hở hang quá nhiều khi bố mẹ cũng phải quản lý con cái không cho tới nơi đây, tránh xa xa các khu vực này".

Trước phản ánh của dư luận, Đoàn kiểm tra liên ngành gồm: Sở Văn hóa Thể thao, Ban Tuyên giáo thành ủy; Phòng Văn hóa và Thông tin; Công an thành phố Hạ Long; UBND phường Bãi Cháy đã tiến hành kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh quán bar tại bãi biển.

Lượng du khách về với Hạ Long ngày một đông trong dịp hè này

Qua kiểm tra, cơ sở xuất trình được Chứng nhận kinh doanh và chưa có Thông báo hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Hạ Long chủ trì, phối hợp kiểm tra, lập biên bản xử phạt hành chính, chờ quyết định xử phạt theo quy định. Ngoài ra, theo đoàn kiểm tra, chưa phát hiện các hành vi trái với thuần phong mỹ tục tại các quán bar này.

Tuy nhiên đoàn kiểm tra đề nghị cơ sở tổ chức biểu diễn nghệ thuật đảm bảo theo quy định của pháp luật; yêu cầu các vũ công khi biểu diễn mặc trang phục phù hợp, các hoạt động biểu diễn không được trái với thuần phong mỹ tục; đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy; kiểm soát hệ thống dây điện đảm bảo an toàn; hướng dẫn cho các phương tiện dừng đỗ đảm bảo an toàn giao thông, tránh ùn tắc…

Tuyến bao biển phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh là tuyến đường du lịch đang có sức hút với khách du lịch khi nơi đây tập trung nhiều quán bar, pub sôi động về đêm.

Ông Nguyễn Duy Tuân, quản lý cơ sở kinh doanh bar tại bãi biển cho biết: "Chúng tôi đã tiếp nhận thông tin và sẽ có điều chỉnh phù hợp với hướng dẫn đoàn kiểm tra nhắc nhở về ăn mặc của vũ công và các hành vi nhảy múa".

Thực tế, các bar, pub tại bãi biển Bãi Cháy là những loại hình dịch vụ mới, thu hút rất nhiều du khách tới Quảng Ninh và là một trong những điểm nhấn hấp dẫn của kinh tế đêm Hạ Long. Việc phát triển kinh tế đêm là cần thiết nhưng cần phải có giải pháp phù hợp để phục vụ các dòng khách và phù hợp với văn hóa người Việt, nhất là các hoạt động biểu diễn nơi đông người, đảm bảo phát triển du lịch văn minh.