Cần Thơ: Doanh thu du lịch ước đạt 523 tỷ đồng trong dịp Lễ 30/4 – 1/5

Theo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ, với chuỗi sự kiện: Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ lần thứ X năm 2023; Liên hoan Đờn ca tài tử thành phố Cần Thơ lần thứ IX; Lễ hội khinh khí cầu với chủ đề “Bay lên Cần Thơ! Tự hào quê hương gạo trắng nước trong”; phối hợp tổ chức Cuộc đua Xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 35 - 2023 “Non sông liền một dải” (lộ trình tại thành phố Cần Thơ); đường bay thẳng Cần Thơ - Vân Đồn (Quảng Ninh) chính thức hoạt động vào ngày 25/4, với tần suất 3 chuyến/tuần,…

Trong các ngày nghỉ Lễ (29/4 – 3/5), tổng số khách tham quan, du lịch tại các sự kiện, lễ hội, khu điểm du lịch trên địa bàn Cần Thơ ước đạt khoảng 982.000 lượt, tăng 139% so với dịp Lễ năm 2022. Các cơ sở lưu trú ước phục vụ 105.000 lượt khách lưu trú, tăng 44% so với dịp Lễ năm ngoái, trong đó, khách lưu trú quốc tế khoảng 1.800 lượt, tăng 360%. Doanh thu du lịch ước đạt 523 tỷ đồng, tăng 185%.

Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ lần thứ X năm 2023 với khoảng 300 gian hàng đã thu hút nhiều người đến thưởng thức và tìm hiểu văn hóa ẩm thực.

Trước đó, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ đã đề nghị các quận/huyện, bến tàu du lịch, doanh nghiệp du lịch trên địa bàn chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, đảm bảo cảnh quan môi trường, an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo các quy định của pháp luật trong kinh doanh. Đồng thời, các doanh nghiệp du lịch tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các nội dung về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho biết, trong những năm qua, ngành du lịch thành phố đã có đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2022, TP. Cần Thơ đón hơn 5,1 triệu lượt khách tham quan, các doanh nghiệp lưu trú phục vụ hơn 2,5 triệu lượt. Tổng doanh thu du lịch đạt trên 4.000 tỷ đồng. Với chuỗi sự kiện dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/5 vừa qua đạt hiệu quả, thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch trong tình hình mới theo đúng tinh thần Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị.

"Tập trung bảo tồn và phát huy các di tích văn hóa - lịch sử, các loại hình di sản văn hóa cấp quốc gia. Đồng thời, tổ chức các sự kiện văn hoá đặc trưng của địa phương gắn với phát triển du lịch, từng bước xây dựng thương hiệu, thúc đẩy du lịch của thành phố ngày càng phát triển và hội nhập quốc tế" - ông Nguyễn Thực Hiện chia sẻ./.