Du lịch Pháp: Sông Seine trở thành điểm đến giải nhiệt giữa nắng nóng

Tòa thị chính Paris (Pháp) đã mở cửa các bãi tắm trên sông Seine cho công chúng từ năm ngoái, sau một thời gian dài gián đoạn. Quy định này sẽ có hiệu lực đến hết tháng 8 năm nay. Theo thông tin trên trang web của Tòa thị chính Paris, các cuộc kiểm tra chất lượng nước sông Seine sẽ được thực hiện hàng ngày để đảm bảo an toàn cho người dân, và các địa điểm cho phép bơi lội sẽ đóng cửa nếu không đáp ứng các tiêu chuẩn.

Nguồn: Reuters

Thời tiết tại Paris năm nay được dự báo khô và nóng, vì vậy tắm mát trên sông Seine là cách lý tưởng để người dân và du khách giải nhiệt trong bối cảnh nắng nóng gay gắt tại Pháp và châu Âu nói chung.

Một du khách chia sẻ cảm nhận tại sông Seine: “Chúng tôi thích bơi lội và yêu Paris nên đây là sự kết hợp hoàn hảo, đặc biệt là với trẻ nhỏ. Nước sông có nhiệt độ lý tưởng và cảnh quan thì tuyệt đẹp. Vì vậy, đúng là một nơi tuyệt vời để đến".

Trước đó, giới chức Pháp đã đầu tư 1,6 tỉ USD để cải thiện chất lượng nước sông, trước khi sông Seine được chọn làm địa điểm tổ chức các môn bơi dịp Olympic Paris 2024.