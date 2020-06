Trong xanh non nước di sản Tràng An - Ninh Bình

Cách Thủ đô Hà Nội khoảng hơn 90km về phía Nam, Ninh Bình là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước với những di sản thiên nhiên và di sản văn hóa thế giới. Trong đó, nổi bật nhất là Khu du lịch sinh thái Tràng An nằm trong Quần thể di sản thế giới Tràng An. Với phong cảnh thiên nhiên hoang sơ, tuyệt đẹp, Tràng An đã được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên và di sản văn hóa thế giới.