Chinh phục thiên đường đảo Lý Sơn

Chẳng phải vô cớ người ta ưu ái gọi đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) là thiên đường. Sự quyến rũ nơi đây chính là vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên với những bãi tắm trong veo và xanh ngắt cùng bờ cát trắng mịn trải dài. Ngoài những thẳng cảnh ấy, bạn còn có cơ hội thưởng thức các món hải sản tươi ngon vô cùng hấp dẫn của biển đảo.

Phương tiện di chuyển

- Bạn có thể tìm thấy giá vé bay Chu Lai (Quảng Ngãi) khá rẻ của các hãng bay nội địa.

- Từ sân bay Chu Lai, bạn sẽ bắt taxi ra cảng Sa Kỳ và mua vé tàu ra đảo. Giá taxi khoảng 450.000đ – 550.000đ (xe 4 – 7 chỗ).

- Tới cảng Sa Kỳ, có rất nhiều tàu để bạn lựa chọn như An Vĩnh, Chín Nghĩa, Biển Đông, Hồng Danh…với giá vé thấp nhất từ 133k – 178k/chiều ra, 115k – 160k/chiều từ đảo về (đã bao gồm vé hành khách đi tàu và qua cầu bến). Mặc dù, lịch cố định hằng ngày có khoảng 6 chuyến tàu đi và về trong khung giờ từ lúc 7h30 đến 15h00. Tuy nhiên nếu bạn đi vào các ngày lễ, Tết hoặc ngày cuối tuần thì tàu có thể được linh động chạy nhiều hơn nhưng không xuất cảng sau 17h00 do đảm bảo an ninh hàng hải, trừ những trường hợp đặc biệt.

Nếu sau các chuyến cố định mà lượng khách còn đông thì sẽ có chuyến chạy bổ sung không kể là ngày lễ Tết hay ngày thường và cứ đủ khách tàu sẽ xuất bến, do vậy bạn cần phải đến cảng sớm ít nhất 1h đồng hồ nếu đi vào những ngày này nha. Ngoài ra, giờ tàu chạy cũng không hẳn đúng như quy định, bởi nó phụ thuộc nhiều vào thời tiết nữa.

Chỗ nghỉ ở Lý Sơn

Hiện nay, ở Lý Sơn có rất nhiều homestay, khách sạn, nhà nghỉ để bạn có thể lựa chọn. Nên chọn ở ngay gần cầu cảng cho tiện di chuyển bạn nhé. Một vài nhà nghỉ khách sạn gợi ý như khách sạn Lý Sơn, nhà nghỉ Hương Cảng, Đại Dương…Các homestay trên đảo có giá từ 50k/người, giá phòng nhà nghỉ, khách sạn dao động từ 200k – 300k/phòng trở lên. Vì Lý Sơn có rất nhiều chỗ nghỉ nên bạn cũng không cần quá lo lắng nếu chưa kịp đặt phòng trước, bạn có thể đến đảo cũng có rất nhiều người mời chào về homestay, nhà nghỉ, khách sạn của họ.

Ẩm thực trên đảo Lý Sơn

Trên đảo Lý Sơn quán ăn cũng không nhiều lắm, nên để đảm bảo sức khỏe, tốt nhất bạn hãy đặt cơm luôn của chủ nhà nghỉ/homestay/khách sạn…Họ sẽ nấu cho các bạn ăn. Giá trung bình khoảng 50k/người/bữa ăn bao gồm vài món đơn giản như cá rán hoặc cá sốt, đĩa chả cá, đĩa trứng, thịt luộc, rau muống xào hoặc luộc, bát canh…

Những bữa sau bạn có thể order những món ăn yêu thích như mực/tôm/ốc, rong biển…Ngoài ra, bạn có thể tự đi chợ, mua đồ hải sản về nướng. Chợ hải sản ngay phía gần cầu cảng, có các loại như tôm hùm, cua huỳnh đế, cá mặt quỷ, cá bò, các loại ốc, hào, cầu gai…sau khi mua bạn có thể nhờ họ sơ chế để mang về ăn, hoặc nếu đi nhóm đoàn đông, bạn có thể mang đồ về nhờ chủ nhà hấp hoặc nướng…

- Hoặc bạn cũng có thể thưởng thức các món hải sản ngay tại ngã 3 trung tâm đảo Lý Sơn, ở đó có một vài quán chuyên bán tất cả các đồ hải sản, bạn tự lựa chọn sau đó họ sẽ làm cho bạn ăn ngay tại chỗ

- Buổi tối, bạn có thể thay đổi không khí bằng bữa ăn trên nhà bè nổi Hòn Ngọc ngay cạnh cầu cảng

- Đừng quên mua tỏi Lý Sơn về làm quà nhé. Nơi đây nổi tiếng với tỏi cô đơn chất lượng.

Chơi gì ở Lý Sơn

Thiên đường đảo Lý Sơn cũng nhỏ thôi, vì vậy bạn có thể đi những điểm chính này chỉ trong một ngày. Đây cũng là những nơi chụp ảnh rất “ảo”, đủ để cho bạn bè trầm trồ, ngưỡng mộ và thèm khát đấy.

- Đảo Bé: Đây là hòn đảo sở hữu bãi tắm đẹp tuyệt vời với bờ cát trắng mịn, bao bọc bởi cánh cung vách đá cao, và những con sóng tung bọt trắng xóa vô cùng ấn tượng, điều quyến rũ ở đây là nước biển trong vắt, trong như thể nhìn được tận đáy. Đây cũng là nơi bạn nên dành trọn một buổi sáng để tắm biển.

Để sang được hòn đảo này, bạn sẽ mua vé cano hoặc thuyền tại cầu cảng. Mỗi ngày có khoảng hơn chục chuyến cano từ cảng Lý Sơn đi Đảo Bé. Chuyến sớm nhất lúc 7h30 và chuyến cuối lúc 15h10. Giá vé cano khoảng 40k -50/người/chiều (Thời gian di chuyển chỉ mất khoảng 8 phút -20 phút tùy từng loại bạn đi là cano siêu tốc hay bình thường, còn nếu đi tàu gỗ sẽ mất khoảng 30 phút).

Nếu đi đoàn đông, bạn có thể lựa chọn thuê cano khứ hồi với giá từ 1.800k -2.500k/cano hoặc bạn có thể ghép đoàn, nhóm lẻ để thuê cho tiện di chuyển. Tại đảo Bé, bạn lên xe điện đi vòng quanh đảo thăm quan. Xe điện sẽ dừng lại 3 điểm chính được xem là đẹp nhất trên đảo để bạn chụp hình. Điểm cuối cùng xe điện dừng sẽ là bãi tắm. Ở đây nước trong vắt, tắm thì sướng vô cùng. Nếu thích, bạn có thể đặt ăn trước (có một vài quán nhậu ngay khu vực này).

Có dịch vụ gửi đồ và tắm lại nước ngọt với giá khoảng 20k/người, dịch vụ thuê áo phao bơi 10k/áo. Giá vé xe điện là 30k/người/2 chiều, bạn được tự do đi các nơi và bất kỳ lúc nào, chỉ cần để ý xe nào trống chỗ thì bạn trèo lên ngồi thôi. Trước khi bạn rời khỏi đảo, xe điện sẽ đưa bạn ra tận bến và họ sẽ đỗ lại ngay quầy bán vé để bạn trả tiền xe điện và mua vé về lại đảo Lớn.

- Bãi Tây: Đây là bãi biển được ưa chuộng khi bạn dừng chân trên Đảo Bé. Khung cảnh lãng mạn với bờ cát trắng mịn màng, nước biển trong xanh như nhìn xuyên đáy và kế đó khoảng 300m là rạn san hô để bạn có thể thỏa sức vẫy vùng, lặn ngắm. Bạn sẽ đi thuyền thúng trong thời gian tầm 2h với giá 60k/người. Mỗi thuyền thúng chở được khoảng 5 người (không tính người chèo thuyền).

- Chùa Đục: Được xây dựng trong một hang đá trên núi, nơi đây ấn tượng với tượng Phật Quan Âm cao 27 mét.

- Chùa Hang: Là nơi bạn sẽ cảm nhận không khí mát rượi quện trong hương trầm thoang thoảng mang đến cảm giác thanh tịnh và bình yên, phía trước là biển với những tảng đá phẳng rất đẹp.

- Núi Thới Lới và cột cờ Lý Sơn: Là nơi bạn có thể đứng từ trên cao và thu vào tầm mắt cảnh vật xung quanh đảo.

- Hang Câu: Nằm ngay phía dưới núi Thới Lới, là một điểm để bạn “sống ảo” siêu đẹp.

- Thạch cổng Tò Vò: Đây là nơi lý tưởng nhất để bạn canh bình minh vào buổi sớm và ngắm hoàng hôn khi chiều buông.

- Hải đăng hòn Mù Cu: Là nơi rất đẹp bởi những hòn đá đen có nhiều kiểu độc đáo tạo nên, đây cũng là nơi nghỉ mát và ngắm mặt trời mọc lý tưởng trên đảo. Tới đây, bạn tha hồ selfie với ngọn hải đăng đầy ấn tượng.

- Đình An Vĩnh và Đình An Hải: Đây là nơi để bạn có thể tìm hiểu về lịch sử, văn hoá, kiến trúc, tâm linh.

- Âm Linh Tự: Là nơi thờ cúng các vong hồn người đã chết vô gia cư, không ai thừa nhận hoặc không ai biết đến. Đặc biệt đây cũng là nơi để ngư dân trước khi đi biển đến cầu xin phù hộ bình an, bội thu.

- Mộ gió: Là những ngôi mộ trống không có thi hài.

Đến với thiên đường Lý Sơn, bạn chỉ cần khoảng 3 ngày là có thể chiêm ngưỡng và khám phá hết mọi ngóc ngách trên đảo. Hãy đi và cảm nhận vẻ quyến rũ của một “Maldives” ngay trên đất nước Việt Nam bạn nhé./.