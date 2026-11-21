Kim Phú là xã miền núi phía Tây tỉnh Quảng Trị, được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Tân Hóa, Thượng Hóa, Trung Hóa và Minh Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ). Địa phương này diện tích hơn 550 km² có nhiều tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, khám phá thiên nhiên và trải nghiệm văn hóa bản địa.

Chủ tịch UBND xã Kim Phú giới thiệu trang web du lịch của xã với du khách nước ngoài

Làng du lịch Tân Hóa được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc công nhận là một trong những Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2023. Đây là một trong 5 ngôi làng tại Việt Nam đạt danh hiệu này. Tỉnh Quảng Trị cũng đã công nhận Tân Hóa là khu du lịch cấp tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi để du khách, kể cả khách quốc tế tham quan khu vực biên giới trong phạm vi khu du lịch. Kim Phú còn sở hữu hơn 60 hang động, phần lớn chưa được khai thác du lịch. Riêng hệ thống hang Tú Làn đã có hơn 25 hang được khảo sát, nổi tiếng với những trải nghiệm khám phá hang động, lội sông và bơi qua các dòng sông ngầm.

Cảnh quan thiên nhiên, mây bao phủ vùng núi ở xã Kim Phú

Với mong muốn đưa những tiềm năng này đến gần hơn với du khách, ông Hoàng Tự Quốc Hùng, Chủ tịch UBND xã Kim Phú đã tự mình xây dựng website visitkimphu.com. Sau giờ hành chính, ông dành thời gian hoàn thiện nội dung, cập nhật thông tin về điểm đến, đường đi, dịch vụ lưu trú và giá cả. Các thông tin trước khi đăng tải đều được cán bộ địa phương kiểm tra nhằm bảo đảm tính chính xác. Website được xây dựng song ngữ Việt – Anh, tích hợp trợ lý trí tuệ nhân tạo mang tên “Hỏi về Kim Phú”, có khả năng hỗ trợ giải đáp thắc mắc của du khách 24/7 dựa trên nguồn dữ liệu đã được địa phương kiểm chứng.

Cùng với website, xã Kim Phú xây dựng mạng lưới truyền thông thống nhất mang thương hiệu Visit Kim Phú, gồm 4 kênh mạng xã hội Facebook, TikTok, YouTube và Instagram. Website là nơi cung cấp thông tin và hỗ trợ du khách lên kế hoạch chuyến đi, các nền tảng mạng xã hội sẽ thường xuyên đăng tải video về cảnh quan thiên nhiên, ẩm thực, đời sống và văn hóa người dân địa phương để thu hút người xem.

Thung lũng Hung Trâu ở xã Kim Phú vào mùa lũ

Những clip đăng tải trên các nền tảng Visit Kim Phú ghi lại trải nghiệm của nhóm du khách nước ngoài tại Tân Hóa. Du khách quét mã QR, nghe thuyết minh bằng tiếng Anh, tra cứu đường đi trên website visitkimphu.com và chia sẻ cảm nhận sau trải nghiệm. Trong clip, ông Hoàng Tự Quốc Hùng, Chủ tịch UBND xã Kim Phú trực tiếp giới thiệu website, mời du khách dùng thử các tiện ích và khám phá thông tin du lịch địa phương.

Ông Hoàng Tự Quốc Hùng, Chủ tịch UBND xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị cho hay, địa phương không chỉ quảng bá danh lam, thắng cảnh bằng những hình ảnh đẹp mà muốn kể những câu chuyện chân thực về thiên nhiên, con người và văn hóa bản địa. Thay vì một video quảng cáo đơn thuần, xã xây dựng các nội dung trải nghiệm thực tế, để chính du khách khám phá, cảm nhận và chia sẻ về Kim Phú. “Hiện nay, xã cũng tổ chức tổ truyền thông gồm các cán bộ xã, quần chúng nhân dân trên địa bàn, truyền thông cho các kênh, đặc biệt trên mạng xã hội. Chúng tôi kể những câu chuyện chuyên sâu về văn hóa, con người, ẩm thực, cảnh quan của Kim Phú trên các kênh, mạng xã hội, qua đó thu hút du khách”.

Cảnh trong đoạn clip Chủ tịch xã miền núi tỉnh Quảng Trị làm vlog quảng bá du lịch địa phương

Hưởng ứng Tuần Văn hóa – Du lịch Quảng Trị, Ngày Văn hóa Việt Nam, xã Kim Phú tổ chức nhiều hoạt động thu hút khách. Các hoạt động gồm trò chơi dân gian và trò chơi hiện đại. Địa phương mở cửa tự do để người dân và du khách cùng tham gia, trải nghiệm không khí lễ hội và tìm hiểu nét văn hóa đặc trưng của vùng đất miền núi phía Tây Quảng Trị.