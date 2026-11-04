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Chuẩn bị khai thác đường bay Đà Nẵng-Osaka (Nhật Bản); Đà Nẵng-Jakarta (Indonesia)

Thứ Tư, 12:38, 04/11/2026
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VOV.VN - Dư kiến ngày 20/12 tới, thành phố Đà Nẵng sẽ có thêm các đường bay mới kết nối với Osaka (Nhật Bản) và Jakarta (Indonesia) do Hãng Hàng không Vietjet (Vietjet Air) khai thác, góp phần kết nối thị trường khách du lịch 2 chiều Đà Nẵng với Nhật Bản và Indonesia.

Tại buổi lễ ký kết hợp tác sáng nay (4/11), UBND thành phố Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet tăng cường quan hệ hợp tác, phối hợp triển khai các  hoạt động xúc tiến du lịch, quảng bá hình ảnh và điểm đến Đà Nẵng. Thành phố Đà Nẵng đang nghiên cứu phương án quảng bá hình ảnh du lịch Đà Nẵng trên thân tàu bay Vietjet và khai thác hệ sinh thái truyền thông của hãng để giới thiệu hình ảnh, sản phẩm, trải nghiệm du lịch thành phố đến hành khách trong nước và quốc tế.

chuan bi khai thac duong bay Da nang-osaka nhat ban Da nang-jakarta indonesia hinh anh 1
UBND thành phố Đà Nẵng và Hãng Hàng không Vietjet ký kết hợp tác

Theo kế hoạch, từ ngày 20/12/2026, sẽ có thêm các đường bay Đà Nẵng – Osaka (Nhật Bản) và Đà Nẵng – Jakarta (Indonesia), do Vietjet Air khai thác, tiếp tục mở rộng mạng lưới kết nối của thành phố với các thị trường quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, 10 tháng qua, thành phố Đà Nẵng đón hơn 17 triệu lượt khách lưu trú, tăng 24,5% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đạt hơn 8,3 triệu lượt: "Đà Nẵng đang đứng trước nhiều cơ hội và dư địa phát triển mới với định hướng trở thành trung tâm du lịch, đồng thời mở rộng kết nối kinh tế, thương mại và đầu tư quốc tế. Trong bối cảnh đó, việc tăng cường hợp tác với các hãng hàng không góp phần nâng cao khả năng tiếp cận, điểm đến và thúc đẩy tăng trưởng du lịch của thành phố; góp phần tăng cường nhận diện thương hiệu du lịch Đà Nẵng, mở rộng khả năng tiếp cận và kết nối thị trường khách”.

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Đà Nẵng kết nối 20 đối tác hàng đầu của Singapore thu hút khách du lịch MICE

VOV.VN - Trong 3 ngày 20- 22/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng tham gia Hội chợ ITB Asia 2026 (hội chợ thương mại và hội nghị du lịch hàng đầu châu Á) tại Singapore, giới thiệu du lịch Đà Nẵng và kết nối 20 đối tác hàng đầu trong lĩnh vực du lịch, hàng không, lữ hành và tổ chức du lịch MICE tại Singapre

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung
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VOV.VN - Trong 3 ngày 20- 22/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng tham gia Hội chợ ITB Asia 2026 (hội chợ thương mại và hội nghị du lịch hàng đầu châu Á) tại Singapore, giới thiệu du lịch Đà Nẵng và kết nối 20 đối tác hàng đầu trong lĩnh vực du lịch, hàng không, lữ hành và tổ chức du lịch MICE tại Singapre

Đà Nẵng kết nối 20 đối tác hàng đầu của Singapore thu hút khách du lịch MICE

Đà Nẵng kết nối 20 đối tác hàng đầu của Singapore thu hút khách du lịch MICE

VOV.VN - Trong 3 ngày 20- 22/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng tham gia Hội chợ ITB Asia 2026 (hội chợ thương mại và hội nghị du lịch hàng đầu châu Á) tại Singapore, giới thiệu du lịch Đà Nẵng và kết nối 20 đối tác hàng đầu trong lĩnh vực du lịch, hàng không, lữ hành và tổ chức du lịch MICE tại Singapre

 
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