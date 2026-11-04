Chuẩn bị khai thác đường bay Đà Nẵng-Osaka (Nhật Bản); Đà Nẵng-Jakarta (Indonesia)

Tại buổi lễ ký kết hợp tác sáng nay (4/11), UBND thành phố Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet tăng cường quan hệ hợp tác, phối hợp triển khai các hoạt động xúc tiến du lịch, quảng bá hình ảnh và điểm đến Đà Nẵng. Thành phố Đà Nẵng đang nghiên cứu phương án quảng bá hình ảnh du lịch Đà Nẵng trên thân tàu bay Vietjet và khai thác hệ sinh thái truyền thông của hãng để giới thiệu hình ảnh, sản phẩm, trải nghiệm du lịch thành phố đến hành khách trong nước và quốc tế.

UBND thành phố Đà Nẵng và Hãng Hàng không Vietjet ký kết hợp tác

Theo kế hoạch, từ ngày 20/12/2026, sẽ có thêm các đường bay Đà Nẵng – Osaka (Nhật Bản) và Đà Nẵng – Jakarta (Indonesia), do Vietjet Air khai thác, tiếp tục mở rộng mạng lưới kết nối của thành phố với các thị trường quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, 10 tháng qua, thành phố Đà Nẵng đón hơn 17 triệu lượt khách lưu trú, tăng 24,5% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đạt hơn 8,3 triệu lượt: "Đà Nẵng đang đứng trước nhiều cơ hội và dư địa phát triển mới với định hướng trở thành trung tâm du lịch, đồng thời mở rộng kết nối kinh tế, thương mại và đầu tư quốc tế. Trong bối cảnh đó, việc tăng cường hợp tác với các hãng hàng không góp phần nâng cao khả năng tiếp cận, điểm đến và thúc đẩy tăng trưởng du lịch của thành phố; góp phần tăng cường nhận diện thương hiệu du lịch Đà Nẵng, mở rộng khả năng tiếp cận và kết nối thị trường khách”.