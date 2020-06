Cuộc thi ảnh du lịch “Việt Nam trong tôi” và những cảm xúc đặc biệt

Anh Lê Hồng Lam là một chuyên gia đầu ngành về dầu khí, hiện anh đang công tác tại Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam. Làm quản lý và cũng là một giảng viên, anh miệt mài với những chuyến công tác nối tháng ngày. Công việc bận rộn, đam mê lớn nhất của anh Lam là những chuyến du lịch, cho thỏa chí xê dịch đó đây. Anh Lam đã có nhiều năm học tập tại Châu Âu, nhưng anh lại nặng lòng và mê đắm đất nước Việt Nam, con người Việt Nam.

Anh bảo, mỗi khi đứng trước mặt biển bao la hùng vĩ hay phóng tầm mắt qua những dãy đồi núi trập trùng trải dài tít tắp, những ai yêu tự do, thích dịch chuyển đều cảm thấy tâm hồn mình thơ thới, khoáng đạt và cuộc đời này đáng sống thêm lên. Và chẳng cần đi đâu xa, "chắc chắn Việt Nam mình là đất nước đẹp đẽ có những địa danh, phong cảnh xinh tươi hiếm có". Nhà văn Mỹ nổi tiếng Mark Twain đã từng viết: “Du lịch sẽ giết chết định kiến, sự thiển cận và tư duy hẹp hòi’. Việt Nam chiến thắng Covid rồi, vậy còn chần chờ gì nữa mà không “khoác ba-lô lên và đi?".

Vô tình biết đến cuộc thi ảnh “Việt Nam trong tôi” do VOV và CTCP Đầu tư An Land phối hợp tổ chức, anh Lam háo hức gửi bài tham gia và tranh thủ đọc, xem những bài viết, từng tấm ảnh tham dự cuộc thi.

"Những góc nhìn khác biệt, những tấm ảnh “đẹp long lanh” của bạn bè dự thi khắp mọi miền Tổ quốc đem lại sự thú vị, cũng gợi ý hữu ích cho hành trình sắp tới. Tất cả tạo nên sự lý thú và thu hút của cuộc thi nhiều mầu sắc này", anh Lam chia sẻ.

Bạn Linh Dương, sinh năm 1998 đang học tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng đam mê du lịch từ năm 18 tuổi. Linh Dương tham gia những chuyến du lịch bụi cùng bạn bè và bắt đầu mê đắm xê dịch đến tận bây giờ. Linh Dương không chọn những địa điểm quen thuộc mà khách du lịch vẫn hay check-in ở Đà Lạt, mà chọn đồi Đa Phú - một địa danh rất ít người biết.

"Người ta nói 4 bánh đem cơ thể bạn đi xa còn đối với em, xe 2 bánh đem tâm hồn em bay xa hơn... Trải nghiệm khi đi là em có thể ngừng đâu thì ngừng, không lệ thuộc thời gian, địa điểm và được ngắm toàn bộ thiên nhiên nơi mình đi qua", Linh Dương chia sẻ.

Kể từ khi phát động đến thời điểm hiện tại, mỗi ngày, BTC cuộc thi "Việt Nam trong tôi" do VOV và CTCP Đầu tư An Land phối hợp tổ chức, mỗi ngày nhận đến hàng chục bài dự thi của nhiều bạn đọc, từ mọi miền quê, mọi lứa tuổi trong cả nước. Đôi khi chỉ là những bức ảnh đầy cảm xúc, không có bố cục hay ẩn dụ cầu kỳ, chỉ là một khoảnh khắc bấm vội từ chiếc điện thoại, ghi lại nụ cười của lũ trẻ nhỏ đang chơi đùa bên hiên nhà ở một miền quê nghèo khó; khung cảnh sinh hoạt ở phiên chợ cuối tuần miền Tây; lưng áo ướt đẫm mồ hôi của mẹ nuôi các con khôn lớn; đến cánh đồng tuổi thơ đôi chân trần thả diều đá bóng...

Các tác phẩm dự thi "Việt Nam trong tôi" hấp dẫn bạn đọc bởi tình yêu du lịch và cảm xúc dung dị từ những người cả chuyên lẫn không chuyên, gặp nhau chỉ bởi tình yêu và đam mê xê dịch. Như chính anh Mai Văn An, Giám đốc CTCP Đầu tư An Land chia sẻ: "Tôi muốn du lịch được viết lại từ chính những trải nghiệm và cảm xúc thật. Du lịch xuất phát từ cộng đồng và du lịch vì cộng đồng. Có những khoảnh khắc ko thể lặp lại trong đời. Công việc rất bận rộn song mỗi khi có thời gian rảnh, tôi đều tranh thủ đi rất nhiều nơi. Từ cực Bắc tổ quốc, đỉnh Fanxipang hay mũi Đại Lãnh. Mỗi nơi đi qua đều để lại cho tôi cảm xúc khác nhau. Và chỉ có đi, có đặt chân đến tôi mới thấm thía cái rét buốt giữa dãy Hoàng Liên Sơn. Hay buổi chiều lộng gió trên đỉnh Mã Pì Lèng".

Báo điện tử VOV và Công ty cổ phần đầu tư An Land phối hợp tổ chức cuộc thi ảnh "Việt Nam trong tôi". Cụ thể, người dùng mạng xã hội sẽ tham gia đăng tải hình ảnh về du lịch, ẩm thực Việt Nam do chính họ chụp kèm theo mô tả ngắn về cảm nhận chuyến đi đó. Người tham gia gửi ít nhất là 3 ảnh dự thi về một địa danh du lịch. Tác giả đặt tên cụ thể cho từng bức ảnh và có câu chuyện đi kèm; Gửi ảnh vào mail: dulich.vov.vn@gmail.com. Thời gian diễn ra cuộc thi:

Từ 30/5-10/6 (nhận ảnh và thông tin)

Từ 10-15/6 là thời gian cho phần bình chọn, like share.

Ngày 15/6: trao giải cho người thắng cuộc.

Tổng giá trị giải thưởng lên đến 30 triệu đồng, gồm:

Giải nhất: 3 ngày 2 đêm phòng VIP An Land + 4 vé máy bay khứ hồi các chặng (HN-CR, SG-CR, ĐN-CR) + voucher tại khu du lịch (Ảnh nhiều like, share, comment nhất)

Giải nhì: 2 ngày 1 đêm ở tại phòng VIP của An Land + 2 vé máy bay khứ hồi + voucher tại khu du lịch Trăm Trứng (Ảnh có lượng like, share xếp vị trí thứ 2)

Giải ba: 2 ngày tại khách sạn An Land + voucher tại khu du lịch (bức ảnh ấn tượng do ban tổ chức chấm)