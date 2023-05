Đà Nẵng, Sa Pa dự báo hút khách dịp hè

Du lịch quốc tế năm 2023 có thể phục hồi xấp xỉ trước đại dịch Covid-19

VOV.VN - Theo UNWTO, lượng khách quốc tế trong quý I/2023 đã đạt 80% so với mức trước đại dịch. Ước tính 235 triệu lượt khách du lịch quốc tế trong 3 tháng đầu năm, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2022. Dự báo lượng khách quốc tế trong năm 2023 sẽ phục hồi từ 80 - 95% so với mức trước đại dịch Covid-19.