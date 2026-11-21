Không có thời điểm nào được coi là đúng nhất để trải nghiệm cuộc sống ở nước ngoài. Một số người lựa chọn du học khi còn ngồi trên ghế đại học, dành một học kỳ hoặc thậm chí cả năm để học tập tại một trường đại học khác. Trong khi đó, những người khác lại quyết định chuyển ra nước ngoài sinh sống sau khi nghỉ hưu.

Nếu là một người trẻ đang đi làm, bạn có thể bị hấp dẫn bởi ý tưởng sinh sống tại một quốc gia mới trong một khoảng thời gian. Tuy nhiên, bạn cũng có thể do dự vì không muốn gián đoạn sự nghiệp hoặc lo lắng về việc tìm kiếm một cộng đồng phù hợp để hòa nhập.

Tạp chí Travel + Leisure đã tham khảo ý kiến của hai chuyên gia du lịch quốc tế để lựa chọn những địa điểm phù hợp nhất dành cho người trẻ.

Chiang Mai, Thái Lan

Thái Lan, quốc gia được Travel + Leisure bình chọn là Điểm đến của năm 2025, từ lâu đã rất được ưa chuộng trong cộng đồng những người làm việc từ xa và du khách trẻ tuổi. Sức hấp dẫn này càng gia tăng kể từ khi quốc gia Đông Nam Á này triển khai thị thực Destination Thailand Visa (DTV) vào năm 2024.

Chiang Mai, Thái Lan. Ảnh: Travel + Leisure

Tim Leffel, tác giả cuốn sách A Better Life for Half the Price và biên tập viên bản tin Nomadico trên Substack, nhận định: “Thái Lan từ lâu đã là điểm đến hàng đầu của những người làm việc từ xa và chủ doanh nghiệp. Giờ đây, quốc gia này càng trở nên hấp dẫn nhờ loại thị thực dành cho người làm việc từ xa có thời hạn 5 năm, cho phép nhập cảnh nhiều lần. Đây là một trong những loại thị thực tốt nhất trên thế giới dành cho nhóm đối tượng này”.

Leffel lựa chọn Chiang Mai là một trong những địa điểm tốt nhất để người trẻ sinh sống. “Nhiều người sống tại đây chỉ phải trả tiền thuê nhà từ 500 USD/tháng trở xuống. Ẩm thực rất tuyệt vời, trong khi cơ hội giao lưu, kết nối với cộng đồng người nước ngoài gần như không giới hạn. Giá vé máy bay nội địa thường dưới 100 USD, còn các chuyến bay trong khu vực đến những quốc gia Đông Nam Á lân cận cũng không đắt hơn nhiều”, Leffel cho biết.

Toronto, Canada

Luther Yeates, nhà sáng lập U.K. Expat Mortgage, cho biết: “Chúng tôi có những khách hàng đã xây dựng được sự nghiệp rất thành công tại Canada sau khi nhập cư từ Anh hoặc những nơi khác, chủ yếu là Toronto và Vancouver. Họ được hưởng chất lượng cuộc sống cao trên nhiều phương diện, từ cơ hội giao lưu xã hội đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe, cơ sở hạ tầng công cộng và khả năng tiếp cận thiên nhiên”.

Phòng trưng bày Nghệ thuật Ontario. Ảnh: Travel + Leisure

Tuy nhiên, chi phí sinh hoạt là một nhược điểm đáng kể. “Đó là lý do tôi nghiêng về Toronto hơn Vancouver, bởi chi phí tại đây thấp hơn đôi chút. Tuy nhiên, bạn thực sự cần tận dụng được các cơ hội việc làm tại địa phương để có cuộc sống tốt, bởi giá thuê nhà thuộc hàng đắt đỏ nhất thế giới”, Yeates nhận định.

Dù vậy, Yeates cho rằng sự cân bằng giữa cơ hội phát triển sự nghiệp và chất lượng cuộc sống vẫn vượt trội so với những hạn chế, giúp Toronto trở thành một trong những nơi tốt nhất để người trẻ sinh sống.

Dublin, Ireland

“Dublin có chi phí sinh hoạt thấp hơn đáng kể nếu so với các cơ hội việc làm và mức lương trung bình tại địa phương”, Yeates cho biết.

Theo ước tính của Numbeo, chi phí sinh hoạt hằng tháng của một người tại Dublin dưới 1.300 USD, chưa bao gồm tiền thuê nhà.

Dublin, Ireland. Ảnh: Travel + Leisure

“Với vẻ đẹp lịch sử và văn hóa không thua kém bất kỳ nơi nào trên thế giới, kết hợp cùng đời sống giao lưu xã hội và văn hóa thưởng thức đồ uống rất đáng trải nghiệm, Dublin chắc chắn là một trong những nơi thú vị nhất để sinh sống”, Yeates đánh giá

Về cơ hội nghề nghiệp, Dublin đã trở thành một trung tâm công nghệ toàn cầu. Vì vậy, những người đang làm việc hoặc mong muốn theo đuổi lĩnh vực này có rất nhiều cơ hội phát triển.

Đà Nẵng, Việt Nam

“Đà Nẵng hiện là đối thủ cạnh tranh đáng chú ý nhất của Chiang Mai và đang phát triển mạnh mẽ. Thành phố có mức giá sinh hoạt hợp lý tương đương, những bãi biển tuyệt đẹp gần đó và dân số trẻ đang nhanh chóng cải thiện khả năng sử dụng tiếng Anh”, Leffel nhận định.

Cầu Vàng là một trong những biểu tượng nổi tiếng tại Đà Nẵng. Ảnh: Lonely Planet

Theo chuyên gia này, các doanh nhân có thể tìm thấy nhiều nhân lực địa phương phù hợp cho những dự án công nghệ. Từ Đà Nẵng, việc di chuyển đến Lào, Campuchia và Thái Lan cũng khá thuận tiện.

Chi phí sinh hoạt tại Đà Nẵng tương đối thấp, phù hợp với những người trẻ. Theo Numbeo, chi phí sinh hoạt ước tính của một người tại Đà Nẵng vào khoảng 450 USD/tháng, chưa bao gồm tiền thuê nhà.

Bangkok, Thái Lan

Yeates mô tả Bangkok là một “thành phố tuyệt vời” dành cho những người trẻ có thể làm việc từ xa.

“Chi phí sinh hoạt tại đây thấp đến mức bạn không cần kiếm được hàng nghìn USD mỗi tháng mà vẫn có thể duy trì chất lượng cuộc sống tốt. Bạn hoàn toàn có thể xây dựng sự nghiệp kinh doanh hoặc làm việc tự do tại đây mà không phải đánh đổi mức sống”, Yeates nhận định.

Khu phố nhộn nhịp tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Travel + Leisure

Theo Yeates, giá thuê nhà tại Bangkok chưa bằng một nửa so với phần lớn các thành phố châu Âu, trong khi chi phí sinh hoạt cũng thấp hơn đáng kể. Thành phố còn có cộng đồng người trẻ làm việc từ xa rất sôi động, tạo điều kiện để những người có chung tầm nhìn và giá trị dễ dàng kết nối, hòa nhập.

Lisbon, Bồ Đào Nha

Lisbon là điểm đến thu hút nhiều nhóm người khác nhau. “Thị trường bất động sản Bồ Đào Nha nằm trong số những thị trường phát triển mạnh nhất thế giới trong thập kỷ qua. Tôi cho rằng điều này xuất phát từ sức hấp dẫn của quốc gia này đối với những người có thu nhập cao, những người muốn nghỉ hưu hoặc tìm kiếm ngôi nhà thứ hai hay bất động sản để đầu tư”, Yeates nhận định.

Lisbon, Bồ Đào Nha. Ảnh: Travel + Leisure

Tuy nhiên, ông cũng cho rằng thành phố lớn nhất Bồ Đào Nha có sức hút đặc biệt đối với giới trẻ. “Đối với thế hệ Gen Z, tôi nghĩ đây là một nơi rất đáng cân nhắc. Lisbon có nhiều cộng đồng người nước ngoài đã hình thành và phát triển, thời tiết tuyệt vời, những bãi biển đầy nắng, phong cách sống hấp dẫn và chi phí sinh hoạt tương đối thấp so với mặt bằng châu Âu, mặc dù giá thuê nhà ở trung tâm thành phố khá cao. Nếu bạn là người làm việc từ xa và đã có nguồn thu nhập ổn định, tôi khó có thể nghĩ ra nơi nào tốt hơn để sinh sống”, Yeates đánh giá.