Đại dịch Covid-19: Thay đổi cách người dân thế giới đi du lịch

Sau thời gian dài thực hiện lệnh cách ly, các địa điểm du lịch tại châu Âu và châu Á bắt đầu đông khách trở lại. Tuy vậy, đại dịch Covid-19 cũng đang làm thay đổi đáng kể thói quen du lịch của người dân thế giới, với xu hướng trở về với thiên nhiên và khuyến khích du lịch trong nước.

Sau nhiều tháng "gồng mình" ứng phó với đại dịch Covid-19, các nước đang bắt đầu từng bước mở cửa nền kinh tế. Ảnh: Getty.

Đến với thị trấn Jimera de Libar gần dãy núi Ronda và ba công viên quốc gia của Tây Ban Nha, người ta sẽ thấy hàng loạt các “cabin dưa hấu” nhỏ nằm rải rác bên rìa cánh rừng. Những chiếc cabin này thực chất là các lều nghỉ gia đình, được thiết kế hình thù ngộ nghĩnh giống như một trái dưa hấu với đầy đủ tiện nghi bao gồm cả phòng tắm. Hình thức du lịch đến các khu vực rừng vắng vẻ, trở về với thiên nhiên hay các vùng nông thôn yên bình đang là xu hướng được yêu thích tại châu Âu, thay vì đến các thành phố du lịch như Rome, Berlin và Paris hay các bãi biển đông đúc.

Giám đốc của chuỗi “Làng dưa hấu” Candela Luque cho biết: “Chúng tôi tận dụng các rặng núi Ronda với các công viên thiên nhiên. Nơi đây có những lợi thế tuyệt vời, sẽ là lựa chọn của nhiều người trong bối cảnh dịch Covid-19 hiện nay. Chúng tôi cũng tạo cho khách hàng cảm thấy thoải mái nhất với các dịch vụ tốt nhất. Người dân đang có xu hướng thay đổi du lịch, lựa chọn trong nước và đến với các khu vực nông thôn hay về với thiên nhiên”.

Hòa mình cùng thiên nhiên, tránh những nơi ồn ã đông người là điều mà anh Federico Ales – một khách du lịch người Arghentina cảm thấy thích thú:

“Du lịch nông thôn yên tĩnh và hòa bình hơn. Mọi người sẽ tránh đến các bãi biển đông đúc người. Đây là trải nghiệm đầu tiên của tôi tới đây và thực sự rất tuyệt”.

Ngoài xu hướng trở về với thiên nhiên, chính phủ các nước hiện cũng khuyến khích người dân du lịch trong nước, vừa kích cầu ngành du lịch, vừa giảm nguy cơ dịch Covid-19 lây lan. Do tác động của dịch bệnh, Chính phủ Pháp đã nhiều lần bày tỏ mong muốn người dân Pháp sẽ đi nghỉ hè trong nước. Theo một cuộc khảo sát mới đây, 87% dân Pháp chọn phương án du lịch nội địa mùa hè này, trong khi chỉ có 13% muốn ra nước ngoài. Nhiều địa phương cũng tung ra hàng loạt biện pháp thu hút khách du lịch như giảm giá phòng, phí thuê xe…

Làm sao để thu hút khách du lịch trở lại trong khi vẫn đảm bảo các biện pháp an toàn phòng dịch, đảm bảo giãn cách xã hội... là mục tiêu của nhiều quốc gia. Thủ tướng Hi Lạp Kyriakos Mitsotakis nhấn mạnh: “Tôi không quá quan trọng việc Hy Lạp có thể trở thành điểm đến hấp dẫn nhất của châu Âu mà tôi quan tâm đến việc đảm bảo Hi Lạp là điểm đến an toàn nhất tại châu Âu. Vì vậy vấn đề đi lại bằng máy bay hay lái xe qua biên giới để vào Hi Lạp sẽ được quan tâm cẩn thận trong kế hoạch phòng dịch”.

Sau nhiều tháng "gồng mình" ứng phó với đại dịch Covid-19, các nước đang bắt đầu từng bước mở cửa nền kinh tế. Hồi sinh ngành du lịch- ngành kinh tế mũi nhọn là điều nên làm đối với các quốc gia nhưng vẫn đang được thực hiện một cách thận trọng./.