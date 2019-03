Đài thiên văn cổ đầu tiên của Việt Nam vào CLB đài khí tượng 100 tuổi

Đài thiên văn Phù Liễn được xây dựng năm 1902 trên núi Đẩu Sơn (nay thuộc quận Kiến An, thành phố Hải Phòng). Đài thiên văn Phú Liễn cao 116 m so với mặt nước biển. Đài được xây dựng sớm nhất Đông Dương theo kiến trúc của Pháp, là nơi khởi nguồn của ngành khí tượng thủy văn Việt Nam. Đài Phú Liễn nằm trong top 100 công trình nổi tiếng 100 tuổi ở Việt Nam, là cơ sở nghiên cứu khoa học, dự báo khí tượng, thủy văn cả khu vực Đông Dương. Nét kiến trúc Pháp đặc trưng Trạm khí tượng thủy văn Phú Liễn ngày nay trở thành điểm du lịch nổi tiếng. Ngay cạnh Đài thiên văn cổ Phú Liễn là trạm khí tượng hiện đại do Nhật Bản xây dựng. Công trình Đài thiên văn cổ Phú Liễn còn nổi tiếng với 2 chiếc cổng: Cổng rồng và cổng Phượng. Cổng Rồng ngày nay không còn nữa, còn cổng Phượng thì vẫn được bảo tồn nguyên trạng Nét kiến trúc Pháp kết hợp với truyền thống Việt Nam Bức tường rào cũng mang nét cổ kính. Gia đình GS Nguyễn Xiển - Trưởng Nha khí tượng đầu tiên của Việt Nam tại lễ gắn biển trạm Phú Liễn được công nhận là trạm khí tượng trên 100 năm tuổi của thế giới.

