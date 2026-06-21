Đắk Lắk quảng bá hình ảnh thủ phủ cà phê qua giải chạy

Ngay từ rạng sáng nay (21/6), khu vực Quảng trường 10/3, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã rộn ràng không khí lễ hội thể thao. Hàng nghìn vận động viên cùng khởi động trước khi bước vào các nội dung thi đấu 5km, 10km và 21km. Giải chạy năm nay thu hút đông đảo vận động viên đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước và quốc tế. Không ít người lựa chọn đến Đắk Lắk từ sớm để vừa tham gia giải chạy, vừa trải nghiệm văn hóa, du lịch địa phương.

Lần đầu tiên một giải chạy quy mô lớn gắn với quảng bá thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột được tổ chức tại Đắk Lắk

Ông Phan Khánh Bá, 80 tuổi, đến từ tỉnh Khánh Hòa đăng ký chinh phục cự ly 21km. Cùng tham gia giải còn có con cháu và người thân trong gia đình. Theo ông Bá, đoàn gần 10 người trong gia đình ông đã có mặt tại Đắk Lắk từ hai ngày trước để tham quan và trải nghiệm.

“Cảm thấy mỗi lần tham gia chạy rất vui. Tham gia chạy được gặp gỡ nhiều người, nhiều bạn trẻ cũng như những người cùng độ tuổi. Tôi đã từng chạy nhiều giải, lần này thì chạy cùng với con và mấy đứa cháu. Lên đây cũng thưởng thức cà phê của Buôn Ma Thuột, rất là ngon. Khí hậu thì ở đây cũng không khác ở Nha Trang bao nhiêu, thành ra cũng phù hợp”, ông Bá chia sẻ.

Cung đường chạy đi qua những điểm nhấn biểu tượng của du lịch Đắk Lắk.

Đây là lần đầu tiên một giải chạy quy mô lớn gắn với quảng bá thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột được tổ chức tại Đắk Lắk. Trên cung đường chạy, các vận động viên đi qua nhiều điểm đến đặc trưng của Buôn Ma Thuột như Tượng đài Chiến thắng, Bảo tàng Đắk Lắk, Bảo tàng Thế giới Cà phê, buôn Ako Dhông và khu đô thị Eco City. Tại một số điểm, tiếng chiêng Ê Đê vang lên bên đường chạy, tạo dấu ấn riêng cho sự kiện. Không chỉ là sân chơi thể thao, giải chạy còn trở thành dịp để các vận động viên khám phá văn hóa và thưởng thức cà phê Buôn Ma Thuột.

Anh Nguyễn Trọng Vũ, ở phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk hào hứng: “Cà phê Robusta đang đứng đầu cả nước về sản lượng xuất khẩu và hương vị. Với một runner như mình thì rất muốn lan tỏa hương vị cà phê đến với cộng đồng runner cả nước cũng như người dân trong và ngoài nước”.

Tại một số điểm, tiếng chiêng Ê Đê vang lên bên đường chạy, tạo dấu ấn riêng cho sự kiện.

Theo Ban Tổ chức, với gần 5.000 vận động viên tham gia, trong đó có gần 2.000 vận động viên ngoài tỉnh và quố tế, cùng người thân và du khách đi cùng, giải chạy đã góp phần gia tăng lượng khách đến Đắk Lắk trong dịp cuối tuần, tạo hiệu ứng tích cực cho các hoạt động lưu trú, ẩm thực và dịch vụ du lịch.

Ông Thái Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Simexco Đắk Lắk, Phó Trưởng Ban Tổ chức giải cho biết: “Với 5.000 vận động viên thì sẽ có thêm hàng ngàn người nhà, người thân của họ đến Đắk Lắk và họ trải nghiệm ẩm thực, văn hóa của Đắk Lắk của Buôn Ma Thuột. Mong muốn rằng giải chạy sẽ được tổ chức thường niên, là một trong những kế hoạch dài hạn để đẩy mạnh định vị thương hiệu Buôn Ma Thuột trở thành điểm đến của cà phê thế giới”.

Tiếng chiêng Ê Đê vang lên trên đường chạy.

Thông qua một sự kiện thể thao phong trào, giải chạy đã tạo thêm một cách tiếp cận mới trong quảng bá hình ảnh địa phương. Thay vì chỉ giới thiệu sản phẩm cà phê, Đắk Lắk đưa du khách trực tiếp trải nghiệm không gian văn hóa, cảnh quan đô thị và nhịp sống của thủ phủ cà phê.

Ông Lê Hoàng Phú, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk cho biết, tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động thể thao gắn với các điểm đến du lịch, qua đó mở rộng quảng bá thương hiệu cà phê và hình ảnh Đắk Lắk tới du khách trong nước và quốc tế.

Vận động viên tranh thủ "check-in" trên đường chạy

“Giải chạy “chạy giữa Thủ phủ cà phê” đã nâng tầm thương hiệu cà phê Robusta của Đắk lắk lên một tầm mới so với trước đây. Tất cả các hoạt động về văn hóa, về thể thao chúng tôi cũng đều kết nối với du lịch và đặc biệt là quảng bá thương hiệu cà phê robusta của tỉnh Đắc Lắc hướng đến trở thành thủ phủ cà phê ngon nhất thế giới theo chương trình của Ủy ban nhân dân tỉnh”, ông Lê Hoàng Phú nhấn mạnh.

Trong xu hướng du lịch trải nghiệm ngày càng được ưa chuộng, các sự kiện thể thao quy mô lớn đang trở thành công cụ quảng bá điểm đến hiệu quả. Với lợi thế về cảnh quan, bản sắc văn hóa và thương hiệu cà phê đã được khẳng định, Đắk Lắk đang từng bước biến những giải đấu thể thao thành cơ hội thu hút du khách, mở rộng không gian tiêu dùng dịch vụ và gia tăng giá trị cho ngành du lịch địa phương, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Buôn Ma Thuột trở thành thủ phủ cà phê ngon nhất thế giới.

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