Đảm bảo an ninh, an toàn khi thực hiện chương trình Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa

Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023 chính thức diễn ra từ ngày 3/6 đến ngày 6/6 với hơn 70 hoạt động khác nhau. Trong đó, 4 đêm liên tục sẽ diễn ra các hoạt động chính tại Quảng trường 2/4, thành phố Nha Trang. Dự kiến sẽ có khoảng 100.000 lượt du khách cùng đông đảo người dân địa phương tham dự các chương trình.

Sân khấu các sự kiện chính của Festival Biển đang được lắp, dựng tại Quảng trường 2/4.

Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa lần thứ 10 này có nhiều điểm mới được người dân mong chờ. Nổi bật là hoạt động trình diễn ánh sáng nghệ thuật với 1.653 thiết bị bay không người lái, trình diễn các hình ảnh về Nha Trang, Khánh Hòa ở độ cao 250m phía sau sân khấu chính. Đến nay, các đơn vị đã cơ bản hoàn thành các công tác tập luyện, chuẩn bị tổ chức các chương trình.

Ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, địa phương liên quan cần phải tuyệt đối đảm bảo an toàn cho các hoạt động, sự kiện; nếu có dấu hiệu mất an toàn phải dừng ngay hoạt động và kịp thời khắc phục mới tiếp tục thực hiện. Các đơn vị được phân công phải rà soát lại những nội dung công việc của mình, đặc biệt phải có phương án xử lý khi có vấn đề sự cố mất an toàn xảy ra; vấn đề phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn giao thông cần phải được tính toán, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế.

Sân khấu, khán đài sau khi thi công xong phải được các ngành có chức năng kiểm tra, kiểm định chất lượng đảm bảo an toàn tuyệt đối mới đưa vào sử dụng. Màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật bằng drone, người dân có thể xem được từ nhiều vị trí khác nhau ở dọc bãi biển Nha Trang và những địa điểm trên cao từ trong khu vực nội thành, không nhất thiết phải vào khu vực Quảng trường 2/4. Các ngành, các cấp sắp xếp nhân sự để tham dự đêm tổng duyệt chương trình khai mạc Festival Biển nhằm kịp thời rút kinh nghiệm những vấn đề liên quan.

Ông Nguyễn Tấn Tuân yêu cầu các lực lượng vũ trang cần có sự phối hợp chặt chẽ nhằm tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự cho các sự kiện, hoạt động: "Bắt đầu bay Drone Light trước khi còn 2 bài hát nữa là kết thúc chương trình. Bà con thấy lạ thì người ta sẽ tràn xuống bờ biển chứ không phải tràn vào sân khấu. Du khách có thể xuống bãi biển ngắm drone là thuận lợi nhất. Bãi biển của mình rất dài. Khi drone bay ở ngoài biển, do đó, du khách có thể đứng bất cứ nơi đâu trên bờ biển đường Trần Phú cũng có thể chiêm ngưỡng được"./.