Đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông Năm Du lịch Quốc gia 2024

Thượng tá Nguyễn Đình Quân, Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Điện Biên cho biết: xác định lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên và Lễ hội Hoa Ban năm 2024 sẽ có số lượng người và phương tiện tham gia giao thông rất đông, để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc, tỉnh Điện Biên sẽ tổ chức điều tiết giao thông theo 6 khu vực bãi đỗ xe từ 18h ngày 16/3 đến khi kết thúc sự kiện.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Điện Biên sẽ tăng cường 100% quân số đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông trong dịp cao điểm du lịch của địa phương.

Ngoài ra công tác tuần tra, kiểm soát cũng sẽ được tăng cường nhằm phát hiện các điểm tiềm ẩn gây nguy hiểm về tai nạn giao thông, nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông.

Thượng tá Nguyễn Đình Quân nói: "Phòng Cảnh sát Giao thông sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện để tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm. Tổ chức khảo sát các tuyến đường để kịp thời phát hiện những điểm tiềm ẩn, những điểm bất hợp lý và những điểm đen để tổ chức phân luồng giao thông. Từ đó kiến nghị với các cấp, ngành có các biện pháp khắc phục kịp thời để xây dựng các phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông, dẫn đoàn cấp cao của Đảng, Nhà nước và khách Quốc tế đến tham dự các lễ kỷ niệm diễn ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên".