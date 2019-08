Dạo phố Đạm Thuỷ nổi tiếng xứ Đài

Các cửa hàng đều được trang trí với màu sắc bắt mắt và hình thù ngộ nghĩnh. Tại các cửa hàng lưu niệm, bạn có thể mua về cho mình những món đồ vô cùng xinh xắn, độc, lạ hay những món đồ "made in Taiwan" mà người Đài Loan rất tự hào. Hàng nghìn các loại mặt hàng lưu niệm, đồ trang trí, đồ gốm sứ, đồ trưng bày... đủ kích cỡ, chủng loại khác nhau, đáp ứng mọi nhu cầu của du khách và người dân địa phương.

Người bán hàng ở đây rất nhiệt tình và "high-tech". Họ thành thạo việc sử dụng phần mềm phiên dịch trên điện thoại thông minh để trao đổi với bất kì du khách nào. Có một điểm chung ở họ là luôn giới thiệu các món đồ "made in Taiwan" một cách rất tự hào.

