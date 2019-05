Đến Hàn Quốc chiêm ngưỡng vẻ đẹp phong cảnh Gangwon-do

Tận hưởng vẻ đẹp cả nơi miền núi và miền biển, thử trải nghiệm khung cảnh mới mẻ và độc đáo với sự chuyển đổi như 4 mùa trong năm! Bạn sẽ cần ít nhất là 3 ngày để có thể tận hưởng được trọn vẹn cảnh sắc và những hoạt động thú vị tại Gangwon-do.

Nằm ở phía Đông thủ đô Seoul, Gangwon-do là một vùng đất rất lãng mạn, tràn ngập với vẻ đẹp của cảnh sắc được thiên nhiên ban tặng. Rất nhiều địa danh bạn nên ghé thăm ở nơi đây, nổi bật như Chuncheon, thành phố của những hồ nước.

Sokcho, nơi bạn có thể thưởng thức những món ăn tuyệt ngon; hay Ganeung, nơi có rất nhiều điều thú vị bạn có thể trải nghiệm. Gangwon-do cũng thu hút rất nhiều sự chú ý sau khi tổ chức rất thành công kì Thế vận hội mùa đông 2018 tại Pyeongchang và một số khu vực khác tại đây.

Ngày 1:

8:00 AM, Đảo Nami.

Nami ban đầu không phải là một hòn đảo, nhưng được hình thành nên sau khi Đập Choengpyeon được xây dựng ở phía Nam. Tên của đảo được đặt theo vị tướng được chôn cất ở đây vào triều đại Joseon, tướng Nami.

Toàn bộ hòn đảo có thể được coi là một phim trường chụp ảnh khổng lồ nhờ vào khung cảnh tuyệt đẹp đến nín thở. Hai địa điểm được coi là nổi tiếng nhất trên đảo phải kể đến Đường Thủy sam và dãy cây hạt dẻ Songpa. Hai đoạn đường này được biết đến nhiều sau khi trở thành địa điểm quay cho nhiều bộ phim nổi tiếng. Vào mùa thu, khi những chiếc lá rụng, con đường được trải một lớp nền vàng pha chút đỏ cam vô cùng thơ mộng.

Địa chỉ: 1, Namiseom-gil, Namsan-myeon, Chuncheon-si, Gangwon-do.

Giờ phà chạy: 07:30-21:40 (Hoạt động cả năm)

Giá cả: Người lớn (19 tuổi trở lên) 13000won / Thiếu niên (13-18 tuổi) và Công dân cao tuổi (70 tuổi trở lên): 10000won / Trẻ em (36 tháng tuổi đến 12 tuổi) 7000won.

*Giá cho khách du lịch là 7000won khi đi chuyến phà chạy lúc 18:30 (Tháng 12 - Tháng 3) và 19:30 (Tháng 4 – Tháng 11).

11:30 AM: Ăn trưa tại phố Ẩm thực Chuncheon Myeongdong Dakgalbi

Sau khi khám phá đảo Nami, có thể bạn sẽ bắt đầu thấy bụng mình réo lên một chút. Vậy thì ghé thăm Chuncheon thôi! Phố Ẩm thực Chuncheon Myeongdong Dakgalbi là một khu phố nổi tiếng với vô vàn các nhà hàng tuổi đời trên 50 năm phục vụ món gà xào cay – Dakgalbi.

Đây chỉ là một món ăn nhưng gần như tương đương một bữa ăn hoàn chỉnh, bao gồm thịt gà ướp với sốt cay xào chung với cải bắp, khoai lang, bánh gạo Hàn và nhiều nguyên liệu khác. Đừng quên gọi thêm cơm rang vào cuối bữa, nếu bạn chưa qua no, và bạn sẽ không phải thất vọng đâu!

Địa chỉ: 11-1, Geumgang-ro 62beon-gil, Chuncheon-si, Gangwon-do.

Giá cả: Khoảng từ 24000 ~30000won cho 2 người (tùy từng nhà hàng).

12:30 PM, chợ cổ Chuncheon

Đây là khu chợ truyền thống đại diện cho thành phố, là nơi thể hiện rõ nhất sự lãng mạn và những nét đặc trưng của người dân địa phương. Ban đầu chợ có tên là Chuncheon Jungang, sau đó đổi tên năm 2010.

Mỗi một cửa hàng trong chợ đều có một cách thể hiện nét riêng của người chủ, những người đã có kinh nghiệm trên 30 năm kinh doanh. Từng con đường trong chợ được phủ kín bởi họa tiết và tượng, tạo nên những tấm nền hoàn hảo cho những bức ảnh của bạn.

Địa chỉ: 34, Meongdong-gil, Chuncheon-si, Gangwon-do.

Giờ hoạt động: 10:00-22:00, ngày nghỉ phụ thuộc vào từng cửa hàng.

5:00 PM, công viên nước Seorak

Đây là công viên nước bốn mùa sử dụng nguồn nước khoáng thiên nhiên cho cả khu spa và khu vui chơi. Công viên mở quanh năm nhưng đặc biệt đông vào mùa hè, khi mà du khách đổ tới đây để tránh cái nóng.

Tận hưởng vẻ đẹp của núi Seoraksan khi bạn đắm mình trong khu spa, hoặc trải nghiệm những hoạt động dưới nước vô cùng vui nhộn với gia đình và bạn bè.

Địa chỉ: 88, Misireong-ro 2983beon-gil, Sokcho-si, Gangwon-do.

Giờ mở cửa: Vé cả ngày 6:00-20:30 / Vé buổi chiều 16:00-20:30 / Vé buổi tối 19:00-20:30. (Tùy thuộc vào mùa)

Giá cả: *Mùa cao điểm (27/4 – 5/7/2019)

Vé cả ngày: Người lớn 60000won / Trẻ em 47000won.

Vé chiều: Người lớn 51000won / Trẻ em 39500won.

Vé tối: Người lớn 30000won / Trẻ em 23500won.

*Mùa vắng khách (4/3 – 26/4/2019)

Vé cả ngày: Người lớn 55000won / Trẻ em 43000won.

Vé chiều: Người lớn 46500won / Trẻ em 36500won.

Vé tối: Người lớn 27500won / Trẻ em 21500won.

*Người lớn từ 13 tuổi trở lên, trẻ em từ 4-12 tuổi.

Ngày 2:

9:00 AM, Tập thể dục buổi sáng tại Công viên quốc gia Seoraksan

Dãy Seoraksan, dãy núi biểu tượng của Hàn Quốc, nằm ở phía Đông Bắc Gangwon-do, trải dài qua địa phận các thành phố Sokcho, Yangyang, Goseong và Inje. Dãy núi hùng vĩ và tráng lệ tới mức nó được chia làm 2 dãy con, Dãy trong ở phía Tây và Dãy ngoài ở phía Đông, với trung điểm là đỉnh cao nhất, Đỉnh Daecheongbong.

Nhiều du khách thăm dãy núi khởi hành gần Sokcho, leo núi theo lộ trình tới các điểm đích là Đá Ulsanbawi, Pháo đài Gwongeumseong và thác Biryongpokpo. Độ khó và thời gian hoàn thành khác nhau ở từng lộ trình, phần lớn những người mới tập leo thường chọn lộ trình đi pháo đài Gwongeumseong. Lộ trình này đặc biệt ở điểm là bạn có thể đi cáp treo lên đỉnh và leo xuống theo đường dễ hơn để ngắm nhìn vẻ đẹp thiên nhiên nơi đây.

*Cáp treo Seorak

Địa chỉ: 1085, Seoraksan-ro, Sokcho-si, Gangwon-do.

Giờ mở cửa: 09:00-17:30 (Phụ thuộc theo mùa và điều kiện thời tiết, bạn nên kiểm tra trên trang web trước khi đi)

Cáp treo không hoạt động trong điều kiện thời tiết có hại vì lí do an toàn.

Giá cả: (2 chiều) Người lớn (13 tuổi trở lên) 10000won / Trẻ em (37 tháng đến 12 tuổi) 6000won.

Trẻ sơ sinh dưới 36 tháng được miễn phí.

*Công viên Seoraksan

12:00 PM, ăn trưa ở Cảng Daepohang

Một địa điểm nổi tiếng gần Công viên Seoraksan là cảng Daepohang, một cảng đánh bắt hải sản lớn tại biển Đông Hàn. Khu cảng này không có những con thuyền đánh bắt lớn, ở đây các ngư dân chủ yếu sử dụng thuyền riêng nhỏ.

Hải sản đánh bắt được bán tại khu chợ nằm trải dài từ lối vào tới cửa biển ngay trong ngày. Đi dạo và khám phá các sạp bán rất thú vị, nhưng không gì bằng thưởng thức những món ăn tươi ngon! Từ các món rán như mực, tôm tới cá sống thái lát – hoe, lựa chọn của bạn là vô tận! Hãy tận dụng cơ hội để chọn những loại hải sản ưa thích và thưởng thức chúng ngay thôi!

Địa chỉ: 59, Daepophang-gil, Sokcho-si, Gangwon-do.

Giá cả: Khoảng từ 7000 ~10000won cho 2 người (tùy từng nhà hàng).

1:40 PM, đi phà tới Làng Abai

Làng Abai là một trong những điểm đến số 1 tại Sokcho. Abai mang ý nghĩa là người ông trong tiếng địa phương tại Hamgyeong-do, một tỉnh ở miền Đông Bắc bán đảo Triều Tiên. Ngôi làng được hình thành năm 1950 bởi những người nhập cư trong cuộc nội chiến Hàn Triều, họ ổn định cuộc sống tại đây và từ đó cái tên “Làng Ông” ra đời.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Ngôi làng chỉ cách đất liền Sokcho 50 dặm và có thể tới được bằng phà từ trung tâm. Điều đầu tiên bạn nên làm khi đặt chân tới Abai là đảo mắt một vòng quanh hòn đảo. Các tác phẩm nghệ thuật được đặt rải rác và tràn ngập khắp ngôi làng tạo nên một tấm nền vô cùng chất lượng cho những bức hình kỉ niệm của bạn!

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Địa chỉ: 39, Jungangbudu-gil, Sokcho-si, Gangwon-do.

Giờ phà chạy: 04:30-22:30

Vé phà (Một chiều): Người lớn (13 tuổi trở lên) 500won / Trẻ em (12 tuổi trở xuống) 300won.

4:00 PM, đền Naksansa

Ngắm nhìn vẻ đẹp của biển Đông Hàn tại một trong 8 điểm ngắm biển đẹp nhất Hàn Quốc, đền Naksansa. Ngôi đền được nhà sư đạo Phật Uisang (625-702 sau Công nguyên), xây dựng lên trong triều đại Silla thống nhất. Nơi đây chứa đựng rất nhiều kho báu để khám phá, bao gồm hai pho tượng Phật khổng lồ tại khu di tích Hongryeonam.

Bao quanh đền là một khung cảnh hùng vĩ, một khung cảnh mà đã được nhiều nhà văn, nhà thơ cố gắng tái hiện lại trong các tác phẩm của mình.

Địa chỉ: 100, Naksansa-ro, Ganghyeon-myeon, Yangyang-gun, Gangwon-do

Giờ mở cửa: Tháng 11-Tháng 2: 6:30 – 17:00, Tháng 3-Tháng 10: 5:30 – 18:00

Giá cả: Người lớn (19 tuổi trở lên) 3000won / Thiếu niên (13-18 tuổi) 1500won/ Trẻ em (7 đến 12 tuổi) 1000won.

Ngày 3:

10:00 AM, đi dạo công viên chủ đề Sun Cruise

Resort Sun Cruise tọa lạc trên một mỏm núi nhô ra bên trên bãi biển Jeongdongjin. Nơi đây nổi tiếng nhờ kiến trúc giống như một chiếc du thuyền và được CNN bình chọn là một trong những điểm đến độc đáo nhất Hàn Quốc năm 2014. Khung cảnh ban đêm vô cùng lãng mạn, nhưng ngắm bình minh tại đây cũng là điều không thể bỏ qua.

Bên cạnh đó là công viên Sun Cruise, được mở cho cả những du khách không ở qua đêm tại Resort tham quan. Bạn có thể chụp ảnh với bức điêu khắc nổi tiếng “Bàn tay ơn phước” hay rất nhiều tác phẩm nghệ thuật khác tại đây. Thậm chí bạn có thể tận hưởng cảm giác như bước trên mặt nước khi đi trên chiếc cầu kính được xây ngay mép vực tại khu Đài quan sát.

Địa chỉ: 950-39, Heonhwa-ro, Gangdong-myeon, Gangneung-si, Gangwon-do

Giờ mở cửa: 7:00 – 18:00

Giá cả: Người lớn (7 tuổi trở lên) 5000won / Trẻ em (7 đến 12 tuổi) 3000won.

Miễn phí vé cho khách nghỉ tại Resort.

11:30 AM, thư giãn tại bãi biển Jeongdongjin hoặc phố cà phê Gangneung.

Cho bữa trưa, hãy ghé thăm 1 trong hai địa điểm trên. Cả hai đều tuyệt vời tuy nhiên để tiết kiệm thời gian thì bạn chỉ nên chọn một trong hai thôi. Phần lớn mọi người chọn đi Jeongdongjin vào mùa xuân và thu, còn Gangneung vào hè hoặc đông. Tuy nhiên, lựa chọn cuối cùng phụ thuộc vào chính bạn!

Jeongdongjin được đặt tên là vậy do nằm ở chính đông của cổng Gwanghwamun tại Seoul. Tận hưởng vẻ đẹp bãi biển khi bạn đạp xe trên tuyến đường ray Jeongdongjin, chạy từ ga tàu hỏa gần biển nhất trên thế giới. Hoạt động này vô cùng nổi tiếng vào mùa xuân, khi thời tiết là cực kỳ lý tưởng. Tuy nhiên tuyến đường có thể đóng cửa vào những ngày mùa đông rét đậm vì lý do an toàn.



Nhâm nhi một cốc cà phê trong lúc ngắm nhìn cảnh biển thơ mộng, không đâu tuyệt vời hơn bãi biển Anmok. Từng chỉ là một con phố với duy nhất một máy bán hàng tự động, nơi đây lần lượt mọc lên những cửa hàng cà phê nối tiếp nhau, đem lại cho nó cái tên gọi Phố Cà phê Gangneung. Du khách có thể chọn lựa từ những quán cà phê nhỏ độc lập đến những chuỗi cà phê danh tiếng. Hãy chọn cho mình một đồ uống và tận hưởng sự du dương êm ái của tiếng sóng vỗ bờ ngay bên cạnh bạn.

*Tuyến đường đạp xe Jeongdongjin

Địa chỉ: 17, Jeongdongyeok-gil, Gangdong-myeon, Gangneung-si, Gangwon-do.

Giờ mở cửa:

Khởi hành từ Nhà ga Jeongdongjin: Tháng 11-Tháng 2: 9:00 – 16:00, Tháng 3-Tháng 10: 9:00 – 17:00.

Khởi hành từ công viên Moresigye: Tháng 11-Tháng 2: 8:50 – 15:50, Tháng 3-Tháng 10: 8:50 – 16:50

Giá cả: 2 ghế 20000won / 4 ghế 30000won.

*Phố Cà phê Gangneung

Địa chỉ: 17, Changhae-ro, Gangneung-si, Gangwon-do

3:00 PM, nhà truyền thống Ojukheon

Nhà Ojukheon được đặt tên như vậy vì bao quanh ngôi nhà là một rừng tre đen. Đây từng là nhà của Shin Saimdang (1504-1551), một trong những nữ nghệ nhân được tôn làm hình mẫu người mẹ nổi tiếng nhất Hàn Quốc.

Đây cũng là nơi sinh của con trai bà, Yi I (1536-1584), được biết đến với nghệ danh Yulgok, một trong những học giả theo đạo Khổng danh giá nhất triều đại Joseon. Hai người đều là những nhân vật lịch sử vô vùng quan trọng của Hàn Quốc, và được xuất hiện lần lượt trên tờ 50000won và 5000won.

Địa chỉ: 24, Yulgok-ro 3139beon-gil, Gangneung-si, Gangwon-do

Giờ mở cửa: 09:00-18:00 (Sẽ thông báo một tiếng trước khi đóng cửa)

Giá cả: Người lớn (19 -64 tuổi) 3000won / Thiếu niên (13-18 tuổi) 2000won/ Trẻ em (7-12 tuổi) 1000won.

Trẻ dưới 6 tuổi và công dân trên 64 tuổi được miễn phí.

4:30 PM, nhà cổ Seongyojang

Điểm đến tiếp theo là nhà cổ Seongyojang. Nơi đây được coi là đại diện cho nhà phong cách hanok của tầng lớp thượng lưu Hàn xưa. Gian chính của ngôi nhà được coi là lớn nhất trong những ngôi nhà cổ còn lưu lại, rộng 102 kan (khoảng cách giữa hai cột).

Điều đặc biệt là, ngôi nhà được xây trong thời kỳ diện tích xây dựng nhà cho phép chỉ là dưới 99 kan, cho thấy sự khác biệt của địa danh này. Rừng thông phía đằng sau ngôi nhà đã được nuôi dưỡng hàng trăm năm tạo nên một tấm nền thanh lịch và tinh tế tô điểm thêm cho vẻ đẹp duyên dáng của địa danh cổ kính này.

Địa chỉ: 63, Unjeong-gil, Gangneung-si, Gangwon-do

Giờ mở cửa: Tháng 11-Tháng 2: 9:00 – 17:00, Tháng 3-Tháng 10: 9:00 – 18:00

Giá cả: Người lớn (19-64 tuổi) 5000won / Thiếu niên (13-18 tuổi) và Công dân cao tuổi (64 tuổi trở lên): 3000won / Trẻ em (7-12 tuổi) 2000won.

Trẻ em dưới 6 tuổi được miễn phí.

6:00 PM, đình Gyeongpodae

Người Hàn khi nghe đến cụm từ “Gyeongpodae” phần lớn thường nghĩ tới bãi biển. Tuy nhiên tên của bãi biển này được đặt theo tên của ngôi đình xây dựng từ triều đại Goryeo.

Tầm nhìn 360 độ của hồ Gyeongpoho từ đình Gyeongpodae thực sự vô cùng tráng lệ. Ngôi đình có một vẻ đẹp quanh năm nhưng nổi tiếng nhất khi là nơi ngắm bình minh vào ngày đầu tiên của năm và vào tháng 4, thời điểm diễn ra Lễ hội Hoa anh đào Gyeongpodae.

Địa chỉ: 365, Gyeongpo-ro, Gangneung-si, Gangwon-do

Giá cả: Miễn phí (Mở quanh năm)./.

Trải nghiệm Hàn Quốc: Khám phá ẩm thực tại ngôi chợ cổ nhất Seoul VOV.VN - Được hình thành từ những năm đầu của thế kỷ 20, nằm ở phía Đông thủ đô Seoul, Gwangjang được coi là một trong những ngôi chợ cổ nhất của Hàn Quốc.