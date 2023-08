Đến Sakai ghé thăm kỳ quan sánh ngang kim tự tháp

Không phải ngẫu nhiên mà ngày nay Tổng Lãnh sứ quán Việt Nam tại Osaka được đặt trụ sở ở Sakai. Là thị trấn buôn bán và cảng thương mại thịnh vượng vào thế kỷ 16, Sakai cũng có giao lưu với các địa phương của Việt Nam từ 400 năm trước. Các thương nhân Sakai khi xưa bằng hình thức thương thuyền Nhật Bản đã đi tới các quốc gia Đông Nam Á mà tiêu biểu là Việt Nam, thực hiện hoạt động giao thương như nhập khẩu gốm sứ, gỗ thơm... mang về Nhật.

Các gò chôn cất cổ xưa tại Sakai được ước tính có niên đại từ thế kỷ thứ 5. Nguồn: Thành phố Sakai

Nói về quan hệ lịch sử giữa Sakai và các địa phương ở Việt Nam, ông Hirosuke Kato - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tại Sakai chia sẻ: "Thời đó, ở Hội An người Nhật đã lập nên “khu phố Nhật” và thực hiện các hoạt động thương nghiệp ở đây. Ở phố cổ Hội An hiện nay vẫn còn nơi gọi là Chùa Cầu - tương truyền là do người Nhật xây dựng và ở ngoại ô Hội An vẫn còn ngôi mộ của Gusokuya – một thương nhân người Sakai. Dựa trên lịch sử đó, từ năm 2003 đến 2008 tại Sakai, chúng tôi đã tổ chức “Hội nghị giao lưu văn hóa lịch sử Sakai” với sự tham gia của 5 thành phố tại châu Á bao gồm Hội An".

Những năm gần đây, Sakai đẩy mạnh giao lưu với Đà Nẵng, Việt Nam. Từ năm 2015 đến trước khi dịch Covid-19 bùng phát, nhiều chương trình giao lưu nhân dân đã được tiến hành như khi thành phố Sakai tham gia “Lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nam Nhật Bản tại Đà Nẵng, nổi bật là hoạt động giới thiệu du lịch và văn hóa trà đạo của Sakai tới người dân Việt Nam.

Ghé thăm lăng mộ cổ lớn nhất thế giới

Khu lăng mộ khổng lồ ở Sakai nhìn từ trên cao. Nguồn: Thành phố Sakai

Nếu Ai Cập có các kim tự tháp thì Nhật Bản có khu lăng mộ khổng lồ ở Sakai. Các gò chôn cất cổ xưa của Sakai với thiết kế đặc biệt hình lỗ khóa, được cho là xây dựng trên quy mô tương đương với các kim tự tháp ở Ai Cập. Gò chôn trung tâm, trong tiếng Nhật gọi là Daisen Kofun, được cho là chứa hài cốt của vị Thiên hoàng huyền thoại của Nhật Bản ở thế kỷ thứ 4. Ước tính niên đại từ thế kỷ thứ 5, ngôi mộ này có diện tích lên tới 1,3 triệu m2 và có thể đã mất ít nhất 15 năm cùng 2.000 người để xây dựng.

Hơn 40 gò mộ nằm trong hai cụm lăng mộ – lăng mộ Mozu nằm ở Sakai và cụm lăng mộ Furuichi nằm ở xen giữa Habikino và Fujiidera. Tại Sakai, lăng mộ này nằm ở trung tâm thành phố và được bao quanh bởi các hào nước. Để ngắm khu lăng mộ từ trên cao cũng như toàn cảnh thành phố, du khách có thể ghé thăm đài quan sát trên tầng 21 của Tòa thị chính Sakai. Một vài thời điểm trong năm, dịch vụ bay khinh khí cầu hoặc ngắm toàn cảnh bằng trực thăng được cung cấp tại Sakai cũng là cơ hội để du khách chiêm ngưỡng toàn cảnh kỳ quan này. Từ trên cao nhìn xuống, du khách không khỏi choáng ngợp trước những lăng mộ giống như một lỗ khóa xanh khổng lồ.

Không gian cây xanh tươi mát và thanh bình là nơi người dân thường đi bộ, vui chơi.

Cách đơn giản hơn để tham quan khu lăng mộ khổng lồ này là tản bộ xung quanh hào nước, nơi có không gian cây xanh tươi mát và thanh bình. Các gò chôn cất này ngày nay được bao phủ bởi lớp thảm thực vật tươi tốt. Vì khu vực lõi của lăng mộ được coi là nơi linh thiêng nên du khách không thể đi quá hào nước phía ngoài. Dù vậy tại khu vực đặt chiếc cổng ngăn cách, nơi có một vòi nước mát, vẫn thường xuyên đón người dân và du khách ghé qua ngắm nhìn và chiêm bái từ xa. Một hình ảnh mô phỏng của các lăng mộ được tái hiện tại đây, trên chính một khối đá từ khu mộ. Bốn hình dáng của các nấm mồ – hình lỗ khóa, hình vỏ sò, hình vuông và hình tròn – thể hiện hệ thống cấp bậc theo thứ tự giảm dần. Để tìm hiểu thêm về lịch sử và khảo cổ học của các ngôi mộ kỳ lạ này, du khách có thể ghé thăm Bảo tàng thành phố Sakai tại công viên đối diện bên kia đường.

Những câu chuyện trăm năm

Quán Kanbukuro nằm trong một góc phố nhỏ ở Sakai.

Tiếp tục hành trình khám phá văn hóa và lịch sử Sakai, du khách nên dành thời gian trò chuyện với người dân địa phương. Bởi lẽ nếu chỉ nhìn bề ngoài, Sakai giống như một đô thị mới hiện đại với những trung tâm thương mại hay cao ốc; nhưng nếu tìm hiểu kỹ thì nơi này có chiều sâu văn hóa đáng kinh ngạc. Toa tàu bạn vừa đi có thể đã hoạt động hơn 100 năm hoặc quán ăn bạn vừa ghé thăm đã ở đó từ hàng trăm năm trước.

Các món bánh ngọt ở Sakai có lịch sử phát triển từ lâu đời vì gắn liền với nghệ thuật trà đạo. Bước vào quán Kanbukuro nằm trong một góc phố nhỏ ở Sakai, thật khó để tưởng tượng nơi này đã gần 700 năm tuổi. Món ăn đặc trưng của quán này là Kurumi mochi – một loại bánh tráng miệng làm từ bột nếp, cùng một vài loại thực vật tạo nên màu xanh và đường tạo vị ngọt. Vào mùa hè, món ăn này được bổ sung đá bào để tạo vị tươi mát.

Ông Imaizumi Fumio (trái) giới thiệu với thực khách về món Kurumi mochi.

Người quản lý cũng là bếp trưởng hiện nay của quán là ông Imaizumi Fumio, đời thứ 27. "Món ăn này đã có lịch sử 500 năm rồi, có thể ăn quanh năm và chỉ ở Sakai mới có. Món này dùng nhiều đường, mà nhà cung cấp nói họ nhập từ Việt Nam. Quán đông nhất là khoảng 10h vào buổi sáng hoặc 17h vào buổi chiều, trung bình khoảng 500 – 600 bánh được bán mỗi ngày".

Ông Imaizumi Fumio cho biết bây giờ quán chủ yếu đón khách nội địa Nhật Bản, do sau dịch Covid-19 khách nước ngoài đã giảm nhiều. Vì nằm gần Lãnh sự quán Việt Nam nên quán cũng hay đón người Việt. "Vợ tôi đã tới Việt Nam và rất thích, còn tôi chưa được đi vì công việc ở đây quá bận rộn. Sau này con trai tôi sẽ tiếp quản nhà hàng, khi đó tôi rất mong được đến Việt Nam", chủ quán Kanbukuro chia sẻ với phóng viên VOV.VN.

Ngoài ra, ngành du lịch thành phố Sakai đang giới thiệu các trải nghiệm với tuyến tàu điện Hankai, vốn xuất hiện từ những năm 1900. Khi đó, tàu điện Hankai được người dân Sakai rất yêu thích và được gọi bằng cái tên thân thương là tàu "ching-ching", phỏng theo tiếng chuông đặc trưng của loại tàu này. Theo Cục Du lịch và Hội nghị Sakai, để phục vụ du lịch, các toa tàu sẽ được cho thuê trọn để tổ chức sự kiện, dạ tiệc. Du khách cũng có thể trải nghiệm việc rửa sạch một toa tàu "từ trong ra ngoài", với một tour du lịch đặc biệt tại sân ga Abikomichi.

Một số toa tàu điện đã xuất hiện ở Sakai từ những năm 1900

Không chỉ có các món ẩm thực lâu đời, Sakai còn nổi tiếng với nghề sản xuất dao kéo vô cùng tinh xảo, với những loại dao làm bếp được các đầu bếp chuyên nghiệp trên khắp thế giới sử dụng. Tương truyền vào thế kỷ 5, những người thợ rèn đã tập trung ở Sakai để tạo ra các công cụ xây dựng những ngôi mộ cổ (kofun) danh tiếng. Sau này, ngành công nghiệp dao kéo của Sakai bắt đầu phát triển mạnh vào thế kỷ 16 và dần nổi tiếng rộng rãi. Du khách đến Sakai cũng thường ghé thăm bảo tàng Sakai Denshokan để tìm hiểu về lịch sử của nghề làm dao, các kỹ thuật truyền thống đặc biệt và không quên chọn mua một vài loại dao làm bếp.

*Bài viết có sự đồng hành của Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO) tại Việt Nam