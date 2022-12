Đi đâu và làm gì trong lễ Giáng sinh và Năm mới tại Indonesia?

Khu vực nào được người dân Indonesia lựa chọn đón Giáng sinh và năm mới trong năm nay? Chắc chắn ai cũng sẽ nghỉ đến hòn đảo xinh đẹp Bali thiên đường du lịch thế giới. Bali không chỉ có cảnh đẹp say đắm lòng người, thu hút du khách địa phương mà còn được công nhận bởi cả du khách quốc tế. Tuy nhiên một khảo sát mới nhất từ Data Indonesia từ ngày 27/10 đến 23/11/2022, Bali không phải là địa điểm du lịch yêu thích nhất của người dân Indonesia trong năm nay. Thay vào đó nhiều người dân Indonesia sẽ chọn điểm đến là Bandung.

Núi lửa Bandung là địa điểm nhiều du khách đến thăm

Ẩn mình giữa ba ngọn núi lửa và đồn điền trà, Bandung được mệnh danh là Paris của Java vì thời tiết mát mẻ, kiến trúc thuộc địa kiểu Pháp độc đáo đến sự pha trộn của các lễ hội địa phương và các chợ đêm nhộn nhịp. Nếu du khách đang tìm kiếm một nơi nào đó ở Indonesia giàu văn hóa, đầy những món ăn ngon và là nơi tuyệt vời để mua sắm, thì Bandung có thể là nơi lý tưởng để bạn khám phá.

Ngoài Bandung, người dân Indonesia cũng lựa chọn đón bình minh tại đền Borobudur của thành phố Yogyakarta trong dịp lễ cuối năm nay. Thành phố cổ Yogyakarta - nơi được mệnh danh là vùng đất linh hồn của người Java đồng thời cũng là nơi thu hút khách du lịch đến với Indonesia vì nét cổ kính của những ngôi đền có tuổi thọ lên đến nghìn năm tuổi. Tuy mang trên mình những công trình kiến trúc cổ nhưng Yogyakarta là một vùng đất tươi vui và có khá nhiều điều thú vị để khám phá.

Ngoài các địa điểm trên, vẫn không thể bỏ qua Bali, điểm thu hút du khách cả trong và ngoài nước. Đến Bali du khách có thể đón không khí Giáng sinh thơ mộng và lãng mạn trên các bãi biển tuyệt đẹp hay không khí sôi động tại các tiệc đêm bar club, thưởng thức các món ăn đặc sản từ Âu đến Á...

Và nếu không có điều kiện ra ngoài thủ đô, Jakarta nổi tiếng với các trung tâm thương mại lớn và “ cái gì cũng có” là địa điểm được nhiều người dân lựa chọn vui chơi đón Giáng sinh và Năm mới. Hàng loạt các nhãn hàng lớn treo biển giảm giá trong khi các buổi hòa nhạc và các tụ điểm ăn uống đông nghịt khách tại các trung tâm thương mại này. Hiện tại tại các trung tâm thương mại vẫn kiểm soát an ninh chặt chẽ và bạn phải trình giấy chứng nhận tiêm chủng vaccine nhưng các hoạt động đi lại đã dễ dàng hơn.

Những người thích yên tĩnh có thể đón Giáng sinh trên các bãi biển Bali thơ mộng.

Sau hơn 2 năm do dịch Covid-19 bị đóng băng, du lịch hay đón Giáng sinh và năm mới ở những tụ điểm đông người hơn được người dân xứ vạn đảo lựa chọn để đón một mùa Giáng sinh và năm mới an lành và đầy may mắn./.