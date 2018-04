“Điểm danh” những công trình độc đáo nhất trên thế giới

Nhà hình chiếc giỏ (Ohio, Mỹ): Được lấy ý tưởng từ sản phẩm kinh doanh của công ty Longaberger Basket ở Newark, Ohio, Basket Building có 7 tầng và rộng gần 16,700 m2 hoàn thành vào năm 1997 với giá 32 triệu USD. Nhà Uốn éo (Ba Lan): Tòa nhà Krzywy Domek (Crooked House) tại Sopot, Ba Lan được thiết kế với những đường cong uốn éo. Ý tưởng thiết kế tòa nhà được lấy từ tranh vẽ của hai họa sẽ nổi tiếng vẽ sách cho trẻ em là Jan Marcin Szancer (người Ba Lan) và Per Dahlberg (người Thụy Điển). Không ai có thể nghĩ rằng nó lại được làm từ vật liệu xây dựng cứng cáp vì mọi thứ dường như mềm oặt. Tòa nhà đất sét ở De Leyva, Mexico: Tòa nhà Casa Terracota do kiến trúc sư Octavio Mendoza thiết kế, được xây dựng hoàn toàn bằng đất sét và làm nóng bằng ánh sáng mặt trời. Bảo tàng Nghệ Thuật Đương Đại nằm ở Niteroi, gần thủ đô Rio de Janeiro , Brazil. Công trình được thiết kế bởi kiến trúc sư Oscar Niemeyer. Cung điện Pena Palace, thị trấn Sitra, Bồ Đào Nha: tòa nhà được xem là biểu hiện lớn nhất của chủ nghĩa lãng mạn trong thế kỷ 19 ở Bồ Đào Nha. Khách sạn Park Royal ở Singapore: Khách sạn có thiết kế nổi bật, đầy sáng tạo với những khu vườn tầng, những khu lồng chim, cùng một hồ bơi vô cực khổng lồ. Tòa nhà “Kho báu” Petra ở miền nam Jordan: Kích cỡ mặt tiền được đo với chiều cao 39 mét, chiều rộng 25 mét, thiết kế chủ yếu theo cấu trúc Hy Lạp được xây dựng từ thế kỷ V trước Công Nguyên. Nằm ở khu Beaubourg quận 4, tòa nhà Pompidou Centre ở Paris là một kiến trúc phức tạp. Nơi đây còn có Thư viện Thông tin Công Cộng và Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại. Cổng chính lối vào của Nhà thờ Hồi giáo Masjid-I Imam (còn gọi là Nhà thờ Hồi giáo Shah) ở thủ đô Tehran, Iran. Nơi đây được miêu tả đây là một nhà thờ với kiến trúc thanh lịch ấn tượng, cùng nhiều bức tranh mosaic lát gạch xanh với tỉ lệ hoàn hảo. Nhà thờ St Basil ở trong Quảng trường Đỏ, thủ đô Moscow, Nga. Nhà thờ được đánh giá là đỉnh cao nghệ thuật và phong cách kiến trúc đặc trưng của Nga bởi có sự giao thoa về màu sắc, hoa văn và kiến trúc. Cung điện Alhambra và pháo đài Granada ở Tây Ban Nha: Chính bởi kiến trúc độc đáo, địa điểm này có thể thu hút đến 6.000 du khách đặt chân đến mỗi ngày. Đền thờ Wat Chaiwatthanaram ở Ayutthaya, Thái Lan. Ngôi đền được vua Prasat Thong xây dựng để tưởng nhớ đến người mẹ của mình và hoàn thiện trong vòng 20 năm. Sân vận động Olympic ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Với tên gọi khác là sân vận động Tổ Chim, nơi đây được xây dựng vào năm 2008 và là địa điểm tổ chức sự kiện thể thao, hòa nhạc, và triển lãm. Một trong số những lối vào ngôi đền Angkor Wat ở Siem Reap, Campuchia. Kiến trúc này được bao phủ bởi một hào nước và có chiều dài lên đến 800m. Ngôi chùa Phật giáo Borobudur được xây dựng từ thế kỷ thứ 9 gần đỉnh núi lửa Merapi ở Indonesia. Đây là ngôi chùa lớn nhất trên thế giới và là một di sản của Unesco. Sòng bài Grand Lisboa ở Macau, Trung Quốc. Với lối kiến trúc độc đáo, sòng bài là điểm trung tâm của khu cờ bạc và nghỉ dưỡng lớn nhất ở châu Á. Nhà khách Hằng Nga ở Đà Lạt, Việt Nam, còn được biết đến với tên gọi Crazy House. Công trình độc đáo được thiết kế và xây dựng bởi nữ kiến trúc sư Đặng Việt Nga người Việt. Cầu cạn Millau Viaduct qua thung lũng Tarn miền Nam nước Pháp. Cây cầu do kiến trúc sư người Anh Norman Foster và kỹ sư cầu người Pháp Michel Virlogeux thiết kế. Millau Viaduct từng được xem là cao nhất thế giới với đỉnh cao nhất của một cột là 343m./.

