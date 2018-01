“Điểm danh” những khách sạn lâu đời nhất trên thế giới

Nishiyama Onsen Keiunkan, Yamanashi, Nhật Bản - năm 705: Nishiyama Onsen Keiunkan được công nhận là khách sạn lâu đời nhất thế giới. Nó được thành lập năm 705 và trải qua 52 thế hệ của một gia đình sở hữu. Hōshi Ryokan, Komatsu, Nhật Bản - năm 717: Hōshi Ryokan là một quán trọ truyền thống Nhật Bản, có sàn tatami, giường futon, và các món ăn địa phương. Đây được cho là khách sạn lâu đời nhất trên thế giới cho đến thời điểm phát hiện ra Nishiyama Onsen Keiunkan tồn tại lâu hơn. Khách sạn này do một gia đình đã điều hành qua 46 thế hệ. Maids Head, Norwich, Anh - năm 1090: Từ khi giám mục Norman của Norwich Herbert de Losinga xây dựng cung điện của mình vào giữa những năm 1090, Maids Head đã chào đón những vị khách đến thăm cả thành phố và vùng quê của Anh. Đây là nơi dừng chân của những nhân vật hoàng gia như Edward Black Prince, con trai vua Edward III hay nữ hoàng Catharinen of Aragon, vợ đầu tiên của vua Henry VIII. Zum Roten Bären, Freiburg, Đức - năm 1120: Zum Roten Bären có nghĩa "con gấu đỏ", là khách sạn lâu đời nhất nước Đức, xây dựng từ năm 1920. Các công tước nhà Zähringen xây dựng khách sạn trước khi thành lập thành phố Freiberg vào năm 1457. Olde Bell, Berkshire, Anh - năm 1135: Năm nay, Olde Bell đã bước sang tuổi 882. Chiếc chuông tại khách sạn này báo một tín hiệu cho các tu sĩ của Tu viện Benedictine rằng có một vị khách quan trọng đến làng và cần chuẩn bị đón tiếp. Angel & Royal, Grantham, Anh - năm 1203: Angel & Royal được xây dựng vào năm 1203 để phục vụ như một ký túc xá cho Hiệp sĩ dòng Đền. Ngày nay, bàn lễ tân vẫn còn phục vụ khách các tour tham quan về lịch sử khách sạn. Sanct Peter, Cologne, Đức - năm 1246: Sanct Peter là trong 100 nhà hàng đầu tiên của Đức. Khách sạn cùng tên hoạt động từ năm 1246. Orso Grigio, San Candido, Ý - năm 1300: Nằm trong trung tâm thị trấn San Candido, Orso Grigio đã tổ chức lễ kỷ niệm 550 năm vào năm 2013. Vào năm 1300, khách sạn này có tên là "Grauer Bär", cung cấp chỗ ở cho các thương gia và quý tộc. Còn hiện tại, khách sạn cũng phục vụ nhưng bữa ăn cao cấp và dịch vụ trượt tuyết. Interlaken, Interlaken, Thụy Sỹ - năm 1323: Khách sạn Interlaken ban đầu là một bệnh viện và sau đó là một tu viện, đến năm 1323, nó được nhắc đến với vai trò là một khách sạn. Khách sạn này được cải tạo vào năm 1491 và có vẻ ngoài nổi bật. Blaue Gans, Salzburg, Áo - năm 1350: Blaue Gans là khách sạn lâu đời nhất ở Salzburg, Áo, được thành lập vào năm 1350. Nơi này giống một di tích lịch sử nổi tiếng như nơi sinh của Mozart, là khách sạn nghệ thuật đầu tiên của Salzburg với gần 100 tác phẩm nghệ thuật gốc tại hành lang và nhà chờ. Gastagwirt, Eugendorf, Áo - năm 1380: Gastagwirt bắt đầu như là một quán rượu vào năm 1380 và dần phát triển lớn hơn nhờ nằm cạnh tuyến đường thương mại của địa phương. Krone, Solothurn, Thụy Sĩ - thế kỷ 15: Khách sạn này được thành lập từ thế kỉ XV, có 31 phòng nghỉ, nằm giữa khu phố cổ ở thành phố Thun. Old Hall, Buxton, Anh - năm 1573: Khách sạn này được xây dựng vào năm 1573 nhưng nhiều nhà sử học cho rằng Old Hall đã có từ rất lâu trước đó. Đây từng là nơi giam giữ nữ hoàng Mary của Scots theo lệnh của Nữ hoàng Elizabeth I. Gripsholms Värdshus, Mariefred, Thụy Điển: Đây là khách sạn lâu đời nhất ở Thụy Điển được xây dựng trên nền móng của tu viện Carthusian từ thế kỷ XIV. Năm 1609, một người Đức tên là Jocim Smockm đã xây dựng khách sạn này và đặt tên theo tên ông./.

